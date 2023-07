Fájdalom a bordák alatt - Mi okozhatja?

Ha nem indokolja semmilyen sérülés a bordaív mentén tapasztalt fájdalmat, a panasz komoly belszervi elváltozásra is utalhat, ezért minden esetben kivizsgálás indokolt az okok felderítésére.

Jobb bordaív alá sugárzó fájdalom

A krónikus epehólyag-gyulladás következtében az epehólyag hegessé válik, és nem tudja produkálni az epe áramlásához szükséges összehúzódásokat. Ez krónikus fájdalmat okozhat a beteg jobb bordája alatt. Hasonló tünetet produkál, ha egy epekő elzárja az epének az epehólyagból kifelé, illetve a közös epevezetéken át vezető útját, akut epehólyag- vagy epeút-gyulladást okozva. A fájdalom mellett jellemzően láz, sárgaság fordul elő. Súlyos esetben epehólyag perforáció is állhat jobb bordaív alatti fájdalom mögött, ekkor akut hasi tünetek, láz is kisérheti a panaszokat.

Hasnyálmirigy-gyulladás esetén az övszerű felhasi fájdalmi zóna részeként jelentkezhet a bordák alatt is a fájdalom.

A jobb bordák alatt tapasztalható fájdalom a máj káros elváltozására is utalhat, például májgyulladásra, valamilyen fertőzésre, illetve a máj megnagyobbodására, valamint májzsugorodására (cirrózis) is. Bizonyos jó- és rosszindulat májdaganatok (ha nagy méretet érnek el) szintén okozhatnak a bordák alatt érzett fájdalmat, diszkomfortot. A májbetegségek leggyakoribb kísérő tünete a sárgaság, esetenként láz is társulhat.

Ha a gyulladás a jobb tüdő alsó részét érinti, vagy a belek bizonyos szakaszát (pl. felszálló vastagbél), a kisugárzó fájdalomtól szintén fájdalmassá válhat a jobb bordák alatti terület. Patkóbélfekély esetén a fájdalom szintén a jobb bordaív alá sugározhat.

A jobb vese kövessége, gyulladása leggyakrabban hátba sugárzó fájdalommal jár, de előfordulhat jobb bordaív alatti fájdalom is. Vesebetegségre utaló egyéb tünet a láz, fájdalmas, gyakori vizelés, véres vizelet.

Fájdalom a bal bordaív alatt

A lép megnagyobbodása fájdalomérzetet indukálhat a bal bordaív alatt. Ez az elváltozás bekövetkezhet vérképző betegségek (leukémia, limfóma, myeloproliferatív betegségek) esetén, májbetegségekben (pl. hepatitis), fertőző betegségekben (pl. mirigyláz hatására, de a skarlát és a rubeola is okozhat lépmegnagyobbodást), továbbá anyagcsere és tárolási betegségekben (pl. Niemann-Pick betegség, Gaucher-kór).

A lépinfarktus, illetve a hasi trauma hatására bekövetkező léprepedés szintén bal bordaív alatti fájdalommal (és egyéb súlyos tünetekkel: ájulás, vérnyomásesés, akut hasi fájdalommal) jár.

A bal bordánál érzékelt fájdalom hátterében állhat bélrendszeri betegség, pl. fertőzéses eredetű gyulladás, irritabilis bél szindróma, krónikus gyulladásos bélbetegség. Ilyen esetekben gyakori tünet a székelési szokások és a széklet megváltozása, hányinger, hányás, láz.

A bal vese betegségére (gyulladásra, vesekőre) utal, ha a bal bordaív alatti fájdalomhoz fokozott vizelési inger, láz, hidegrázás, hányinger is társul.

A hasnyálmirigy akut vagy krónikus betegségei szintén megjelenhetnek bal bordaív alatti fájdalom képében, amihez társulhat hányinger, hányás, sárgaság, bár jellemzőbb az övszerű felhasi fájdalom.

Rekeszsérv esetén is előfordulhat bal bordaív alatti fájdalom, különösen akkor ha nehezebb fizikai munkát végez az illető.

Ha belszervi ok nem igazolódik, akkor a jobb illetve bal bordaív alatti fájdalom hátterében a mozgásszervrendszeri problémát (akár bordarepedés/bordatörés, bordaporcgyulladás, csontkinövés), valamint az idegi érintettséget (pl. övsömör) is ki kell zárni.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász