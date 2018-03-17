A leggyakoribb hibák fogamzásgátló tablettát szedőknél

A fogamzásgátló tabletta az egyik leghatékonyabb fogamzásgátlási módszer, amely napjainkban már ultraalacsony hormontartalmú, könnyen és biztonságosan alkalmazható. Egyetlen kulcsfontosságú dolog azonban mindenképpen szükséges ahhoz, hogy jól működjön a módszer: ez pedig a napi odafigyelés.

A tabletta a megbízható és kényelmes fogamzásgátlás mellett számos egyéb jótékony hatással is bír, például enyhíti a havivérzés mennyiségét és a menstruációs görcsöket, kiszámíthatóvá teszi a mensest. Nem véletlen tehát a töretlen népszerűsége.

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A fogamzásgátló tabletták kizárólag akkor biztosítanak megfelelő védelmet a nem kívánt terhességgel szemben, ha azt előírásszerűen szedik. Bármilyen zavar is támad a napi tablettabevétel rendszerében, az a fogamzásgátló hatás csökkenéséhez vagy megszűnéséhez, illetve váratlan vérzés megjelenéséhez vezethet. Ezek a problémák a mindennapos odafigyeléssel teljes mértékben elkerülhetők.

Késve bevett tabletta

A legtöbb kombinált fogamzásgátló tabletta 21 szemet tartalmaz, 7 napos szedési szünettel. A fogamzásgátló tablettákat napi rendszerességgel kell szedni, lehetőleg a nap azonos időpontjában.

A tablettaszedés során leggyakrabban előforduló hiba, ha valaki elfelejti időben bevenni a napi gyógyszerét. Amikor fény derül a dologra, gyakran kétségbeesés lesz úrrá az illetőn, pedig kis szerencsével helyre lehet hozni a problémát. Nem mindegy ugyanis, hogy mennyi idő telt el a kifelejtett tabletta óta, egy vagy több tabletta maradt ki, illetve számít az is hogy a kifelejtett tablettá(k) hányadik helyet foglalják el a szedési sorban. Ez kicsit bonyolultnak hangzik, de ha megértjük a tabletta működését, hamar átláthatjuk a logikáját.

Amennyiben (a betegtájékoztató szerint) 12/24 óránál kevesebb telt el a tabletta bevételének esedékessége óta, az csak késésnek minősül. Vegyük be a következő szemet amilyen gyorsan lehet, a következőt pedig normál időben. Egyéb teendő nincs, kiegészítő védekezés nem szükséges, a tabletta kifejti védő hatását.

A csak progesztogént tartalmazó ún. mini tabletták esetén a szedés időzítése sok esetben még kötöttebb lehet, egyes készítményeknél 3 órán túli késés esetén már kiegészítő védekezés szükséges, más termékeknél 12 vagy 24 óra lehet ez a határ. Olvassa el a szedett fogamzásgátló betegtájékoztatóját!

Kimaradt tabletta

Kimaradt tablettáról akkor beszélünk, ha a betegtájékoztatóban szereplő 12/24 órás határnál később jut eszünkbe a tabletta pótlása, 24 órán túl ugyanis már 2 tabletta lett volna esedékes. Ebben az esetben a fogamzásgátló hatás már gyengülhet. A teendők ebben az esetben attól is függnek, hogy a kimaradt tabletták a szedési sorban hol helyezkednek el.

Háttér Ahhoz hogy a tablettakimaradás hatásait megértsük, tisztáznunk kell a hormonális fogamzásgátló tabletták működési mechanizmusát. A fogamzásgátló módszerek ezen típusa minden esetben a peteérés gátlásán alapul, tehát a menstruációs ciklus során egy úgynevezett negatív visszacsatolás révén meggátolja a petefészekben a domináns tüsző kiválasztódását, majd érését és ily módon abból az érett petesejt kiszabadulását, mely a spermiumokkal találkozhat és megtermékenyülhet. Ehhez a gátláshoz elengedhetetlen a folyamatos, állandó szinten tartott, a gátláshoz még éppen elegendő hormonszint biztosítása. Ez oly módon tartható fenn, ha a tablettát mindig ugyanabban az időpontban vesszük be. (Dr. Erdődi Balázs nőgyógyász - WEBBeteg)

Kimaradt tabletta a szedési sor első hetében

Ez a fogamzásgátló hatás szempontjából a legveszélyesebb időszak, ugyanis egy 7 napos szünetet követően gyengült meg a hormonális fogamzásgátló hatás. Ha például 2 nap késéssel kezdjük el szedni az új levelet, a petefészek a maximálisan engedélyezett 7 helyett 9 napot tölt a tablettamentes periódusban, ez pedig már elegendő lehet a tüszőéréshez. Ebben az esetben mielőbb vegyük be a kimaradt tablettát, majd a szokásos időben a következőt, és emellett 7 napig alkalmazzunk kiegészítő védekezést (óvszer használata) is.

Ha védekezés nélküli nemi együttlétre került sor ebben az időszakban, keressük fel nőgyógyászunkat, megfontolandó a sürgősségi fogamzásgátló.

Kimaradt tabletta a szedési sor második és harmadik hetében

Ebben az időszakban a tabletta a petefészek nyugalmi állapotát tartja fenn, a hormonális hatás átmeneti csökkenése általában nem vezethet nem kívánt terhességhez. Ha egy tabletta maradt ki (12-48 óra), pótoljuk azt, majd normál időben folytassuk a tablettaszedést, kiegészítő védekezés nem szükséges.

Két tabletta kimaradásakor (48 órán túl) azonban már ebben az időszakban is meggyengülhet a fogamzásgátló hatás, ezért kiegészítő védekezés szükséges. Speciális tennivalók szükségesek akkor, ha a tabletták a 7 napos szünet előtti utolsó héten maradnak ki, mivel a 2 nap kimaradás és a 7 nap szünet együtt már a védelem megszűnését eredményezheti. Ilyenkor vagy folytassuk a tablettaszedést a szünet időszaka nélkül, vagy kezdjük meg a hétnapos szünetet (beleszámolva a kimaradt napokat).

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A fogamzásgátló hatását gyengítő tényezők figyelmen kívül hagyása

Ha más gyógyszert is szedünk, mindig ellenőrizzük, hogy a kérdéses gyógyszer nem lép-e kölcsönhatásba a fogamzásgátlóval (általában a felszívódást rontják) és ezért szükség van-e kiegészítő védekezésre. Gyakori egyes epilepszia elleni készítményeknél vagy az orbáncfű-tartalmú gyógyszereknél, étrend-kiegészítőknél is.

Ha a tabletta bevétele utáni órákban hányás vagy hasmenés jelentkezik, esetleg más krónikus emésztőszervi betegség áll fenn, az akadálya lehet annak, hogy a fogamzásgátló tabletta hatóanyaga a kellő mértékben felszívódjon.

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A fogamzásgátló hatás kialakulásának és fennmaradásának időtartama

A fogamzásgátló tabletták szedésének megkezdésekor, illetve a kimaradt tabletták után a szedés újrakezdésekor sokan úgy gondolják, hogy néhány fogamzásgátló után már hat a gyógyszer. A hatás kifejlődéséhez ugyanakkor idő kell, az előbb felsorolt esetekben egy hét kiegészítő védekezés (óvszer) szükséges.

A tablettaszedés hosszabb ideje tartó alkalmazás után történő abbahagyásakor is fontos számolni azzal, hogy a fogamzóképesség rövid időn belül visszatérhet. A hormonális fogamzásgátlók hatása ugyanis nem marad fenn a szedés megszakítása után: a petefészek működése újraindulhat, és akár már az első peteérés során is bekövetkezhet a fogamzás.

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Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Dr. Hazay Máté, nőgyógyász