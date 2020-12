A méhen belüli hormontartalmú fogamzásgátlók

Napjainkban egyre népszerűbb az új, hormont is tartalmazó méhen belüli fogamzásgátló eszköz. A lényege, hogy egy hormont is tartalmazó eszközt helyez az orvos a méh üregébe, ami helyben fejti ki a hatását.

A hagyományos méhen belüli eszközök, vagyis a spirálok anyaga valamilyen fém. A méh üregébe helyezve steril gyulladást váltanak ki, ezzel megakadályozva a megtermékenyített petesejt beágyazódását.

A méhnyakon át egy jelzőszál vezet a hüvelyből az eszközhöz, ami fokozhatja a méh üregébe feljutó baktériumok számát, ezért használatuk alatt gyakrabban alakulhatnak ki felszálló fertőzések, kismedencei gyulladások, esetenként súlyos formában is.

Miért más a hormontartalmú méhen belüli eszköz?

A méhen belüli hormontartalmú eszköz könnyű műanyagból készül, T-alakú , ahol a T betű szára kissé vaskosabb, mint a többi része. Ebben a vastagabb részben található a hormon, ami egy progeszteron-származék: levonorgestrel.

Az anyag folyamatosan szabadul fel a méh üregében, és fejti ki ott a hatását. A csak progeszteront tartalmazó minipillekkel szemben a hormontartalma sokkal alacsonyabb, és a méh nyálkahártyájára hat közvetlenül.

Csak nagyon kevés mennyiség szívódik fel a véráramba. A hormon hatására a méh nyálkahártyája elvékonyodik, megváltozik a hám csillószőreinek mozgása és a nyakcsatorna nyáktermelése, ezáltal meggátolja a spermium bejutását a méh üregébe, tehát hasonlóan a fogamzásgátló tablettákhoz a petesejt és a hímivarsejt találkozását akadályozza meg.

Ha mégis létrejönne a megtermékenyülés, a beágyazódás a vékony méhnyálkahártyába lehetetlen lenne. Mivel a módszer több ponton hat, még biztonságosabb, mint az eddigi fogamzásgátló módszerek, majdnem 100 %-os a hatékonysága. 1000 nő közül, akik 1 évig a hormontartalmú méhen belüli eszközt használják, mindössze egy fog teherbe esni.

Az eredmény lényegesen jobb, mint a hagyományos eszközökkel, ahol 1000 nő közül egy év alatt 10-en lesznek terhesek.

Szoptatás közben és idős korban is használható

Az eszköz eredetileg fogamzásgátlónak lett kifejlesztve, de emellett jó hatása van a fájdalmas, bő vérzéssel járó menstruációra is, hiszen a méh nyálkahártyáját elvékonyítva sokkal kevesebb lesz a vérzés mennyisége, előfordulhat az is, hogy egyáltalán nem jelentkezik.

A hagyományos spirál esetében gyakrabban jelentkező kismedencei fertőzések sem jelentkeznek olyan gyakran, hiszen a méhnyák összetételének megváltozása által a nyakcsatorna olyan anyagot fog termelni, amin a baktériumok szinte nem juthatnak keresztül.

Méhen belüli fogamzásgátló eszköz (spirál)

Kimutatták, hogy a nem túl nagy miómák kezelésében is segítséget nyújthat, a növekedésüket megakadályozza, sőt akár csökkentheti is, emellett a túl nagy mennyiségű vérzés is csökken. A nagyobb méretű miómák esetenként a méh üregét is torzíthatják, és megakadályozzák, hogy az eszköz a helyén maradjon, így ilyenkor nem alkalmazható biztonsággal.

Mivel a méhnyálkahártyát elvékonyítja, hatásos lehet az időskori vérzészavarok kezelésében is, ellenben a változókori általános tüneteket, mint a hőhullámok, vagy levertség nem enyhíti.

Szoptatás alatt is biztonsággal alkalmazható, a hormontartalma nem befolyásolja a tejtermelést. Elsősorban már szült nőknek ajánlott az alkalmazása, de kellő orvosi ellenőrzés mellett még nem szült nőknek is fel lehet helyezni az eszközt megfelelő indikációban.

Ön tudta? A petesejtek korai alakjai már néhány hetes leány magzatok petefészkében is kimutathatók. Ezek száma a születés időszakára jelentősen lecsökken, azonban még így is körülbelül egymillió csírasejt marad. A nemi érés idejére további csökkenés megy végbe.

Amikor a tablettaszedés ellenjavallt, vagy a rendszeres szedése nem megoldható, vagy nem biztonságos, a hormon tartalmú eszköz alkalmazható lehet.

A spirálok alkalmazása esetén a méhen kívüli terhesség gyakrabban fordulhat elő, így alkalmazásuk nem javasolt, ha már valakinek volt méhen kívüli terhessége. A hormon tartalmú méhen belüli eszköz alkalmazása esetén a kockázat annyira lecsökken, hogy szükség esetén ezek a nők is használhatják.

Ötéves biztonság

A hormont is tartalmazó eszköz ára kicsivel több, mint 40.000 forint. Kárpótolhat ezért a tény, hogy az 5 éves használat alatt fogamzásgátló tablettára többet költenénk, nem is beszélve a betétekről, tamponokról.

Sikeres alkalmazás esetén az ára biztosan megtérül. Ha az első hónapok folyamán probléma lép fel alkalmazása közben, például az eszköz kicsúszik a méh üregéből, garanciálisan visszatérítik az árát. Az eszköz a menstruáció utolsó napjaiban kerül felhelyezésre, és néhány napon belül kifejti fogamzásgátló hatását. Az első 3-4 hónapban gyakran fordul elő pecsételő vérzés, akár folyamatosan is.

Pearl-index: fogamzásgátlási módszerek összehasonlítása A 100 nőnél egy évig alkalmazott módszer, illetve a módszer használatának egy éve alatt terhessé vált nők száma. (Forrás: szexualpszichologia.hu)



Nincs fogamzásgátlás - 85

- 85 Megszakításos védekezés - 35

- 35 Naptár-módszer - 14-40

- 14-40 Spermicidek - 5-20

- 5-20 Méhszájsapka - 7-11

- 7-11 Óvszer használata - 3-4

- 3-4 Női óvszer - 1-5

- 1-5 Pesszárium spermiciddel - 2-3

- 2-3 Hőmérőzés - 0.5-3

- 0.5-3 Injekció - 0.03-2

- 0.03-2 Hormonális IUD - 0.05-0.1

- 0.05-0.1 Fogamzásgátló tabletta 0.1-0.5

0.1-0.5 Sterilizáció - 0.1-0.3

- 0.1-0.3 Implantátum - 0

Ez nagyon kellemetlen mellékhatás, de néhány hónap alatt a méhnyálkahártya elvékonyodik annyira, hogy megszűnik a barnás vérzés. Az 5 év letelte után az eszközt újra kell kicserélni, de hamarabb is el lehet távolítani, ha valaki meggondolja magát gyermekvállalás, vagy egyéb ok miatt.

Mellékhatások

A hormontartalmú eszköz nagyobb mérete miatt kissé hajlamosabb arra, hogy kicsússzon a méh üregéből. Ilyenkor erősebb vérzés, alhasi görcsök jelezhetik a folyamatot, de ritkán az is előfordulhat, hogy nem okoz tüneteket.

Fejfájás, vízvisszatartás, gyakoribb pattanások csak nagyon ritkán jelentkeznek, és általában néhány hétnél nem tartanak tovább, hiszen a hormonból csak nagyon kis mennyiség jut a véráramba.

Az egyszerű petefészek ciszták körülbelül háromszor gyakrabban fordulnak elő a progeszteron-származék következtében, általában 2-3 hónapon belül kezelés nélkül felszívódnak, és az ellenőrzésen kívül nem igényelnek más teendőt.

Az első hónap folyamán ritkán fordulhat elő a hosszabb menstruációs vérzés, és néhány hónapig pecsételő vérzés, amíg a gyógyszer kifejti teljes hatását.

A felszálló fertőzés kialakulását csökkenti a méhnyak által termelt nyák minőségi változása miatt. A felhelyezést követő 20 napban viszont gyakrabban fordulhat elő fertőzés, ezért azon nők esetében, akinél a fertőzés nagyobb valószínűséggel fordulhat elő, a felhelyezés előtt szűrés javasolt.

Az új hormon tartalmú eszköz tehát egy ideális megoldás lehet sok nő számára. Nőgyógyász orvossal közösen könnyen el lehet dönteni, alkalmas-e a páciens az eszköz viselésére, és az esetleges kellemetlen első hónapokat követően egy kényelmes megoldás lehet a fogamzásgátlásban.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Farkas Ágnes, szülész-nőgyógyász