A méhen belüli hormontartalmú fogamzásgátlók

A hormont tartalmazó méhen belüli fogamzásgátló rendszerek lényege, hogy a méh üregébe helyezve az eszköz tartós fogamzásgátlást biztosít, helyi hatásának következtében alacsonyabb dózisok mellett kifejtve hatását.

A méhen belüli eszközökhagyományosan réztartalmúak ("spirálok") , a rézionok steril gyulladást váltanak ki a méh nyálkahártyáján és csökkentik a spermiumok motilitását, így a megtermékenyítést, másodlagosan pedig a petesejtek beágyazódását is.

Később megjelentek ugyancsak a méhüregbe helyezhető, ám hatását más elven kifejtő, hormontartalmú eszközök is (IUS - intrauterine system, méhen belüli fogamzásgátló rendszer). Ezen fogamzásgátló eszközök bizonyos jellemzőiben hasonlóak a hagyományos spirálokhoz, ugyanakkor hormonális fogamzásgátlóként más módon fejtik ki hatásukat, eltérőek a javallataik, ellenjavallataik, mellékhatásaik, így más nők számára lehet javasolt fogamzásgátlási módszer.

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Mi a méhen belüli hormontartalmú fogamzásgátló és hogyan hat?

A méhen belüli hormontartalmú eszköz könnyű műanyagból készül, legtöbbször T-alakú , ahol a T betű szára kissé vaskosabb, mint a többi része. Ebben a vastagabb részben található a hormon, ami egy progeszteron-származék: levonorgestrel.

Helyi (lokális) hatásának köszönhetően a csak progeszteront tartalmazó tablettás fogamzásgátlókkal (minipillek) szemben a hormontartalma sokkal alacsonyabb, a méh nyálkahártyájára közvetlenül hat, és csak nagyon kevés mennyiség szívódik fel a véráramba.

A levonorgestrel folyamatosan szabadul fel a méh üregében. A hormon hatására a méh nyálkahártyája elvékonyodik, a méhnyaknyák besűrűsödik, ugyanakkor a peteérés nem feltétlenül szűnik meg. Ezek a folyamatok egyrészt gátolják a spermium bejutását a méh üregébe, tehát akadályozzák a petesejt és a hímivarsejt találkozását. Másrészt, ha mégis létrejönne a megtermékenyülés, a beágyazódás a vékony méhnyálkahártyába lehetetlen lenne. Mivel a módszer több módon hat, a nem kívánt terhesség megelőzésében a leghatékonyabb fogamzásgátló módszerek közé tartozik.

Pearl-index: fogamzásgátlási módszerek hatékonysága A Pearl-index a 100 nőnél a módszer használatának egy éve alatt terhessé vált nők száma, minél alacsonyabb az érték, annál megbízhatóbb a fogamzásgátló hatása. A legelterjedtebb módszerek indexe, megfelelő alkalmazás mellett (a WHO adatai alapján):

Hormonális méhen belüli fogamzásgátló: 0,5

Ráztartalmú méhen belüli fogamzásgátló: 0,6

Fogamzásgátló tabletták (kombinált és mini): 0,3

Hüvelygyűrű: 0,3

Női sterilizáció (petevezeték elkötése): 0,5

Gumióvszer: 2 (gyakorlatban 13)

Megszakításos közösülés: 4 (gyakorlatban 20)

Részletek, további fogamzásgátlási módszerek Pearl-indexe

Alkalmazása

A méhen belüli hormonális fogamzásgátló alkalmazása előtt mindenképp szükséges a nőgyógyászati vizsgálat. Aktív fertőzések, gyulladások, méhelvltozások, fennálló terhesség, ismeretlen eredetű vérzési rendellenességek esetén használatát el kell halasztani.

Az eszköz felhelyezését nőgyógyász végzi, ezt követően néhány napon belül kifejti fogamzásgátló hatását. Emiatt, ha menstruáció utolsó napjaiban kerül felhelyezésre, nem szükséges átmenetileg kiegészítő védekezés. Ha a ciklus más napjaiban kezdődik a használata, akkor 1 hétig még más védekezési mód is szükséges.

Élettartamának letelte után az eszközt újra kell kicserélni, de hamarabb is el lehet távolítani, ha valaki meggondolja magát gyermekvállalás, vagy egyéb ok miatt. A gyermektervezésre nincs káros hatással, eltávolítása után gyorsan helyreáll a fogamzóképesség.

Milyen esetben ajánlható?

Amikor a kombinált (ösztrogént is tartalmazó) fogamzásgáló tabletta szedése ellenjavallt, vagy a rendszeres szedése nem megoldható, vagy nem biztonságos, a csak levonorgestrel hormont tartalmazó eszköz alkalmazható lehet. Szoptatás alatt is biztonsággal alkalmazható, a hormontartalma nem befolyásolja a tejtermelést. Elsősorban már szült nőknek ajánlott az alkalmazása, de kellő orvosi ellenőrzés mellett még nem szült nőknek is fel lehet helyezni az eszközt megfelelő indikációban.

A méhen belüli eszközök (a réztartalmú és a hormonális eszközök) közös előnye, hogy hosszú távú fogamzásgátlást biztosít, az orvosi felhelyezést követően nem szükséges napi vagy havi szinten gondoskodni az alkalmazásáról. Ennek következtében kisebb a hibalehetőség, továbbá helyi hatása miatt felszívódását, hatását nem befolyásolják az esetleges emésztési problémák (hasmenés, hányás).

Az eszköz hormontartalma a fogamzásgátlás mellett jó hatással van a fájdalmas, bő vérzéssel járó menstruációra is, hiszen a méh nyálkahártyáját elvékonyítva sokkal kevesebb lesz a vérzés mennyisége, előfordulhat az is, hogy egyáltalán nem jelentkezik. Ezen hatás kifejlődéséhez néhány hónapos szedésre lehet szükség.

A nem túl nagy miómák kezelésében is segítséget nyújthat, a növekedésüket megakadályozza, sőt akár csökkentheti is, mivel azonban ez az összefüggés nem minden nőnél figyelhető meg, ez ne legyen szempont a választásban.

A hagyományos réz spirálok esetében gyakrabban jelentkező kismedencei fertőzések sem jelentkeznek olyan gyakran, hiszen a méhnyák összetételének megváltozása által a nyakcsatorna olyan anyagot fog termelni, amin a baktériumok szinte nem juthatnak keresztül.

Ellenjavallatok, mellékhatások és kockázatok

A hormont is tartalmazó eszköz ára magas, ugyanakkor hosszú távra, terméktől függően jellemzően 5-8 évre biztosítja a fgamzásgátlást. Teljes használati idejét tekintve nem tartozik a költséges módszerek közé.

Az első 3-4 hónapban gyakran fordul elő barnás pecsételő vérzés, akár folyamatosan is. Ez kellemetlen mellékhatás, de néhány hónap alatt a méhnyálkahártya elvékonyodik annyira, hogy megszűnik a vérzés. Néhány hónap alatt a menstruáció jelentősen csökken, akár teljesen meg is szűnhet (mindkettő normális élettani reakció).

A hormontartalmú eszköz nagyobb mérete miatt kissé hajlamosabb arra, hogy kicsússzon a méh üregéből. Ilyenkor a fogamzásgátló hatás csökken, nem kívánt terhesség bekövetkezhet. Erősebb vérzés, alhasi görcsök jelezhetik a folyamatot, de ritkán az is előfordulhat, hogy nem okoz tüneteket.

A nagyobb méretű miómák esetenként a méh üregét is torzíthatják, és megakadályozzák, hogy az eszköz a helyén maradjon, így ilyenkor a méhen belüli eszközök nem alkalmazhatóek biztonsággal.

Fejfájás, vízvisszatartás, gyakoribb pattanások csak nagyon ritkán jelentkeznek mellékhatásként, és általában néhány hétnél vagy hónapnál nem tartanak tovább, hiszen a hormonból csak nagyon kis mennyiség jut a véráramba.

Az egyszerű petefészekciszták gyakrabban fordulnak elő a progeszteron-származék következtében, általában 2-3 hónapon belül kezelés nélkül felszívódnak, és az ellenőrzésen kívül nem igényelnek más teendőt.

A méhen belüli eszközök felhelyezése során (a felhelyezést követő 20 napban) kialakulhat felszálló fertőzés. Ezért azon nők esetében, akinél a fertőzés nagyobb valószínűséggel fordulhat elő, a felhelyezés előtt szűrés javasolt.

A korábbi méhen kívüli terhesség nem kizáró ok az eszköz hsználatához, ugyanakkor ha a fogamzásgátlás ellenére mégis létrejönne a terhesség, különösen fontos, hogy mielőbb kizárják ennek kockázatát.

A változókori általános tüneteket - mint a hőhullámok, vagy levertség - nem enyhíti, mivel nem tartalmaz ösztrogént.

A nem kívánt terhesség megelőzésére szolgál, a nemi úton terjedő fertőzések megelőzéséhez nem járul hozzá, így indokolt esetben gumióvszer alkalmazása is ajánlott.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász