Vérrögök a menstruációs vérben - Ezek állhatnak a háttérben

A menstruációs vérzéssel kapcsolatban számtalan probléma adódhat, nem csoda, hogy a nőgyógyászati rendelők tele vannak olyan páciensekkel, akiknél valamilyen zavar áll fenn a vérzésükben. Ilyen panasz lehet pl. a darabos vérzés, vagyis ha kisebb-nagyobb vérrögök jelennek meg menstruáció során.

Arról, hogy ez miért fordulhat elő, illetve hogy kóros állapotról van-e szó, dr. Lőrincz Ildikót, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyász-endokrinológusát kérdeztük.

Gyakori panasz a darabos vérzés

Sok nő megfigyelheti, hogy a menstruációs vérzés során párszor kocsonyás állagú, némileg sötétebb alvadt vér is távozik, főleg a vérzés erősebb napjain. Ez az esetek többségében természetes, ugyanis a leváló méhnyálkahártya olykor nagyobb darabokban távozik. Azt azonban fontos tudni, hogy ha túl sok, túlságosan nagyméretű vérrögöket észlel, ráadásul ez fájdalmas, erős menstruációval is párosul, akkor érdemes nőgyógyászhoz fordulni, hiszen komoly problémákat is jelezhet.

Lehetséges problémák a háttérben

1. Polip

A polip egy jóindulatú hámdaganat, mely általában az orrban és a végbélben alakul ki, de a méhben is ugyanúgy megjelenhet. Leggyakrabban rendszertelen ciklus, pecsételő vérzés és meddőség hívja fel rá a figyelmet, ám előfordulhat, hogy erős, darabos menstruáció jelzi a problémát. Ultrahangos vizsgálat során felmerülhet a gyanú, ám a legpontosabb képet méhtükrözéssel lehet kapni. Eltávolítása minden esetben műtéti - mondja dr. Lőrincz Ildikó, a Nőgyógyászati Központ nőgyógyász-endokrinológusa, aki hozzátette, hogy szövettani elemzésre is szükség van ilyen esetekben, hogy kizárhassák a rosszindulatú daganat jelenlétét.

2. Vetélés

A terhesség legelején a legtöbb nő nem is sejti, hogy áldott állapotba került, hiszen gyakran az első jel, hogy jócskán késik a menstruáció. Ha pár napot csúszik a vérzés, ám az bővebb, fájdalmasabb és darabosabb a megszokottnál, akkor meglehet, hogy bár létrejött a fogantatás, ám bizonyos okok miatt még a legelején megszakadt a terhesség. (Amennyiben már az orvos is megerősítette a terhesség tényét, ám mégis ilyen típusú vérzést tapasztal a nő, akkor egy bizonyos terhességi hét után orvosi beavatkozásra, kisebb műtétre van szükség).

3. Jó- és rosszindulatú daganat

A darabos vérzést, ahogy már említettük, okozhatja polip, ami egy jóindulatú daganat. Természetesen más jóindulatú elváltozások is kiválthatják a panaszt, mint pl. izomdaganat (mióma). A szakértő szerint a mióma okozza az esetek többségében a problémát. A sokszor meddőséget is okozó daganat ultrahangon jól látható, és kezelése lehet gyógyszeres, műtéti, de akár hormontartalmú spirál is megoldást nyújthat.

Sajnos darabos vérzés esetén rosszindulatú képletek jelenléte se zárható ki, ezért a tünetet mindenképp komolyan kell venni, hogy a megfelelő terápiát mihamarabb el lehessen kezdeni, hiszen az életmentő lehet! Hogy különbséget lehessen tenni a daganatok közt, mindenképp szövettani vizsgálatra is szükség van.

4. Véralvadási zavar

Amennyiben alvadt vérdarabkák vannak a menstruációs vérben, úgy felvetődhet a gyanú örökletes véralvadási zavar jelenlétére. Ekkor mindenképp trombofília vizsgálat indokolt, melynek során fény derülhet az olyan mutációk jelenlétére, mint a Leiden/MTHFR mutáció. Erre nem csupán a menstruációkor tapasztalt panaszok miatt van szükség, hanem azért is, mert ekkor jelentősen megnő az életveszélyes trombózis kialakulásának kockázata, sőt, a defektus akár meddőséget/vetéléseket is okozhat!

Dr. Lőrincz Ildikó, szülész-nőgyógyász, endokrinológus