A rectalis digitalis vizsgálat jelentősége a PSA-teszt mellett

A PSA (prosztataspecifikus antigén) tesztet 1970-ben fejlesztette ki Dr. Richard J. Ablin. Kezdetekben a tesztet a prosztatarák kezelésében a recidíva (kiújulás) monitorozására használták, majd az 1990-es években az FDA jóváhagyta és elfogadta, hogy a vizsgálat alkalmas a primer prosztatarák megjóslására is.

Napjainkban, hála a szűrővizsgálatok fontosságát hangsúlyozó kampányoknak, egyre ismertebb a páciensek körében a PSA-vizsgálat. Gyógyszertárakban vény nélkül megvásárolhatók otthon is – orvosi segítség nélkül – elvégezhető tesztek. Fontos kihangsúlyozni, hogy sem a laboratóriumi körülmények között, sem az otthon elvégzett PSA-teszt negativitása nem jelent 100%-os tumormentességet. Az urológiai szakorvosi szűrővizsgálatok éves rendszeressége nem váltható ki egy egyszeri PSA-teszttel.

A rectalis digitalis vizsgálat (rektális digitális vizsgálat (RDV)) során a prosztata tapintási lelete sok esetben szolgál olyan információkkal, amiket összevetve a PSA-vizsgálattal indikálható a prosztatbiopszia elvégzése akkor is, ha negatív a PSA-vizsgálat eredménye.

Esetismertetés

65 éves férfi beteg, aki 1-2 évente elvégezte a PSA-tesztet, de fizikális vizsgálaton nem volt hajlandó részt venni. Családi anamnézisében ismert volt édesapja, kit prosztatarákkal diagnosztizáltak a folyamat késői periódusában, így már csak palliatív ellátásban tudott részesülni. PSA-eredményei nem közelítették meg a határértéket egyik alkalommal sem.

A beteg hasi panaszok és székrekedés miatt jelentkezett a Sürgősségi Betegellátó Osztályon (SBO), ahol megtörtént az RDV és pozitív prosztatarák tapintási lelet miatt későbbiekben urológiai szakorvosi vizsgálatra irányították. A szerencsére banális hasi és székletpanaszok megoldása után a páciens jelentkezett urológiai vizsgálaton, ahol megerősítették az RDV eredményét és prosztatabiopsziát indikáltak.

A páciens ezek után sem egyezett bele a biopszia elvégzésébe tekintettel a szerinte megfelelő PSA-eredményekre. MR-vizsgálaton vett részt, ahol szintén megerősítették a gyanút, hogy a prosztatában térfoglaló folyamat valószínűsíthető. Mindezek után megtörtént a prosztatabiopszia. Ultrahang célzással 10 mintát vettek a prosztatából és igazolódott a prosztatarák. A beteg PSA-értéke soha nem haladta meg az 1,02 ng/ml szintet, mégis Gleason 4+3-as (ISUP grade 3) prosztata adenocarcinoma igazolódott 10-ből 4 mintában.

Szerencsére a további képalkotó vizsgálatok során ki lehetett zárni a metastasisokat (áttétek), így a beteg átesett intézményünkben a laparoscopos prostatectomián (laparoszkópos prosztataeltávolítás). A végső szövettani feldolgozás során megerősítést nyert a Gleason 4+3-as kórszövettani diagnózis, valamint megállapításra került, hogy margin negatív lett a beküldött minta. Kétoldali kismedencei lymphadenectomiát (nyirokcsomó-eltávolítás) is végeztünk, melyek szövettani feldolgozása szerencsére negatív lett.

Jelenleg 5 évvel a beavatkozás után a beteg PSA-értéke 0.00 ng/ml, teljesen panasz- és recidívamentes.

Összegzés

A PSA-vizsgálat eredményessége és hasznossága megkérdőjelezhetetlen az urológiai szűrővizsgálatokban, a prosztatarák kezelésében és a diagnózis felállításában, de nem szabad csak erre a laborértékre fókuszálni. Mindenképp javasolt 45 éves kor felett az urológiai szűrővizsgálat megkezdése. Amennyiben a beteg családi anamnézise is terhelt, a vizsgálatok megkezdése még fiatalabb korban is indokolt lehet.

A rectalis digitalis vizsgálat tehát abszolút indokolt negatív PSA-eredmény esetében is. A PSA-teszt nem váltja ki a fizikális vizsgálatot semmilyen körülmények között sem. Természetesen az esetek többségében elevált (emelkedett) PSA-érték miatt történik a prosztatabiopszia, és kiválóan használható is ez a vizsgálat a prosztatarák gyanújának felállítására, a szűrővizsgálatba azonban beletartozik a fizikális vizsgálat is, mely fájdalmatlan és abszolút biztonságos.

(Dr. Gáti Zsolt, urológus)