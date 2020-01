A rheumatoid arthritis kezelése az elmúlt évek során jelentősen javult. A kezelés leggyakrabban gyógyszerekkel történik, de bizonyos esetekben műtéti beavatkozásra is szükség lehet.

Gyógyszeres kezelés

A rheumatoid arthritis kezelésére használt gyógyszeres terápia segítségével a tünetek csökkenthetők és a betegség előrehaladását, romlását lassítani lehet. Az alábbi készítmények állnak rendelkezésre.

Nemszteroid gyulladásgátló gyógyszerek (NSAID-ok)

A gyógyszerek ezen csoportja, ahova az acetilszalicilsav is tartozik, rendszeresen szedve segít mind a fájdalom, mind a gyulladás csökkentésében. A vény nélkül kapható nemszteroid gyulladásgátlók közé tartozik az acetilszalicilsav, az ibuprofen és a naproxen-nátrium is. Vannak emellett vényköteles nemszteroid gyulladásgátlók is, például a ketoprofen, a naproxen, a diclofenac és az indometacin.

Mellékhatások: A nemszteroid gyulladásgátlók szedése különböző mellékhatásokat, például emésztési zavarokat és gyomorvérzést okozhatnak. További lehetséges mellékhatások a májkárosodás, a vesekárosodás, a fülzúgás, a fokozott vízvisszatartás és magas vérnyomás. A nemszteroid gyulladásgátlók az acetilszalicilsavat leszámítva, fokozhatják a kardiovaszkuláris események kockázatát, így az infarktus és a stroke kialakulását is.

COX-2-gátlók: A nemszteroid gyulladásgátlók ezen csoportja kevésbé károsítja a gyomrot, szemben a régebbi típusú nemszteroid gyulladásgátlókkal, a COX-2-gátló - pl. a celecoxib - a ciklooxigenáz azon formáját gátolja, amely az ízületi gyulladás kialakulásáért felel. A hagyományos nemszteroid gyulladásgátlók azonban ennek a ciklooxigenáz-gátlónak mind a két típusát, a COX-1 és a COX-2 típusát gátolják.

Mellékhatások: A bizonyítékok szerint a COX-1 gátlásával a nemszteroid gyulladásgátlók gyomorbántalmat okozhatnak, mert ez az enzim felelős a gyomor védelméért. Mivel a COX-2 gátlók kizárólag a gyulladásért felelős COX-2 enzimet gátolják, kevesebb mellékhatást eredményeznek. Ennek ellenére ezeknek is vannak mellékhatásai, többek között fokozott víz visszatartást és magas vérnyomást okozhatnak. Másik hátulütője a COX-2 gátlóknak, hogy fokozott a szívinfarktus és a stroke kialakulásának kockázata alkalmazásukkal.

Corticosteroidok

Ezek a gyógyszerek (pl. a prednison és a methyprednisolon) csökkentik a gyulladást, és a fájdalmat és lelassítják az ízületek károsodását. Rövidtávon a corticosteroidok drámai javulást eredményezhetnek, azonban hónapokig tartó alkalmazásukkal hatékonyságuk folyamatosan csökken, és súlyos mellékhatásokat okozhatnak.

Mellékhatások: A mellékhatások közé tartozik a csonttömeg csökkenése, a hízás, a szürkehályog, a holdvilág arc kialakulása és a cukorbetegség kialakulása, valamint a fokozott szöveti sérülékenység. Az orvosok gyakran a fellángolások kezelésére javasolják a corticosteroidokat.

Betegség lefolyását módosító antireumás gyógyszerek

Ezen készítmények alkalmazásának az a célja, a rheumatoid arthritis miatt kialakuló ízületi károsodást csökkenése. A gyógyszerek a betegség korai szakaszában történő szedésével különösen hatékonyak, lassítják a betegség kialakulását és megelőzik az ízületek, illetve egyéb szövetek állandósult károsodását. Mivel ezek a gyógyszerek lassan fejtik ki a hatásukat, lehet, hogy hetek, illetve hónapok telnek el bármilyen javulás észlelése előtt. Éppen ezért ezeket a betegség lefolyását módosító készítményeket, gyakran nemszteroid gyulladásgátlókkal, vagy corticosteroidokkal együtt alkalmazzák. Míg a nemszteroid gyulladásgátlók és a corticosteroidok azonnal enyhítik a tüneteket és csökkentik a gyulladást, a betegség lefolyását módosító készítmények önmagát a betegséget kezelik. A gyakran alkalmazott gyógyszerek közé tartozik a hydroxychloroquin, az arany tartalmú hatóanyag az auranofin, a sulfasalazin, és a methotrexat.

Immunszuppresszánsok: Ezek a készítmények, egyfelől a túlműködő immunrendszer megfékezésével fejtik ki hatásukat, másfelől megtámadják és elpusztítják azokat a sejteket is, melyek a betegség kialakulásával függnek össze. A gyakran használatos immunsuppressánsok közé tartozik az azathioprin, a cyclosporin és a cyclophospamid.

Mellékhatások: Ezek a gyógyszerek is okozhatnak mellékhatásokat többek között csökkenthetik a fertőzésekkel szembeni védekezőképességet.

TNF-gátlók (tumornekrózisfaktor-gátlók): Ezek a készítmények a betegség lefolyását módosító, antireumás gyógyszerek osztályába tartoznak, és biológiai választ módosító készítménynek nevezik őket. A tumornekrózis faktor egy fehérje, ami a rheumatoid arthritis kialakulásában a gyulladás egyik létrehozója. A tumornekrózisfaktor-gátlók vagy anti-TNF gyógyszerek ezt a fehérjét célozzák meg és gátolják hatásának kifejtésében, ezáltal csökkentve a fájdalmat, a reggeli ízületi merevséget. Hatása általában a kezelés elkezdését követően egy-két héttel kialakul, de a teljes hatás kialakulása akár néhány hónapot is igénybe vehet. Gyakran methotrexáttal kombinációban alkalmazzák. A TNF-gátlók bizonyítékok szerint lassíthatják a betegség előrehaladását. Az alábbi készítményeket lehet kapni a rheumatoid arthritis kezelésére: etanercept, infliximab és adalimumab, golimumab, certolizumab, és számos készítmény áll klinikai fejlesztés alatt.

Mellékhatások: A lehetséges mellékhatások közé tartozik az injekció helyén kialakuló irritáció, túlérzékenységi reakció, a már meglévő pangásos szívelégtelenség romlása, különböző vérképzőszervi zavarok, demyelinisatios betegség kialakulása és a fertőzések iránti fokozott érzékenység. Hogyha Önnek jelenleg van valamilyen fertőzéses megbetegedése, ne használja ezeket a gyógyszereket!

Abatacept: Az abatacept egy olyan co-stimulációs modulátor, ami a rheumatoid arthritisben kialakuló gyulladást és ízületi károsodást csökkenti azáltal, hogy inaktiválja a T sejteket, a fehérvérsejtek egy altípusát. Amennyiben a tumor necrosis faktor gátlók nem voltak hatásosak, megfontolható az abatacept alkalmazása. A készítményt havonta egyszer kell intravénásan alkalmazni.

Mellékhatások: Mellékhatásként fejfájás, émelygés, és enyhe fertőzés, például felső légúti fertőzés alakulhat ki, de akár súlyos fertőzést, például tüdőgyulladást is eredményezhet.

Rituximab: A rituximab csökkenti a szervezetben a B sejtek számát. A B sejtek szintén gyulladásos sejtek. Bár eredetileg a rituximabot non-Hodgkin lymphoma kezelésére hagyták jóvá, ma már rheumatoid arthritisben is alkalmazható. Ha korábban a TNF gátlók nem hatottak, megfontolandó a rituximab használata, amit gyakran methotrexáttal együtt adnak. A rituximabot infúziós formában vénába kell adni.

Mellékhatások: Mellékhatásként influenzaszerű tünetek, pl. magas láz, hidegrázás és émelygés alakulhat ki. Bizonyos betegeknél nagyon súlyos reakció alakulhat ki az infúzió adása után, például légzési nehézség és szív problémák.

Antidepresszív készítmények (hangulatjavítók): Bizonyos esetekben rheumatoid arthritises betegeknél kialakulhatnak a depresszió tünetei. Leggyakrabban az arthritises fájdalom, illetve a nyugtalan alvás miatt adnak antidepresszívumokat.

Műtéti vagy egyéb eljárások

Bár a rheumatoid kezelésében elsődleges a gyógyszeres kezelés és az életmód megfelelő módosítása, a súlyos esetek kezelésére más módszerek is rendelkezésre állnak:

Aferezis: A vér filterezésével (átszűrésével) egyes fájdalmat és gyulladást okozó fehérjemolekulák szűrhetők ki a vérből. Az eljárást hetente egyszer végzik, több héten keresztül. A mellékhatások között fájdalom, átmenetileg fokozódó izomfájdalom jelentkezhet a kezelést követő pár nap során.

A vér filterezésével (átszűrésével) egyes fájdalmat és gyulladást okozó fehérjemolekulák szűrhetők ki a vérből. Az eljárást hetente egyszer végzik, több héten keresztül. A mellékhatások között fájdalom, átmenetileg fokozódó izomfájdalom jelentkezhet a kezelést követő pár nap során. Ízületi protézis behelyezése: Sok rheumatoid arthritisben szenvedő betegnél, a gyógyszerek és egyéb kezelési módok ellenére kialakul az ízületi károsodás. Amikor az ízület súlyosan károsodik, protézis műtét segítségével az ízületi funkció helyreállítható, a fájdalom csökkenthető, a deformitás korrigálható. Szükség lehet a teljes ízület pótlására, azaz műanyag vagy fém protézis behelyezésére is.

Sok rheumatoid arthritisben szenvedő betegnél, a gyógyszerek és egyéb kezelési módok ellenére kialakul az ízületi károsodás. Amikor az ízület súlyosan károsodik, protézis műtét segítségével az ízületi funkció helyreállítható, a fájdalom csökkenthető, a deformitás korrigálható. Szükség lehet a teljes ízület pótlására, azaz műanyag vagy fém protézis behelyezésére is. Egyéb műtéti eljárások: Más műtétek során a túl laza inakat megfeszítik, illetve a túl feszes inakat meglazítják. Egyes műtétek során az ízületet összecsontosítják, ezáltal csökkentve a fájdalmat. Előfordulhat, hogy egy beteg csontot vagy a begyulladt ízületi hártyát (synovium) távolítják el a mozgékonyság javítása érdekében.

Alternatív gyógymódok Az alternatív gyógymódok számos módszerét napjainkban még nem tudták széleskörűen, tudományos módszerek segítségével megvizsgálni. Ennek eredményeként igen nehéz tudományosan megállapítani, hogy mennyire hatékonyak és biztonságosak az alternatív gyógyászati módszerek. Tekintettel arra, hogy napjainkban nagy mennyiségű pénz áramlik be a gyógyszeriparba a rheumatoid arthritis kezelésének kutatására, bizonyos alacsony technológiai igényű tradicionális megközelítések kevesebb figyelmet kapnak. Ettől függetlenül egyre nő azon bizonyítékok száma, amelyek szerint az alternatív gyógymódok szerepet kaphatnak bizonyos betegségek kezelésében. Az arthritis kezelésében ismeretes gyakori gyógymódok az alábbiak lehetnek: akupunktúra;

táplálékkiegészítők, ide értve a glukózamint és a chondroitin-szulfátot;

homeopathia;

mágnesek;

masszázs.

Mindettől függetlenül legyen óvatos, amikor alternatív gyógymód alkalmazása mellett dönt! Számos ezek közül igen drága és egyesek ártalmasak is lehetnek. Mielőtt alternatív gyógymódnak veti magát alá vagy táplálékkiegészítőt kezd el szedni, beszéljen orvosával, hogy tájékozódjon az előírt gyógyszerektől való eltérés veszélyeiről!

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus