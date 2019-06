Hogyan birkózzon meg az inkontinenciával a munkahelyén?

A hiperaktív hólyag különösen sok kényelmetlenséget okozhat a munkahelyen, ám tippjeink segítenek.

A főnök és a határidők nyomása elegendő munkahelyi aggodalomra ad okot a hiperaktív hólyaggal járó szövődmények nélkül is. A húgyhólyagproblémák ellenőrzés alatt tartása nehéz - de ezzel kapcsolatban további komplikációk jelentkezhetnek a munkahelyen. Például nem állhat fel 30 percenként, hogy mosdószünetet tartson egy konferenciahívás vagy egy tárgyalás közepén. Ez a munkatársak előtt kínos lehet - nem is beszélve arról, hogy ha mindig a mosdóban van, az úgy tűnhet, mintha lógna a munkából.

Tehát hogyan tud megbirkózni a hiperaktív hólyaggal 8-tól 5-ig? Íme néhány tanács az inkontinencia munkahelyi kezeléséhez.

Legyen időzített terve! - A fürdőszobai látogatásokat tervezze meg előre, ne várjon a vizelési ingerre! Menjen WC-re óránként vagy kétóránként, ne várjon vele többet. Így ellenőrzése alatt tarthatja a helyzetet, ahelyett, hogy kellemetlen helyzetbe kerülne. A legtöbb munkaadó megengedi a munkavállalóinak, hogy óránként felálljon az asztaltól.

Kerülje az irodai kávéfőzőt! - Ne kávét szürcsölgetve üljön a tárgyalásokon vagy az íróasztalánál, ha az inkontinencia kordában tartására törekszik! A kávé koffeintartalma vízhajtó hatású, ami növeli az akaratlan vizeletürülés kockázatát. Egyéb, a húgyhólyagot irritáló anyagok a szénsavas italok és az alkohol is. De ne korlátozza folyadékfogyasztását! A dehidratáltság ugyanis ugyanolyan veszélyes.

Tartson egy szett csereruhát a közelben! - Ha van tartalék alsóneműje az asztalában vagy az autóban, megspórolhatja, hogy haza kelljen mennie átöltözni, és az ezzel járó zavart is.

Viseljen sötét ruhát! - A sötétebb ruhákon kevésbé valószínű, hogy meglátszik a vizeletszivárgás. A fekete vagy a sötétkék sokkal üzletiesebb és gyakran ajánlottak is egy irodában, így a munkatársai még csak nem is csodálkozhatnak, hogy miért ezekbe öltözik.

Legyen önnél betét! - Senki nem fogja tudni, hogy inkontinenciabetétet visel. Mielőtt egy nagyobb tárgyalásra menne, cseréljen betétet, hogy az kitartson mindaddig, amíg csak szüksége van rá! Használjon nedvszívó inkontinencia betétet, amely különbözik a menstruációs betéttől, és speciálisan férfiak és nők számára is tervezett változatban is kapható. Az inkontinencia betétek szuperabszorbens géleket tartalmaznak, amelyek jóval több folyadékot tudnak magukba zárni. Gondolja át más inkontinencia termékek alkalmazását is! Tesztelje ezeket mindaddig, amíg nem talál olyan terméket, amely kényelmes viselet és a legjobb védelmet nyújtja Önnek!

Végezzen Kegel-gyakorlatokat! - A Kegel-gyakorlatok, amelyek a húgyhólyagot támogató izmok megfeszítéséből és ellazításából állnak, segíthetnek a stressz inkontinenciában szenvedőknek. Diszkréten végezheti őket az asztalánál ülve is, úgy, hogy senki sem fog tudni róla. Amíg telefonál vagy visszahívásra várakozik, feszítse meg, majd lazítsa el a medencefenék izmait. Ideális esetben napi háromszor ajánlott Kegel-gyakorlatot végezni 10 ismétléssel.

Beszéljen főnökével, ha szükséges! - Ha olyan helyzetbe kerül, amikor a főnöke kezdi felismerni, hogy állandóan a mosdóba jár, szükség lehet egy beszélgetésre. Ha kezelés alatt áll, mindenképpen mondja el neki. A főnöke sokkal megértőbb lesz, ha őszintén beszél a problémájáról vele.

Ne hagyja ki gyógyszerét! - Ha munka közben elfoglalt, elfelejtheti, hogy be kell vennie a gyógyszerét a hiperaktív hólyagjára. Állítson be emlékeztetőt a számítógépére vagy az okostelefonjára! A gyógyszerek akkor hatnak, ha az utasítások szerint veszi be őket!

Lazítson és lélegezzen mélyeket! - Ha hirtelen vizelési ingert érez, és nem tud eljutni a mosdóba, vegyen egy mély lélegzetet és próbáljon meg lazítani. Az inger elmúlhat és ha így történik, álljon fel és menjen a mosdóba. Sétálva! Ne fusson! Nehezebb szabályozni a hólyagot, ha siet!

Ha vizelet inkontinenciája van, beszéljen orvosával arról, hogy milyen kezelési lehetőségek állnak rendelkezésre, és melyek az Önnek legmegfelelőbbek. Időközben pedig használja tippjeinket a vizelet inkontinencia kezeléséhez.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; everydayhealth.com

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos