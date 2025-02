Ezért éri meg sportolni akkor is, ha nem tud fogyni

Túlsúllyal is lehet valaki sportos. Akinek a testsúlya az optimálisnál nagyobb, az is profitálhat az aktív életmód előnyeiből, így például a szívük és érrendszerük egészségének javára is válik. Most pedig az is kiderült, hogy a rendszeres sport hatására a túlsúlyos emberek zsírszöveteinek működése is javul.

Ez abban nyilvánul meg, hogy a sportos túlsúlyosak zsírszövetei jobb vérellátással, valamint több mitokondriummal rendelkeznek, amik energiatermelő sejtszervecskék. Mindemellett a rendszeresen sportolók zsírszövetei kevesebb gyulladáskeltő hírvivő anyagot bocsátanak ki.

Hirdetés

Egészségesebb zsírraktárak

A sportos életmódot folytató túlsúlyos emberek zsírszövetei hatékonyabban tárolják a zsírt, mint az inaktív túlsúlyosakéi, ami nem azt jelenti, hogy könnyebben híznának, hanem arról van szó, hogy a zsír bőr alatti kötőszövetekben való hatékonyabb tárolása megakadályozza, hogy az problémás helyeken rakódjon le, így például a szervek körül, amit zsigeri zsírnak nevezünk.

A túlsúlyos és elhízott emberek körében emelkedett a nem alkoholos zsírmáj kialakulásának kockázata, de akik sportosan aktívak közülük, azoknál ez a veszély is kisebb mértékű.

Mindezt a Michigani Egyetem Kineziológiai Iskolájának kutatócsoportja állapította meg Jeffrey Horowitz vezetésével. 32 túlsúlyos, illetve elhízott önkéntes bőr alatti zsírszövetéből vettek mintát, és vizsgálták azokat laboratóriumban.

A résztvevők fele legalább két éve minimum heti négy alaklommal edzett. Az alanyok másik fele sosem sportolt rendszeresen. Az életkor, a BMI-érték és a nem tekintetében a két csoport tagjait úgy válogatták be, hogy egyezzenek egymással.

„Az eredményeink arra utalnak, hogy a rendszeres edzés nemcsak a kalóriaégetést szolgálja, hanem úgy tűnik, hogy következtében a zsírszövetek olyan változáson mennek keresztül, melynek eredményeként a testzsír tárolásának egészségesebb módjára válik lehetőség. Ez az utóbbi előny a hónapokon, de még inkább éveken át folytatott rendszeres testedzés eredményeként mutatkozik meg” – emelte ki a tanulmány vezető szerzője.

Ezt azért is fontos tudni, mert amellett, hogy sajnos az elhízás minden korosztályban problémát jelent, az életkor előrehaladtával egy bizonyos ponton túl a súlygyarapodás majdnem minden embert érint.

A hosszú távú rendszeres edzés kifizetődik

Ugyanez a kutatócsapat egy korábbi tanulmányában már vizsgálta a három hónapon át folytatott rendszeres edzés hatását a zsírszövetre. Az új eredményekből láthatjuk – mint ahogyan az sejthető is volt –, hogy az éveken át folytatott sport nyilvánvalóan még sokkal erősebb hatást gyakorol a zsírszövetre, abban az esetben is, ha a testzsír összmennyisége a szervezetben nem változik.

A kutatók további vizsgálatokat terveznek annak megállapítására, hogy a különböző edzésmódok és intenzitások eltérő módon befolyásolják-e a zsírszövet működését.

Tovább Miért és hogyan sportoljon, aki túlsúlyos, és milyen mozgásformát választhat?

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Gesünderes Fettgewebe durch Sport (NetDoktor)