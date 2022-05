A méhpolip okai, tünetei és kezelése

Az endometriumpolip (endometriumpolyp) vagy méhpolip olyan rendellenes növekedés, amely mirigyeket, stromákat és ereket tartalmaz, amelyek a méh nyálkahártyájából (endometrium) nőnek ki. Mind a reproduktív, mind a posztmenopauzális életszakaszban előfordulnak.

Nagyságuk pár mm-től az egész méhűrt kitöltő méretig változhat. Ha egy méhnyálkahártya-polip egy keskeny, hosszúkás pedunkulummal kapcsolódik a méh felületéhez, akkor ezt kocsányosnak nevezik, azonban ha nagy lapos alja van, szára nincs, akkor ez a sessilis polip. Morfológiai megjelenés szerint sima, gömb alakú vagy henger alakú, barnás vagy sárga színűek.

Az endometrium polipjai a méhben leggyakrabban megfigyelt kóros leletek, általában jóindulatú elváltozások. Minden korcsoportban előfordulnak, azonban leggyakoribb a 40 és 49 évesek között. Pontos előfordulási gyakoriságuk nem ismert, egy tanulmány szerint a szövettanilag igazolt polipokkal rendelkező nők 82%-a tünetmentes volt. Emellett a méhnyálkahártya-polipok a kóros méhvérzésben és a meddőség 35%-ában jelen vannak.

A méhpolip(ok) kialakulásának okai

Pontos oka nem ismert, azonban számos elmélet létezik erre vonatkozóan:

Összefügghet a fokozott ösztrogénstimulációval, ennek oka lehet az ösztrogénreceptorok (ER) megnövekedett koncentrációja a polipmirigysejtekben a normális méhnyálkahártyához képest, és a progeszteronreceptorok (PR) csökkent expressziója. Az endometriumpolip kialakulásának kockázati tényezői közé tartozik az endogén ösztrogén és az exogén ösztrogén fokozott adagolása. Ilyen gyakori gyógyszer pl. a tamoxifén. Hasonlóképpen azt találták, hogy a hormonpótló kezelést (HRT) kapó posztmenopauzás nőknél is magasabb az endometriumpolipok előfordulása. Ennek oka lehet az endometrium ösztrogén általi folyamatos stimulálása. Az elhízás fokozott endogén ösztrogéntermeléssel jár együtt az aromatáz (ösztrogénátalakító) enzim megnövekedett szintjén keresztül, amely a zsírban lévő androgéneket ösztrogénné alakítja. Az endometrium polipképződése az endometrium helyi, krónikus gyulladásának eredménye is lehet.

A méhpolip tünetei

A polip elváltozások általában jóindulatúak, de a populáció egy kicsiny részében megtalálhatóak atipikus vagy rosszindulatú formációi is.

Vérzés

Az endometrium polipjai többnyire tünetmentes elváltozások, bár kóros méhvérzéssel járhatnak. A kóros méhvérzés az endometrium polipjainak leggyakoribb tünete, mind a pre-, mind a posztmenopauzában járó nők körülbelül 68%-ában fordul elő. A vérzés oka a polipban kialakuló vénás pangás és az ezt követően kialakuló nekrózis. A polipok mérete, a polipok száma és a polip anatómiai elhelyezkedése nem látszik összefüggésben állni a vérzési tünetekkel. A kóros méhvérzés az életkor előrehaladtával növekszik: a premenopauzás nőknél a vérzés 6%-kal kevesebb, mint a posztmenopauzában lévő társaiknál. A kóros méhvérzésre panaszkodó nőknél premenopauzában az esetek 13-50%-ában, posztmenopauzában 30%-ban találunk polipot.

Meddőség

A méhnyálkahártya-polipok meddőséggel társulhatnak. Előfordulásuk elsődleges subfertilitásban 3,8-38,5%, másodlagos meddőségben 1,8-17%. Ezek kombinált eredménye 1,9-24%. Az endometrium polipjai emellett visszatérő beágyazódási zavart (RIF) is okozhatnak.

A tényleges ok-okozati összefüggés továbbra is bizonytalan, bár néhány hipotézist felvetettek:

mechanikus elzáródás spermiumok transzportjának akadályozása nyakcsatornánál vagy a petevezetőknél

embrióbeágyazódás akadályozása a polip fizikai jelenléte miatt

endometriumban helyi gyulladás kialakulása, amely szintén megzavarja az embrió beágyazódását biokémiai hatások gyulladásos faktorok szintjének megemelkedése (pl. citokinek), amely kiegyensúlyozatlan méhnyálkahártya-működést okoz, így gátolva a beágyazódást

Polipektómia (a polip(ok) eltávolítása) után a terhességi arány kétszeresre növekedett az intrauterin inszeminált betegeknél. Egy retrospektív vizsgálat arról számolt be, hogy a hiszteroszkópos polipektómiák növelik a terhességi rátát, és javítják a termékenységet azoknál a nőknél, akik korábban terméketlenek voltak, ismert ok nélkül. A polipok inszemináció előtti hiszteroszkópos eltávolítása növelheti a klinikai terhesség esélyét.

A polip elfajulásával kialakult rosszindulatú daganat tünetei

A polipok nagyon kis része, körülbelül 1%-a mutat hiperpláziát vagy rosszindulatú átalakulást. A leggyakoribb rákaltípusok az endometrioid és a szerózus adenokarcinóma. A rosszindulatú daganat kialakulásának kockázata a következő tényezőkhöz kapcsolódik: tünetek, életkor, elhízás, magas vérnyomás, a polip mérete, a tamoxifén és a HRT alkalmazása. A méhnyálkahártya-polip diagnózis mellett fokozott daganatkockázattal jár, ha az érintett hölgynek hüvelyi vérzése van és/vagy posztmenopauzában van. Az endometriumpolipban a malignus transzformáció előfordulása az életkor előrehaladtával növekszik.

Az elhízás a rosszindulatú daganatok másik kockázati tényezője, és amint arra korábban a polipok etiológiáját ismertetve utaltunk, a túlzott ösztrogénhatáson keresztül vezethet polip kialakulásához és annak rosszindulatú elfajulásához.

A magas vérnyomás azért kockázati tényező, mert a magas vérnyomásban szenvedő betegek többségének megnövekedett a testtömegindexe (magasabb a testzsírszázalékuk).

A polipok mérete releváns lehet, úgy gondolják, hogy a 15 mm-nél nagyobbak vezetnek inkább rosszindulatú átalakuláshoz (más tanulmány nem talált ilyen kapcsolatot).

A tamoxifén és a hormonpótló kezelés szintén szerepet játszhat az endometrium polipjainak rosszindulatú átalakulásában.

Diagnosztizálás

Hüvelyi ultrahangvizsgálat

Az endometriumpolipok kezdeti diagnózisának elsődleges eszköze a transzvaginális ultrahangvizsgálat (TVUS). Az endometrium polipjai „világosabb” elváltozásként jelennek meg, szabályos kontúrokkal. A képalkotás a menstruációs ciklus 10. napja előtt – a menzesz után – a legjobb, amikor a méhnyálkahártya a legvékonyabb, a hamis pozitív és hamis negatív eredmények minimalizálása érdekében.

Color-flow vagy power-Doppler

Javíthatja a TVUS diagnosztikai képességét. Megmutathatja az endometriumpolipokra jellemző szinguláris ellátó eret.

Sóoldatos infúziós szonográfia (sonohysterography)

A sóoldatos infúziós szonográfia (SIS) növeli a kontrasztot a méhnyálkahártya-üreg és a polip között, amely lehetővé teszi a méret, elhelyezkedés és egyéb jellemzők pontosítását. A SIS-nek megvan az az előnye is, hogy a méh üregét is értékeli, illetve csökkenti a negatív hiszteroszkópiák számát. A fő hátránya, hogy nem teszi lehetővé a szövettani diagnózist.

Szövettani diagnózis

Az endometriumpolip diagnózist a patológusnak kell szövettanilag megerősíteni.

A méhpolip kezelése

Az endometrium polipjainak kezelése a tünetektől, a rosszindulatú daganat kockázatától és a termékenységi problémáktól függ. A kis tünetmentes polipok spontán megszűnhetnek, ezekben az esetekben a várakozás javasolt. A meddőségben szenvedő nők zöménél műtéti beavatkozásra van szükség. A hiszteroszkópos műtét utáni progeszteronhormon-terápiáról biztató klinikai hatásokról tudunk az endometriumpolipok kezelésében, mivel bebizonyosodott, hogy hatékonyan megakadályozza az endometriumpolipok ismételt kialakulását.

Műtéti kezelések

Hysteroscopia (méhtükrözés)

A legpontosabb műtéti kezelés. Létezik „office” változata is ambuláns beavatkozásként. Az endometrium bazális rétegének eltávolítása az endometriumpolip eredeténél akadályozza meg a további endometriumpolipok kiújulását. A hiszteroszkópia nagyobb pontossággal rendelkezik, mint más képalkotás, és irányított mintavételt és méhnyálkahártya-polipok eltávolítását is lehetővé teszi. A hiszteroszkópos polipektómiák szövődményei ritkák, a kiújulási arány alacsony. Szövődmény lehet: fertőzés, vérzés, kismedencei gyulladás, méh kilyukadása (perforáció), méhnyak sérülése, illetve a méhűr tágítására alkalmazott folyadék vagy gáz is okozhat olykor szövődményeket. Az eljárás után egy-két napig enyhe hüvelyi vérzés és görcsök is előfordulhatnak.

Méhnyaktágítás és curettage (kurettázs (méhkaparás))

A méhnyaktágítás és a kurettázs (D&C) még most is szokásos módszer a terápiás listában. Fő probléma lehet ezzel, hogy a polipok nem kerülnek így eltávolításra (hiszen nem célzott a beavatkozás, hanem „vak eljárás”).

Konzervatív (nem műtéti) kezelés

A tünetektől mentes, kis polipokkal (<10 mm) rendelkező nőknél egy éven belül magas a gyógyulási arány és alacsony a rosszindulatú daganat esélye. Ilyenkor a szoros utánkövetés (félévente UH-kontroll) ajánlott.

Progeszterontartalmú méhen belüli eszköz

A levonorgestrel (progeszteron) tartalmú méhen belüli eszköz az endometriumpolipok és a hyperplasia megelőzésére használatos az ösztrogénpótló és tamoxifén terápiában részesülő nőknél. A megfigyelt gyógyulás számos tényező következménye lehet:

1) az endometrium apoptózisának és a sejtproliferációnak a csökkenése észlelhető,

2) a progeszteron gyulladáscsökkentő hatása és

3) az endometrium „nyugalma”, amelyet az ösztrogén és a progeszteron állandó szintje okoz.

Összegzés Az endometriumpolipok etiológiájának és fejlődésének megértése még mindig vizsgálat alatt áll. Az irodalmi adatok sokszor összetettek és időnként ellentmondásosak. A méhvérzés gyakori okaként, valamint a női meddőségben szintén sűrű előfordulásuk miatt továbbra is gyakori problematika az egészségügyi szakemberek számára.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Tekse István, szülész-nőgyógyász