A mióma tünetei és következményei

A mióma legtöbbször tünetmentesen növekszik, és rutin nőgyógyászati vizsgálat során fedezi fel az orvos. Azonban jelenléte az esetek mintegy 10 százalékában vezethet enyhébb és súlyosabb tünetek megjelenéséhez is.

A kisebb méretű formák nagyon gyakran tünetmentesek, és mint véletlen mellékleletek kerülnek felfedezésre rutin nőgyógyászati vizsgálat, illetve hasi ultrahangvizsgálat során. Máskor a göbök nagyságától, számától, azok elhelyezkedésétől függően igen sokféle tünetet okoznak.

Közvetlen mióma tünetek

nyomásérzés a hasban,

erős alhasi görcsök, deréktáji vagy kismedencei fájdalom;

elhúzódó, alvadékos, fájdalmas havi vérzések;

lerövidült ciklus (21 és 23 nap közötti)

emésztési problémák: hányinger, haspuffadás, székrekedés;

gyakori vizelési inger;

vetélés,

termékenységi problémák.

Rendellenes vérzés

A miómára utaló panaszok közül kiemelkedő a rendellenes vérzés (bőséges, fájdalmas, elhúzódó menstruáció), valamint az, ha az egyes menzeszek között is fellép vérezgetés, amely akár vérszegénységet is okozhat, ha több hónapon keresztül fennáll.

Fájdalom

A miómás göb lehet egészen apró, mindössze néhány milliméter, de hatalmasra is megnőhet. Gyakran előfordul, hogy a méhtestben nem csak egy, hanem több góc is található. Ahogy a gócok növekednek, vérellátásuk csökken. Emiatt egyes területek elhalhatnak, míg máshol mész rakódhat le bennük. Egyes részek felpuhulnak, sőt akár vérzés is jelentkezhet a göbön belül. Mindezek az elváltozások fájdalommal járhatnak, melyet hőemelkedés, láz is kísérhet.

Nyomó érzés az alhasban

Ha a göbök nagyra nőnek, feszítő, nyomó érzés léphet fel az alhasban. A daganat nyomhatja a környezetében elhelyezkedő szerveket - a húgyhólyagot, a végbelet, a húgycsövet és a kismedencei ereket, idegeket -, emiatt a beteg gyakori vizelési- és székelési ingerről, esetleg székrekedésről, az alsó végtagokba sugárzó fájdalomról panaszkodik. Ha a tumor nyomja a húgyvezetéket, akkor a vesék felől nem tud megfelelően a húgyhólyagba jutni a vizelet, a vese üregrendszere is kitágulhat.

Meddőség, termékenységi problémák

A miómás göbök meddőséget, vetéléseket okozhatnak, ha a méh alakját torzítják, vagy ha elzárják a petevezeték felé vezető utat, megakadályozva ezzel a petesejtek és a hímivarsejtek találkozását. Ha pedig mégis létrejön a terhesség, a göbök a magas ösztrogénszint miatt elkezdenek növekedni, fájdalmassá válnak, és a méh idő előtti összehúzódását okozhatják.

Az is gyakran előfordul, hogy a magzat a szülés során nem tud megfelelően beilleszkedni a szülőcsatornába, mert a nagy daganat akadályt képez számára. A szülést követően pedig a méh a tumor miatt nem tud eléggé összehúzódni, ezért elhúzódó vérzés jöhet létre.

Mióma vagy polip?

A méhnyálkahártya polipja szintén jóindulatú elváltozás, amely okozhat vérzészavart (pecsételő vérzés, vérzés nemi érintkezés során) vagy erős fájdalmat is, bár az esetek jelentős részében panaszmentesen van jelen. A mióma nem a méhnyálkahártyából, hanem az izomszövetből épül fel, és méreténél illetve a méh belfelszíne felé történő bedomborodásánál fogva okozhat vérzészavart. Mindkét elváltozás előfordulhat fiatalabb életkorban is, azonban a mióma mérete a változókorral csökken, míg a polipok kialakulásának megnő a kockázata.

Következmények, szövődmények mióma esetén

A mióma jól kezelhető, ezért szövődményeket ritkán okoz. Kezeletlen esetben a fent említett tünetek keseríthetik meg a beteg életét, ezek közül tehát a leggyakoribb következmények:

Vérszegénység

Fájdalmak

Termékenységi problémák, meddőség

Visszatérő húgyúti panaszok, fertőzések

Nagyon ritkán (az esetek legfeljebb 0,8 százalékában) a mióma rosszindulatú daganattá fajulhat

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Soltész Annamária, általános orvos