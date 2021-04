Mi lesz velünk a járvány után? A munkahelyre való visszatérés

Körülbelül egy évvel ezelőtt a világ nagy része azzal barátkozott, hogyan is térjen át az otthoni munkavégzésre és hogyan egyeztesse össze a különböző szerepeit és feladatait. Bár sokan ezzel még most is küzdenek, ugyanakkor egyre többen vannak azok, akik kifejezetten megszerették ezt a fajta életmódot, és nem szívesen gondolnak arra, hogy előbb-utóbb kénytelenek lesznek visszatérni az irodába.

A home office hátrányai és előnyei

Vitathatatlanul sok múlik azon, hogy ki milyen körülmények között és élethelyzetben kényszerül otthon dolgozni. Az egyén családi állapota, a lakáskörülményei, a személyisége és az adott munkakör jellemzői mind-mind befolyásoló tényező lehet abban, hogyan viseljük a bezártságot vagy pont ellenkezőleg: az újfajta élettel járó nyitottságot és lehetőségeket.

Kétségtelenül nehezebb helyzetben vannak azok, akik gyerek(ek)kel vannak otthon. Nekik sokkal inkább meg kell osztani a figyelmet és egyensúlyozni az egyes szerepek között, hiszen a szakmai és családi élettér gyakran teljesen összemosódik. Emiatt sokan úgy érzik, egyik szerepben sem tudnak igazán helytállni, ami olykor bűntudattal jár. Sokakban felmerülnek olyan gondolatok, mint: milyen anya vagyok, ha a gyerekem fél napot tabletezik azért, hogy én cserébe „nyugodtan” dolgozhassak, és vajon mit gondolnak a kollégáim, ha egy fontos meeting közben beszűrődik a gyerekzsivaj? Abba a problémába is többen beleesnek, hogy otthon nehezebb tartani a határokat, és így az ember hajlamos elcsúszni a dolgaival, napközben esetleg mással is foglalkozni, amelynek következtében a munkaidő sosem ér véget, sokszor még késő este is csöröghet a telefon, és az ember a korábban pihenésre vagy családra szánt időt is munkával töltheti. A kollégákkal való viszony egyértelműen megváltozik, hiszen jóval kevesebb a közvetlen társas kapcsolat. Az új kollégák gyakran nehezebben mernek kérdezni, így a beilleszkedés is sokkal döcögősebb, míg vezetőként szintén kihívást jelent a kollégák összefogása és motiválása, a csendesebb, visszahúzódó emberek gyakran kiesnek a főnök látóköréből és hajlamosak „elveszni az online térben”.

A fenti negatívumok ellenére azonban az elmúlt egy évben egyre többen ráálltak erre az életformára, és kifejezetten megszerették a home office lehetőségét, ami azzal is jár, hogy nekik egyáltalán nem lesz majd könnyű újra visszarázódni a szigorúan vett irodai keretek közé. Ezek a személyek általában élvezik a szabadságot és az önálló időbeosztást, amit az egyre jobb videókonferencia rendszerek (pl. Zoom, Teams) is könnyebbé tesznek. A családdal töltött idő a nehézségek ellenére egyben pozitív is, hiszen nem kell a munkahelyünkre beutazni, és még a munka mellett is aktívabban részt vehetünk a családi életben, legyen az akár egy gyors, közös ebéd két meeting között. Jó, hogy nem kell kiöltözni és az is, hogy az ember akár napközben is megengedhet magának olyan dolgokat, amiről korábban nem is álmodhatott, pl. hogy megsétáltassa a kutyát vagy lenyomjon egy gyors edzést. Az otthoni munkavégzés sokakban felébresztette a természet utáni vágyat, így akinek volt lehetősége, az kertes házba költözött, lement a vidéki nyaralóba vagy kibérelt egy csendes zugot távol a város zajától. Bár manapság nagy népszerűségnek örvend az open office, amikor az emberek egy légtérben dolgoznak (ami eredendően az egyenjogúságot és a hatékony kommunikációt hivatott szolgálni), a mostani helyzetben mégis sokan örülnek annak, hogy nincsenek állandóan körülvéve a kollégáikkal és azok nem jönnek oda percenként az asztalukhoz valamilyen problémával. Ebből a szempontból a velük való konfrontációt és konfliktusokat is sokkal könnyebb elkerülni, ráadásul az otthoni csend kedvez a gondolkodásnak, kreativitásnak és a bonyolultabb feladatok elvégzésének is.

Gyakorlati tippek, amiket magunkkal vihetünk

Fokozatosság

Sok munkahely magától is ráérzett arra, hogy az emberektől nem elvárható, hogy egyik percről a másikra álljanak vissza a teljes irodai munkára. Amennyiben lehetőségünk van a választásra, úgy érdemes élni azzal a lehetőséggel, hogy heti pár napot továbbra is home office-ban dolgozunk, így kevésbé lesz drasztikus a váltás.

Határok felállítása

Ugyan az otthoni munkavégzés jobban megköveteli, hogy különválasszuk a munkát a magánélettől, ám erre később sem árt figyelni. Hiába vagyunk otthon a családdal, ha ott ugyanúgy nyomkodjuk a telefonunkat és e-mailekre válaszolunk.

Hatékony időgazdálkodás

Gondoljuk át, hogy mit szeretünk a home office-ban! Minden reggel jógával indítottam a napot? Egészségesebben ettem? Tudtam a gyerekemmel érdemi időt tölteni?

Persze az irodába való visszatérés egészen más időmenedzsmentet kíván, de tekintsük át, hogy ezeket a dolgokat hogyan és mivel tudjuk fenntartani. Lehet, hogy egy tudatosan előre megtervezett menü és bevásárlólista, fél órával korábbi ébredés vagy a közös étkezésekhez való ragaszkodás például segíthetnek minket ebben. A sportra, kikapcsolódásra szánt időt is érdemes előre, akár naptárszerűen beütemezni, mint egy munkahelyi megbeszélést. Ha úgy tekintünk erre, mint a mentális egészségünk megőrzésének egyik fontos eszközére, ami a prioritási listánkon is elől van, úgy egészen biztosan ritkábban fog elmaradni.

Stresszkezelés és asszertivitás

Hogyan fordíthatom énidővé a dugóban állást? Használjuk ki az utazással töltött időt, vegyünk elő egy könyvet – persze ezt csak akkor, ha nem mi magunk ülünk a volán mögött –, hallgassunk zenét vagy podcastet közben, így máris egészen más megvilágításba kerül az egész és kevésbé stresszesen is érkezünk meg a munkahelyünkre. Ez azért is fontos, mert a személyes kapcsolat újra kiélezheti a munkahelyi konfliktusokat, illetve lehet, hogy időközben elszoktunk már ezektől a problémáktól.

A hatékony időmenedzsmenten túl, azaz azonkívül, hogy tudatosan beépítjük pl. a pihenést vagy a testmozgást az életünkbe, az is sokat segíthet, ha megpróbálunk odafigyelni a hatékony kommunikációra. Próbáljunk türelmesek és empatikusak lenni, hiszen ez a régi-új helyzet valószínűleg a többi kollégának is éppen olyan kihívást jelentő, mint nekünk. Ha úgy érezzük, nem bírjuk kezelni a feszültségeket, akkor inkább lépjünk ki az adott helyzetből. Ez lehet egy néhány perces meditáció a WC-ben, de már az is sokat segít, ha mondjuk nem septében az íróasztalunknál kapunk be valamit, hanem elmegyünk ebédelni, ahol kifejezetten nem munkával kapcsolatos kérdésekről társalgunk.

Az asszertív kommunikáció elsajátítása erre nagyon hasznos lehet, akár vezető, akár beosztott pozícióban vagyunk. A nemet mondás képessége, a tömör, lényegre törő kommunikáció, az ítélkezésmentesség vagy a másokkal szembeni határozott, ám udvarias kiállás mind-mind olyan eszköz, amire a hatékony, közös munka szempontjából mindenkinek szüksége van.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Lőrincz-Erdélyi Krisztina, pszichológus