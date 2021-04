A fogamzásgátlás és a libidó közötti kapcsolat

A fogamzásgátló módszerek megjelenésével és egyre szélesebb körben való elterjedésével jelentősen megváltozott a nők szexualitása, hiszen a nem kívánt terhesség megelőzése mindig is fontos részét képezte az emberi gondolkodásnak.

A mindenki számára elérhető módszerek sokak szemében egyet jelentettek a teljes szexuális szabadsággal, ám ezt a nézetet gyorsan megváltoztatta a nemi úton terjedő betegségek mind nagyobb arányban való megjelenése. Utóbbi tény miatt fontos lett a terhesség megelőzésén túl a nemi betegségek (ún. STD-k, Sexually Transmitted Diseases) elleni védekezés is, melyet még napjainkban is elsősorban az óvszerrel lehet elérni.

A kezdeti fogamzásgátló tabletták

A kezdeti, még nem hormonális módszerek a szexuális étvágyat még nem túlságosan befolyásolták, ám a hormonális fogamzásgátlás megjelenésével újabb szexuális örömöt befolyásoló probléma ütötte fel a fejét. Megfigyelték ugyanis, hogy a tablettaszedés mellett bizonyos esetekben jelentősen csökken a szexuális étvágy, más néven libidó. Ezt a tapasztalatot azonban számos kutatás cáfolta. Egyre nagyobb számban készítenek vizsgálatokat a világ minden táján, különböző társadalmi csoportokon a fenti problémát vizsgálva, egyelőre ellentmondásos eredménnyel.

Meglepő adat egy nemrég megjelent tanulmányból, hogy a csupán tablettát használók jelentős arányban számolnak be libidócsökkenésről, míg a hormonális fogamzásgátlás mellett óvszert is használók („dupla” védelem: védekezés a nem kívánt terhesség mellett a nemi betegségek ellen is) egyértelműen a libidó növekedéséről számolnak be. Ugyanezen kutatócsoport számolt be azon megfigyeléséről is, hogy az óvszert először használók esetében is jelentősen csökken mind a szexuális élvezet, mind a szexuális étvágy a tablettaszedőkkel összehasonlítva.

A fogamzásgátló tabletta szedése

A hormonális fogamzásgátlók működési elve

Egyértelmű magyarázat ezekre a megfigyelésekre sajnos nem létezik, azonban több lehetséges okot találhatunk a háttérben. Az egyik magyarázathoz a hormonális fogamzásgátlók működési mechanizmusához kell visszatérnünk. A petefészkek működésének gátlása következtében csökken a vérben keringő tesztoszteron szint (melyből a máj által ilyenkor emelkedett mennyiségben termelt ún. szexhormonkötő-fehérje (SHBG) is megköti a szabadon áramló tesztoszteront), mely felelőssé tehető a libidó csökkenéséért is.

Másik indokként szerepelhet a hüvelyhám megváltozása, mely leggyakrabban hüvelyszárazság formájában jelentkezik, így okozva kellemetlen érzést szexuális együttlét közben. Szintén jelentős tényező a nemi betegségektől való félelem, mely magyarázhatja a már említett kutatási eredményt is.

Hormonhatás híján nem okolható a hagyományos fémtartalmú spirál sem a libidó csökkenésért.

Egyéb tényezők

Ha valaki tablettaszedés mellett libidócsökkenést panaszol, akkor fontos annak lehetséges okait tisztázni, hiszen előfordulhat, hogy a problémának köze sincs a tablettákhoz (pl. új párkapcsolat, hüvelygyulladás, stb.). Viszonylag gyakrabban találkozunk ilyen problémával antiandrogén hatású egyfázisú tabletták esetében (tesztoszteron-szint csökkenés!), ezért ezek esetleges cseréje más fajta fogamzásgátló tablettára vagy a hormonális rendszert kevéssé befolyásoló módszerre máris megoldást hozhat a páciens javára.



Orvos szerzőnk: Dr. Erdődi Balázs, szülész-nőgyógyász