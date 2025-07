A véralvadás folyamata és rendellenességei

A véralvadás bonyolult, összetett folyamat, melynek elemei mind szükségesek ahhoz, hogy a szervezetben ne jöhessen létre vérzés, vagy ha keletkezett, akkor időben elállhasson.

Elsődleges és másodlagos véralvadás

A normális véralvadás két egymás után következő folyamat eredménye:

1. Az elsődleges véralvadás

A kezdeti történésekben az érfal és a vérlemezkék (trombociták) vesznek részt. A trombociták a vér azon sejtes elemei, melyeknek kulcsszerepe van a véralvadási folyamatban.

Az ér egy esetleges sérülésre, illetve folytonosságának megszakadására úgy reagál, hogy a falában található simaizomelemek összehúzódása szűkíti az érfalon kialakult folytonossági hiányt, azaz a vérzés mennyisége csökken.

Az érösszehúzódással párhuzamosan a trombociták a sérülés helyén tömörülnek, aggregátumot képeznek, mely – mint egy dugó – eltömíti az érfalon keletkezett nyílást (ezt hívjuk fehér trombocitathrombusnak). A folyamatot tehát elsődleges véralvadásnak nevezzük.

Vörösvértestek és fehérvérsejt

2. A másodlagos véralvadás

A folyamat második fázisa során a plazmában (a vér sejtes elemektől mentes része) lévő komponensek (úgynevezett faktorok) aktiválódnak, egymáshoz kapcsolódnak, végül a plazmában található fibrinogén nevű fehérje fibrinné alakul.

A fibrin szerepe, hogy hálót alkosson a sérülés helyén. Ebben a hálóban további trombociták akadnak fenn, így egy második thrombus alakul ki, mely szintén az érfalon keletkező sérülés fedésére szolgál.

A véralvadási faktorok egy részének működéséhez a K-vitamin megfelelő mennyisége szükséges.

Az ép szervezetben normálisan is keletkezik kis mennyiségű fibrin, melyet az úgynevezett fibrinolitikus rendszer azonnal lebont. A folyamat neve fibrinolízis. A véralvadás után a thrombust ugyanez a rendszer oldja fel, hogy a sérült érben a keringés újra a normális állapotba térhessen vissza. A fibrinolízis másik nagyon fontos szerepe, hogy a kialakult véralvadást lokalizálja, ne engedje, hogy az a szervezet egyéb helyein is beinduljon, elzárva ezzel az egészséges ereket. A fibrinolitikus rendszert számos egyéb anyag aktiválhatja, illetve gátolhatja is. Ezek kutatása jelentős szerepet játszik napjaink thrombózisellenes terápiájában. A véralvadás-fibrinolízis igen sérülékeny rendszer: elsősorban rendkívüli összetettsége, a tényezők nagy száma miatt.

Ha a véralvadási folyamatban zavar keletkezik

A véralvadás rendellenességei miatt a betegek legtöbbször konkrét vérzéses panasszal keresik fel orvosukat (pl. orrvérzés), máskor az orvos veszi észre a jeleket, mint a bőrön kialakult bevérzések, véraláfutások.

A kivizsgálás folyamán tisztázni kell, hogy a vérzéses jelenségek milyen okokra vezethetők vissza. A vérzéses folyamatok leginkább az egyéb szervrendszerek kórállapotai kapcsán alakulnak ki. Számos vérzéses jelenség oka a vérrendszeren kívül keresendő: a vizeletben található vér oka lehet például egyszerű felfázás során kialakult húgyhólyaggyulladás, a térdben található vérömleny visszavezethető sportsérülésre, a véres széklet oka lehet aranyér stb.

A vérzékenység mint betegség lehet szerzett vagy veleszületett, illetve felosztahtjuk a véralvadási folyamat sérülésének helye alapján is az alábbiak szerint:

érelváltozások,

a trombociták zavarai,

a véralvadási faktorok zavarai.

A vérzéses panaszok jellegéből a szakember már következtethet arra, hogy a vérzési folyamat mely pontján lehet a kóros állapot.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Kónya Judit, családorvos

Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus