A munkahelyi stressz fokozza az elhízást

A stressznek nemcsak pszichés hatásai vannak, hanem a testsúlyunkat is befolyásolja. Mind a munkahelyi, mind a magánéleti tartós stressznek direkt és indirekt következményei is vannak.

Hogyan vezethet a krónikus stressz elhízáshoz?

A stressz közvetlenül hat a hormonális és idegrendszerre, amin keresztül hozzájárul hasi zsír képződéséhez. Ha ugyanis a stresszhormontermelés fokozódik, azaz magas lesz a kortizolszint, az éhségérzetet idéz elő, növeli a szénhidrátok, édességek utáni vágyat, hosszabb időn át pedig plusz kilók felhalmozásához vezethet.

Nézzük meg egy erre irányuló kutatás eredményeit!

Egy kutatás megállapította, hogy egy tipikus amerikai munkahelyen tapasztalható munkahelyi stressz, illetve a fizikai aktivitás hiánya erős kapcsolatban van az elhízással.

A Rochesteri Egyetem Orvosi Kara nagy gyárakban dolgozó 2782 munkavállalót vizsgált meg New York-ban, azonban a megállapításokat általánosan lehet alkalmazni szinte minden munkahelyzetben. Az eredményeket a Journal of Occupational and Environmental Medicine c. szaklapban publikálták.

A kutatók közel 2800 munkavállalót tanulmányoztak, a súly megítélésére a testtömegindex (BMI) mérőszámot alkalmazták. A túlsúly/elhízás definíciószerűen a 24,99-nél magasabb BMI volt. A munkavállalók 72-75%-a bizonyult túlsúlyosnak vagy kifejezetten elhízottnak.

A legtöbb résztvevő középkorú, fehér bőrű, házas, legalább középfokú végzettséggel rendelkezett, relatív jól kerestek (legalább évi 60 ezer dollár), átlagosan 22 éve dolgoztak a cégnél.

A tanulmány vezető szerzője, Dr. Diana Fernandez, közegészségtanász megállapította, hogy a munkahelyi nyomás növeli a szív- és érrendszeri megbetegedések, a metabolikus szindróma, a depresszió, a kiégés, az általános nyugtalanság és az elhízás kockázatát.

Fernandez szerint egy tipikus nap stresszes ülésekből, vagy a számítógép előtt telik, ezután hazaérve a dolgozó a televízió előtt kapcsolódik ki. Ráadásul a munkahelyi automatákból gyorsabban fogynak a zsiradékban és energiában gazdag rágcsálnivalók, ugyanis a dolgozók egy részének nincs ideje igazi ebédre.

A dolgozók 65%-a két vagy több órát nézett televíziót, közülük 77% volt túlsúlyos, ezenfelül a napi négy órás tv-nézés 150%-kal növelte az elhízás kockázatát. "Más kutatások szerint tv-nézés közben a felnőttek több zsíros ételt fogyasztanak” – magyarázta Fernandez.

Mi lehet a megoldás?

A kutatók megállapításai szerint a zöldségben és gyümölcsben gazdag étrend csak kevéssé volt képes ellensúlyozni a munkavállalókra nehezedő krónikus stressz negatív hatásait. Ennek ellenére az zöldségekben és gyümülcsökben gazdag táplálkozás alapvető eleme az egészséges életmódnak, de mellette rendszeres testmozgásra és a stressz megfelelő levezetésére, valamint elegendő pihntető alvásra is szükség van. Fernandez véleménye szerint itt az idő, hogy a munkáltatók tegyenek valamit dolgozóik egészségének megőrzése érdekében. „Fontos lenne támogatni az egészségesebb munkahelyi étkezést, illetve lehetőséget teremteni a fizikai aktivitásra is” – tette hozzá.

(WEBBeteg/Medipress)