Gyomorégés a terhesség alatt - Reflux is okozhatja?

A terhesség ideje alatt tapasztalt gyomorproblémák nagyon gyakoriak, gyomorégést a várandósok több mint fele tapasztal. A savas emésztési zavar a legtöbb esetben a második, illetve harmadik trimeszterben jelentkezik.

A várandós nők ilyenkor rendkívül kellemetlen érzésről számolnak be: a gyomortartalom visszakerül a nyelőcsőbe, és éget, irritál.

A tüneteket reflux is okozhatja

A jelenséget okozhatja egyszerűen a hormonszint változása – az emésztőrendszer izmai nem a megszokott módon működnek, az alsó nyelőcső záróizma, amely egészen pontosan a gyomor és a nyelőcső között található izomszelep, például ellazul, és engedi visszajutni a gyomorsavat a nyelőcsőbe.

A fenti tüneteket súlyosbíthatja, hogy a megnövekedett méh nyomást gyakorol a hasra, ezzel pedig felfelé szorítja a gyomorsavat.

Praktikák a gyomorégés enyhítésére

A tüneteket a várandósok megpróbálhatják egyszerű trükkökkel, gyógyszeres kezelés nélkül is enyhíteni:

Ne háromszor, nagy mennyiséget egyenek naponta, hanem többször, kevesebbet.

Minden étkezésnél ügyeljenek rá, hogy a táplálék lassan kerüljön a gyomorba, ne kapkodjanak.

Könnyű ételeket válasszanak, kerüljék a sok fűszert és az olyan ételeket, amelyek tipikusan gyomorégést okoznak.

Evés közben keveset igyanak, a megfelelő folyadékpótlásról inkább étkezések között gondoskodjanak.

Táplálkozás után azonnal nem tanácsos lefeküdni.

Alvás, pihenés közben egyébként is legyen magasabban a fejük, ezzel segítenek a gravitációnak a gyomorban tartani a savat.

Ne hordjanak szoros szoknyákat, ruhákat, öveket, harisnyákat. Ruházatuk legyen laza, kellemes viselet.

Ha az alábbi módszerek sem segítenek, gyógyszeres kezelés is alkalmazható, hiszen léteznek olyan készítmények, melyek nem ártanak a babának. Kaphatóak ezek tabletta, vagy folyékony formában is. Utóbbiak azért lehetnek hatásosabbak, mert a nyelőcsövet is védőréteggel vonják be, amely csökkentheti az irritációt.

Mielőtt ezeket szedni kezdik, mindenképpen kérjék ki orvosuk tanácsát!

A terhesség ideje alatt tapasztalt gyomorégés a szülés után enyhül, a gyomor és a belső szervek regenerálódása után általában meg is szűnik.

