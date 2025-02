Menstruációs megszégyenítés: okok, következmények és megoldási lehetőségek

A menstruációs megszégyenítés (period shaming) egy olyan társadalmi jelenség, amely során a menstruációval kapcsolatos természetes folyamatokat megbélyegzik, tabuként kezelik, vagy kellemetlen helyzeteket idéznek elő azok miatt. Ez a jelenség nemcsak az érintettek lelki és társadalmi jólétére van negatív hatással, hanem hosszú távon hozzájárul a nemek közötti egyenlőtlenségek fenntartásához is.

A menstruációs megszégyenítés okai

Társadalmi tabuk, kulturális hiedelmek, ismerethiány, patriarchális berendezkedés, de a higiéniai termékek megfelelő elérhetőségének a hiánya, vagy a szegénység mind hozzájárul a menstruáció körüli bullyinghoz és megszégyenítéshez.

Sok kultúrában, de egyes vallásokban is a menstruációt a tisztátalansággal vagy szégyennel azonosítják, ami évszázadok óta mélyen gyökerezik a társadalmi normákban. Sőt, a média és a szórakoztatóipar is gyakran nevetség tárgyává teszi a menstruációt, vagy elhallgatja, nem láttatja annak létezését.

Sok fiatal nem részesül megfelelő felvilágosításban, oktatásban a menstruációról, amely folyamathoz így gyakran tévhitek és félreértések is társulnak. Emellett a női test folyamatai, beleértve a menstruációt is, egyesek szemében gyakran alacsonyabb értékűnek, „gyengeségnek” vagy „szégyennek” minősülnek.

A biológiai folyamatokról való tudatlanság miatt az emberek pedig hajlamosak irracionálisan reagálni a menstruációra. Sok helyen (egyes országokban, vagy akár hazánk szegényebb régióiban is) nem biztosított az alapvető menstruációs higiéniai termékek hozzáférhetősége, ami tovább fokozza a szégyenérzetet. Egyes lányok a menses napjain emiatt például nem tudnak iskolába sem menni, így önhibájukon kívül a tananyagban is lemaradnak.

A menstruációs megszégyenítés hatásai

Pszichológiai következmények

Az érintettek szégyellik magukat, ami alacsony önértékeléshez, és a saját test elfogadásának nehézségéhez vezethet. A menstruációs helyzetek miatti állandó aggodalom pedig szorongáshoz vezethet. Súlyosabb esetben testképzavar vagy depresszió is kialakulhat. A megszégyenítettek gyakran kerülik a társas helyzeteket, ez társadalmi elszigeteltséget eredményez.

Oktatásbeli és munkahelyi hátrányok

A fiatal lányok kimaradhatnak az iskolából, ha nem tudják megfelelően kezelni menstruációjukat. A munkahelyeken a menstruációval kapcsolatos stigmatizáció pedig akadályozhatja a nők karrierlehetőségeit.

Fontos, hogy a lányok már az első menstruációra felkészülhessenek, legyen elérhető megfelelő higiéniai termék, betét a számukra, a tanárok megértően kezeljék, ha mosdóba kéredzkednének.

Egészségügyi következmények

A megfelelő higiéniai termékek hiánya fertőzésekhez és egyéb következményes egészségügyi problémákhoz vezethet.

A menstruációs megszégyenítés megelőzési lehetőségei

Oktatás, felvilágosító órák, testtudatosság, társadalmi kampányok mind–mind szükségesek a menstruációs megszégyenítés megelőzéséhez.

Az iskolai programok nagyon fontosak, a felvilágosító órák pedig egyenesen kulcsfontosságúak a menstruációval kapcsolatos tabuk és tévhitek megdöntésében, sőt a fiúknak is meg kell tanulniuk azt is, hogy milyen testi változásokon mennek keresztül a lányok. Mindezekről őszintén, nyíltan kell beszélnünk otthon is, hogy a szégyen helyett a megértés domináljon.

Figyelemfelkeltő kampányokkal rá lehet mutatni arra, hogy a menstruáció természetes folyamat, amely nem szolgálhat a megszégyenítés alapjául. Nem túlzás: mindannyian a női ciklus biológiai folyamata miatt élünk.

Érdemes olyan influenszereket és közszereplőket bevonni, követni, akik pozitív példát mutatnak. Hazánkban is számos hasonló kezdeményezés fut, ciklusmesék, ciklus-show címeken.

A menstruációs termékek hozzáférhetőségének biztosítása alapvető lépés. Egyes helyeken adómentessé is teszik ezeket, így olcsóbban elérhetőek a termékek. A szociális programok is nagyon fontosak. Hazánkban pl. a „nemluxustáska” projekt számos rászoruló vagy hajléktalan nőhöz juttat/juttatott el a Magyar Máltai Szeretetszolgálaton keresztül alapvető női higiéniai termékeket.

Kezelési stratégiák az érintettek számára

A megszégyenítés hatásainak leküzdéséhez elengedhetetlen az önbizalom erősítése és a belső értékek felismerése. Pszichológus, akár iskolapszichológus vagy tanácsadó segítsége hasznos lehet a szégyenérzet és szorongás kezelésében.

Online és offline csoportok, támogatói közösségek, ahol az érintettek megoszthatják tapasztalataikat, és támogatást kaphatnak, szintén jó hatású.

Munkahelyi vagy iskolai zaklatás esetén érdemes hivatalos panaszt tenni, főleg, ha a megszégyenítés rendszerszintű problémává válik.

Az empátia alapú szemléletformálás segíthet csökkenteni a menstruációval kapcsolatos stigmatizációt.

Az érintetteknek érdemes olyan technikákat tanulniuk, amelyek segítenek a szégyenérzet feldolgozásában, például mindfulness, relaxáció vagy naplóírás.

Az aktív részvétel, a társadalmi szerepvállalás a menstruációval kapcsolatos tabuk lebontásában (pl. kampányokban való részvétel) segíthet visszaszerezni az érintettek kontrollérzetét.

Konklúzió

A menstruációs megszégyenítés elleni küzdelem társadalmi, oktatási és pszichológiai szinten is fontos. Az információk terjesztése, a tabuk ledöntése és a támogatói rendszerek kialakítása segíthet csökkenteni a szégyenérzetet és a hátrányos megkülönböztetést.

A menstruáció egy természetes biológiai folyamat, a női egészség része és mutatója, rendszeressége információ arról, hogy a nő hormonrendszere hogyan is funkcionál. Minél több lány ismeri fel a menstruáció egészségügyi fontosságát, minél többen képesek összekapcsolni azt a reprodukciós képességükkel, annál pozitívabb szemléletet kap a téma.

Amíg úgy tekintünk erre, mint egy tabura, amiről nem beszélhetünk sem otthon, sem az iskolákban, mindaddig szorongásokkal és szégyenérzettel teli titok marad a menstruáció.

A cél az, hogy a menstruációról mint természetes folyamatról beszélhessünk, és megszüntessük a körülötte kialakult stigmatizációt. Ennek érdekében bármelyikünk tehet.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos