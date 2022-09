Napjaink egyik legnépszerűbb sebgyógyító növénye: a körömvirág

A körömvirág (Calendula officinalis) már az ókor óta ismert növény, napjainkban sebgyógyító, hámosító hatása miatt alkalmazzuk külsőlegesen.

A növény szárazságtűrő, meleg- és fényigényes, a Földközi-tenger partján őshonos. Ugyanakkor Európa északi és déli területein is megél, bár ez utóbbi a sok napfény miatt kedvezőbb számára. Ezt a növényt már az ókori Görögországban is felhasználták, nem gyógyászati, hanem színezés céljából, magas karotinoidtartalmának köszönhetően. Ez az összetevő adja a virág narancssárga színét. Napjainkban a gyógyászati felhasználáson kívül a növényt kozmetikai ipari alapanyagként és ételszínezékként is alkalmazzák. Az igényeket kielégítendő, ma már termesztik a növényt. Gyógyászati célra az élénk narancssárga virágzatot használják, amely a Magyar Gyógyszerkönyvben Calendulae flos néven hivatalos.

Hirdetés

Felhasználása

A gyógynövény hatását a növényben lévő hatóanyagok együttesen fejtik ki. A körömvirág magas poliszacharid- és triterpéntartalmának a gyulladáscsökkentő hatás kialakulásában van szerepe, míg illóolaj-tartalma az antimikrobiális hatásért felelős. A virágzat jellegzetes színét adó karotinoidok hozzájárulhatnak a növény sebgyógyító hatásához.

A növény levele és szára is tartalmaz hasznos, a szem egészségét megőrző hatóanyagokat: luteint és zeaxantint.

A körömvirág gyógyászati célú felhasználása elsősorban a régóta fennálló alkalmazáson alapul. A növényt a népi gyógyászatban régóta használják külsőleg sebgyógyításra és gyulladácsökkentésre, bőrgyulladások kezelésére. A növény kivonatának érképződést serkentő, gyulladáscsökkentő, baktérium-, gomba- és vírusellenes hatását több kísérlet is bizonyította. Klinikai vizsgálatokban is hatásosnak találták lábszárfekély és sugárkezelés okozta sebek megelőzésében, és enyhítette a pelenkadermatitiszt (pelenkakiütés). Még hüvelyi fertőzésben is vizsgálták hatásosságát, ahol egy gyakran alkalmazott gombaellenes szernél hatásosabbnak találták.

A körömvirág gyulladáscsökkentő és érképződést serkentő hatását más gyógynövényekkel együtt, mint árnika, fekete nadálytő, orvosi somkóró, kisebb traumás sérülések kezelésében is használják. Kapható körömvirágot tartalmazó gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény kenőcs formájában, illetve kamillavirágzatot (Matricariae flos) is tartalmazó gyógyhatású krém is. Ezek alkalmazhatók bőrsérülésekre, égési sérülésekre, felfekvésekre, aranyérre, visszeres panaszokra, kiszáradt, berepedezett bőr kezelésére, és bőrtápláló krémként. Csecsemők és kisgyermekek egészséges bőrének ápolására is alkalmas.

A virágzat 1-2 grammjából 1,5 dl vízzel házilag is készíthető forrázat. Fő alkalmazási területe: elsősorban enyhe bőrgyulladások (pl. napégés, sugárterápia okozta bőrsérülések) tüneti kezelése lemosással vagy borogatással. A borogatást 30-60 percig a bőrön kell tartani. Kisebb sérülések vagy lassan gyógyuló sebek (pl. lábszárfekély) esetén is ajánlott alkalmazása. És alkalmazható öblögető vagy gargarizáló szerként a gyulladt száj- és garatnyálkahártya kezelésére. A kezeléseket naponta 2-4 ízben végezzük. Amennyiben a tünetek 1 hét alatt nem enyhülnek, vagy a kezelés ideje alatt súlyosbodnak, illetve a kezelt seb elfertőződésének tünetei mutatkoznak, orvoshoz kell fordulni.

Ez is érdekelheti Lábszárfekély kötözése - videó

A körömvirágból készült készítmények jól tolerálhatók, külsőleg alkalmazva hosszú távon is biztonságosan használhatók.

Ellenjavallatok

A körömvirágteát gyomor- és nyombélfekély esetén is fogyasztották a népi gyógyászatban, azonban a belsőleges használatnak sem a hatásossága, sem a biztonságossága nem igazolt. Így belsőleg nem alkalmazható teája.

Adatok hiányában terhes és szoptató nőknek, valamint bőrgyulladás tüneti kezelésére és sebek kiegészítő kezelésére 6 év alatti, szájüregi és torokgyulladás kezelésére, öblítésre, gargalizálásra 12 év alatti gyermekeknek nem ajánlott.

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész