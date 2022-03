Mikor gyanakodjunk belső vérzésre?

Belső vérzés esetén bár nincs szemmel látható vérzés, mégis nagyon súlyos következményei lehetnek, ugyanis a vér kilép az érrendszerből, és sokk fejlődhet ki. A testüregekben felgyülemlett vér által okozott nyomás szintén életveszélyes lehet.

Fejbőr. Ha a fejbőr sérül meg, gazdag vérellátásából adódóan bőséges vérzés lép fel, ami azonban általában nem olyan súlyos, mint amilyennek gondolnánk. Tiszta ruhadarabot a sebre helyezve gyakoroljunk határozott nyomást, így 1-2 percen belül megszűnik a vérzés. Mivel azonban koponyaröntgen nélkül nem lehet kizárni a törés lehetőségét, általában nem tekinthetünk el a sérült kórházba szállításától.

Hirdetés

Tenyér. A tenyérnek is bő a vérellátása, így az itt keletkezett seb is erőteljesebben vérezhet, továbbá számolni kell ín- és idegsérüléssel is, mivel ezek a tenyérben felszínesen helyezkednek el. Itt is fontos a vérvesztés csökkentése és intézkedni kell a kórházba szállításról is. Ha nincs otthon gézhenger, akár egy gömb alakban összehajtott zokni is használható a vérzés csillapításához. Helyezzük a megsérült tenyérbe, és kérjük a beteget, hogy szorítsa össze a kezét, markolja meg a tenyerébe helyezett tárgyat.

Fontos! Ha a fülből, vagy az orrból történő vérzés a koponyát ért nagy erejű ütés után lép fel - az illető magasról leesett, autóbalesetet szenvedett, vagy más módon megütötte a fejét -, és a vér halványabb piros, esetleg rózsaszín, híg, vizesnek tűnő, az súlyos sérülésre, koponyaalapi törésre utal! Azonnal értesítsük a mentőket!

Fülvérzés. Ha a fül belsejéből folyik a vér, hagyni kell azt szabadon távozni, és csökkenteni kell a fertőzésveszélyt is. A beteg fejét hajtsuk a sérült oldal felé és helyezzünk a fül elé tiszta textíliát, de nem dugjuk be a fület! Értesítsük a mentőket!

Orrvérzés. Az orrvérzés általában orrpiszkálás, orrfújás, magas vérnyomás következtében lép fel, és ha nem nagy a vérveszteség, úgy nem jár súlyos következményekkel.

Orrvérzés esetén szintén fontos a vérzés elállítása, és az, hogy a vér ne kerülhessen a légutakba, illetve lenyelve a gyomorba.

A sérült üljön le, hajtsa előre a fejét, szájon át lélegezzen, és erőteljesen szorítsa össze orrszárnyait a porcos részen 10 percen keresztül.

Ha a vérzés megszűnt, a sérült pihenjen, kerülje a fizikai munkát, és ne fújjon orrot néhány órán keresztül. Amennyiben a vérzés a megfelelő nyomás ellenére sem csillapodik 20-25 percen belül, a beteget kórházba kell juttatni.

A belső vérzés jelentősége

Abban az esetben gyanakodhatunk belső vérzésre, ha az áldozat testén sérülésre utaló nyomot látunk (véraláfutást, a végtag törésére utaló furcsa elhelyezkedését), vagy ha tudjuk, hogy balesetet szenvedett, magasról leesett.

A sérült zavartsága, nyugtalansága, később aluszékonysága, eszméletvesztése is figyelemfelkeltő lehet. Egyértelműbb jel a sápadt, hűvös, nyirkos bőr, a szapora pulzus, valamint ha a beteg fájdalomról, szomjúságról, ájulásérzésről, szédülésről számol be. Ha ezeket a tüneteket tapasztaljuk, kérjünk orvosi segítséget!

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Soltész Annamária, általános orvos