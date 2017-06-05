A herpeszvírusok által okozott neurológiai tünetek

A herpeszvírus-fertőzés igen gyakori és könnyen terjedő betegség. Elsődleges tüneteire a fájdalmas hólyagocskák a jellemzőek, azonban a herpeszvírus olyan neurológiai szövődményeket is kiválthat, mint a neuralgiás fájdalom, vagy központi idegrendszeri gyulladások.

A herpeszvírusok családjának több különböző típusa ismert, összesen nyolc vírus ismert, ami emberi megbetegedést is okozhat. Ezek közül a három leggyakoribb:

HS1 (herpes simplex 1-es típus), ami elsősorban az ajakherpesz vírusa

HS2 (herpes simplex 2-es típus), ami a nemi herpesz elsődleges kórokozója

VZV (varicella-zoster vírus) a bárányhimlőt okozó herpeszvírus

A vírus gyakorlatilag mindenhol megtalálható és könnyen átadható, a vírus típusától függően nyállal, szexuális kontaktussal, a hólyagos bőrtünetekkel való érintkezés útján, légúti úton, de akár közösen használt tárgyakkal (pl. evőeszközökkel) is átvihető.

Legtöbbször csak bőrtüneteket, viszkető hólyagocskákat okoz az érintett területeken (ajkak, nemi szervek), de előfordul, hogy a legyengült szervezetben vírus az idegrendszer dúcaiban tovább él, az idegek mentén tovább is terjedhet, és neurológiai betegségeket okozhat. A herpeszvírus akár évtizedekig is lappangva maradhat, és sokszor akkor okoz ismét tüneteket vagy súlyos szövődményeket, amikor a szervezetünk legyengül.

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Agyhártya-, agyvelő- és gerincvelőgyulladás

Ritka, de nagyon súlyos idegrendszeri szövődmény a súlyos agyvelőgyulladás, leggyakoribb okozója a HS1 vírustípus okoz, ami általában az ajkakon okoz múló tüneteket. Az agyvelőgyulladás a legsúlyosabb forma, ami gyorsan romló fejfájással, tudatzavarral és epilepsziás rohamokkal jár, és gyakran komoly maradványtüneteket hagy maga után gyógyulást követően. A HS2 gyakrabban okoz agyhártyagyulladást.

Nem lehet pontosan tudni, hogy egy egyszerű herpeszfertőzés után mely betegnél múlik el a megbetegedés, illetve kiknél áll fenn az agyi szövődmény kockázata, sőt akár kialakult ajakherpesz vagy nemi herpesz nélkül is okozhat súlyos központi idegrendszeri megbetegedést a herpeszvírusok több típusa.

Herpeszvírus-fertőzés okozta központi idegrendszeri megbetegedés gyanúja esetén azonnal sürgősségi osztályra kell menni vagy mentőt hívni, és már az első tünetek jelentkezésekor érdemes aciclovir hatóanyagú készítményeket szedni. Tünetek a magas láz, erős fejfájás és a gyorsan romló neurológiai panaszok (tudatzavar, görcsök, zavarok a viselkedésben, beszédben, mozgásban). A későn megkezdett kezelés végzetes kimenetelű is lehet.

Övsömör

A leggyakoribb idegrendszeri szövődményt, az övsömört a varicella-zoster, azaz a bárányhimlőt okozó vírus okozza, tulajdonképpen a gyógyulást követően is a szervezetben maradó vírus újraaktiválódása. A VZV-fertőzöttek mintegy harmadánál alakul ki későbbi életkorban övsömör is: legyengült immunrendszerű betegeknél korábbi életkorban is jelentkezhet, ám idősebb életkorban az egyébként ép immunitású személyeknél is kialakulhat, leggyakrabban 50-70 év közöttieknél. A bárányhimlő elleni oltás jelentősen csökkenti az övsömör kockázatát is.

Első tünete a nagyon erős, szinte elviselhetetlen fájdalom. Ez jellemzően a bordaközi idegek mentén lép fel, a test egyik oldalán, övszerűen sugárzik ki. A diagnózisra a fájdalom után 1-5 nap múlva jelentkező viszkető kiütések megjelenésekor derül fény, ugyanis elhelyezkedésük a gerincből kilépő idegek területének megfelelő, ugyancsak az egyik testfelet érintik, így könnyen megkülönböztethető más betegségtől. Ilyenkor a bőrfelület érintése is fájdalmat okoz. A kiütések átlagosan 7-10 nap múlva pörkösödnek, 2-4 hét múlva gyógyulnak meg, viszont a fájdalom további hetekig is tarthat.

Az övsömör egyik formájában a tünetek a szemet és a szem körüli területeket is érintheti (herpes zoster ophthalmicus), ami szaruhártya-sérülésekhez, tartós látásromláshoz vezethet. Amennyiben a fül körüli idegdúcokból indul ki, a bőrtünetek mellett arcidegbénulás, halláskárosodás alakulhat ki. Ritkán, de előfordulhat a kiütések nélküli övsömör, vagy különösen súlyos esetben testszerte is megjelenhetnek a bőrtünetek.

Posztherpeszes neuralgia

Az övsömörön átesett betegek 10-15 százalékánál - különösen idősebb életkorban - ún. posztherpeszes neuralgia alakul ki. A neuralgiás fájdalom nagyon éles, égő vagy szúró, érintésre aránytalan mértékben erősödik fel (allodynia). Kezelése nagyon nehéz, gyakran elhúzódó. A neuralgiás fájdalom kezelésére a hagyományos fájdalomcsillapítók nem kellően hatékonyak, hanem többféle speciális neurológiai szer (epilepszia elleni készítmények, antidepresszánsok) és érzéstelenítők kombinációja hatékony. A súlyosabb szövődményeket kórházban kezelik.

Agyi érgyulladás, stroke

Ugyancsak az övsömör egyik szövődménye lehet az agyi erekben kialakuló gyulladás, és az ennek következtében kialakuló stroke.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Kerekes Éva, neurológus, gyermekneurológus