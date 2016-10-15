Fogamzásgátló használata mellett jelentkező vérzészavarok

A hormonális fogamzásgátlás sokak számára kiszámíthatóbbá teszi a mindennapokat, mégis gyakori, hogy használata mellett megváltozik a vérzés mintázata. Mikor tekinthetők ezek a jelenségek a szervezet természetes alkalmazkodásának, és mikor érdemes mögöttes okot keresni?

Cikluskontroll

Ha valaki kombinált fogamzásgátló tablettát vagy hüvelygyűrűt alkalmaz, a használat ideje alatt a ciklust (azaz a méhnyálkahártya felépülése, majd lelökődése) nem a szervezet saját hormontermelése, hanem a kívülről a szervezetbe vitt hormonok dominálják. Hormonális szempontból új időszámítás kezdődik, a női ciklus működéséban a tablettában vagy gyűrűben lévő két hormon (ösztrogén és progesztogén) hatása lesz a meghatározó.

A nők többségénél (bár nem mindenkinél) a meghatározott ütemezés szerint szedett fogamzásgátló szépen beállítja a havi vérzést is, ezt hívjuk cikluskontrollnak. A rendszertelen menstruációjú nőknél a hormonális fogamzásgátlás ugyancsak jótékony hatású, hiszen menzeszüket már nem az akadozó petefészek szabályozza, így az rendszeresebbé válik.

Hirdetés

A megvonásos vérzés jellemzői

A kombinált fogamzásgátló tabletták többségénél 21 nap hormontartalmú gyógyszer után 7 tablettamentes vagy placebót tartalmazó nap következik, ebben az időszakban jelentkezik a vérzés. Hasonló ütemezést követ a hüvelygyűrű is. Mivel a hormonszint csökkenése, a hormonmegvonás miatt következik be a vérzés, ezt megvonásos vérzésnek nevezzük.

A megvonásos vérzés kiváltó oka eltér a természetes menstruáció mechanizmusától. Menstruáció esetén a peteérés után természetesen következik be a hormonszint csökkenése, fogamzásgátló használata estén ez a hatóanyagmentes napok miatt megy végbe. Ez általában rövidebb ideig tart, gyengébb és kevésbé jár görcsökkel, mint a természetes ciklus során.

Pecsételő vagy áttöréses vérzés

Néhány esetben előfordulhat, hogy valaki a hormontartalmú fogamzásgátló módszer alkalmazása mellett is váratlan vérzést tapasztal. Ennek oka legtöbbször hormonális, ugyanis amikor valaki először kezd hormontartalmú fogamzásgátlót használni életében, a szervezetnek hozzá kell szoknia a megváltozott hormonháztartáshoz.

A pecsételő, barnás vagy rózsaszínes vérzés hátterében legtöbbször az áll, hogy a fogamzásgátló eszköz által biztosított egyenletes hormonszint eltér a méhnyálkahártya aktuális hormonigényétől és a természetes ciklus során megszokott ingadozó hormontermeléstől. Emiatt a nyálkahártya egyes kisebb területein vérzést okozó zavar támad. Ezt hívjuk áttöréses vérzésnek. Áttöréses vérzést a tablettaszedés megkezdése utáni első két hónapban több nő tapasztal, ám legtöbbször a szervezet fokozatosan hozzászokik az egyenletes hormonszinthez, és az esetek többségében a harmadik-negyedik hónapra elmúlik a panasz.

Tablettaváltás esetén is előfordulhat a jelenség. A készítmények fogamzásgátló hatása alacsonyabb hormonszintek mellett is kiváló, a nyálkahártyának csak kisebb területei érintettek, tehát nem kell attól tartani, hogy az áttöréses vérzés a tabletta hatástalanságának a jele lenne.

Ha nem múló áttöréses vérzést tapasztal, mindenképp jelezze nőgyógyászhoz, szükség lehet a szedett tablettáról átváltani egy másik készítményre. Az azonos típusú fogamzásgátlók között is vannak különbségek hatóanyagban, hatóanyagmennyiségben. A nők szervezete, hormonrendszere nagyon eltérő, ezért lehet, hogy többfajta tablettát is ki kell próbálni, mire közösen rátalálnak arra a készítményre, ami megfelelően beállítja a vérzést. Az egyéb javallatok figyelembe vételével felmerülhet más típusú fogamzásgátlási módszerek alkalmazása is.

Más hormonális fogamzásgátlók hatása a vérzésre A kombinált fogamzásgátló tablettáknak léteznek folyamatos szedésű változatai is, melyeknél három hónapig vagy akár még tovább hormontartalmú tablettát kell szedni. Ezeknél a hormonszint egyenletes, így vérzés sem következik be. Orvosi szempontból ez is biztonságos.

A csak progesztint tartalmazó ún. mini tablettáknál ugyanakkor a fogamzásgátló hatás más elven működik, nem történik meg az ovuláció gátlása, ezért a természetes vérzési mintázat is más, mint az ösztrogént is tartalmazó fogamzásgátló tablettáknál. Ezeknél a készítményeknél legtöbbször rendszertelen, kis mennyiségű pecsételő vérzés következik be.

Csak progesztogént tartalmazó, ösztrogénmentes fogamzásgátló módszer a spirál és az injekciós fogamzásgátlás is. Ezek alkalmazásánál jellemző, hogy kezdetben gyakori a rendszertelen, pecsételő vérzés, majd idővel teljes vérzéskimaradás áll be a módszer alkalmazása alatt. (WEBBeteg) Fogamzásgátlási módszerek összehasonlítása

Vérzési rendellenességek szervi okai

A nőgyógyásznál tett látogatás és egy alapos kivizsgálás adhat választ arra, hogy a vérzést valóban hormonális zavar (úgynevezett funkcionális ok), esetleg eddig nem ismert szervi rendellenesség (úgynevezett organikus ok) idézi elő. Tartósan fennálló vérzészavar, vagy újonnan jelentkező, nagy mennyiségű, fájdalmas vérzés, közösülés után jelentkező vérzés esetén mindig fontos a mielőbbi kivizsgálás.

Az alábbi szervi elváltozások okozhatnak rendellenes vérzést:

Ezek a rendellenességek nem a fogamzásgátlás hatására okoznak vérzési rendellenességet, hanem attól függetlenül is, de hormonális fogamzásgátló alkalmazása mellett is jelentkeznek a tünetek. Szervi eltérések minden életkorban előfordulhatnak, 35 év feletti nőknél gyakoribbak a jó- vagy rosszindulatú daganatok, ciszták, fiatal lányoknál pedig a fertőzések és a terhességi ok.

A fogamzásgátló abbahagyása után

A hormonális fogamzásgátlás befejezése után nem ritka, hogy a szervezetnek ismét hozzá kell szoknia a saját hormontermelés változó hormonszintjeihez, ezért az első hónapban kimaradhat a menstruáció, illetve az első 2-3 hónapban sok nőnál válik rendszertelenebbé a ciklusa. Ez a legtöbbször spontán módon helyreáll. Amennyiben nem rendeződik a menstruáció ennyi idő elteltével, az mindenképp kivizsgálást igényel, ugyanis számos betegség okozhat menseshiányt vagy vérzési rendellenességet.

(WEBBeteg - Dr. Hazay Máté szülész-nőgyógyász)