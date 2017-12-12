A rheumatoid arthritis kezelése általában gyógyszeres terápiából, illetve a megfelelő életmód betartásából áll. A mindennapos tevékenységek átalakítása támogatja a kezelést és javítja az életminőséget, így könnyebb lehet együtt élni a betegséggel.

Mozoggással kapcsolatos tanácsok

Rendszeres testmozgás

Az ízületek rendszeres átmozgatása kiemelten fontos a rheumatoid arthritisszel élőknek a mozgásképesség minél nagyobb mértékű fenntartásához. Ennek módja és intenzitása mindig személyre szabott, orvosával vagy fizikoterapeutával egyeztetve alakítsanak ki specifikusan megfelelő rendszeres mozgásprogramot. Különböző mozgásformákkal különböző célok érhetők el.

Ha tud még járni, sétáljon, ez nagyon jó kezdő mozgásforma! Ha a séta nem megoldható, léteznek az ízületekre kevésbé megterhelő mozgások is. Próbáljon szobabiciklizni, vagy végezzen kéz-, illetve kartornát, egy további lehetőség a víz alatti torna. Amennyiben az ízületi gyulladás állapota engedi, orvosi javaslatra intenzívebb mozgásokkal, tornával is lehet próbálkozni.

Szempontok és szabályok a testmozgáshoz:

Fontos, hogy mindennap minden ízületét mozgassa át a tolerálható tartományban. Ez segít a mozgástartomány fenntartásában, de a fájdalmat okozó véghelyzeteket már nem kell erőltetni.

Mozgás közben igyekezzen egy folyamatos, állandó ritmust fenntartani. Ne rángassa a végtagokat, ne ugráljon, ezek káros hatással vannak az ízületekre!

Fontos, hogy testmozgás közben odafigyeljen légzésére. A levegő visszatartása átmenetileg oxigénhiányossá teheti az izmokat, amik ezáltal gyorsabban fáradnak.

Akut fellángolás esetén csökkentse a gyulladt, érzékeny, vagy sérült ízületek terhelését! Hogyha egy új ízület válik fájdalmassá, duzzadttá, akkor hagyja abba annak a mozgatását, ez általában a túlterhelés jele. Ha ez a fájdalom több mint két napon keresztül fennáll, keresse fel orvosát!

Mindennapos tevékenységek

Rheumatoid arthritisben a mindennapos tevékenységek kapcsán az a cél, hogy minél nagyobb mértékben megmaradjon az ízületi funkció és a mozgástartomány, ezáltal a beteg megőrizze önállóságát. Ez leginkább úgy támogatható, ha fenntartjuk a fizikai aktivitást és az ízületek mozgatását, ugyanakkor csökkentjük a túlterhelést és a fájdalmat okozó mozdulatokat. Ehhez a terhelés és a pihentetés egyensúlyának megtalálása szükséges.

Az alábbi tanácsokkal megőrizhető az önállóság, folytathatóak a mindennapos tevékenységek és mozgatják az ízületeket is, ugyanakkor csökkentik azok túlterhelését.

Kerülje azokat a tevékenységeket, amik az ujj ízületeit túlterhelhetik! Ahelyett, hogy marokra szorítja táskáját, válasszon egy olyat, aminek vállpántja van. A befőttes üveget például üvegnyitó segítségével nyissa ki, ne pedig a kéz szorítóerejét használja. Ne csavarja, illetve ne használja erőteljesen az ízületeket.

Használja a legerősebb izmait és a nagyízületeket elsősorban! Ne a kezével nyomja be a nehéz üveg lengőajtót, dőljön inkább neki. Amikor felemel egy tárgyat a földről, hajlítsa be a térdét és guggolásból álljon fel, miközben a hátát egyenesen tartja.

Egy tárgy tömegét több ízületre oszlassa el! Egy nehéz edény felemeléséhez például használja mind a két kezét.

Figyeljen oda, hogy testtartása megfelelő legyen! A nem megfelelő tartás egyenetlen tömegeloszlást eredményezhet, és megterhelheti az ízületeket, illetve az izmokat. A megfelelő tartás kialakításában segíthet a rendszeres gyaloglás. Egyes emberek szerint, az úszás szintén hozzájárul a tartás javításához.

Ismerje a teljesítő képességeinek határait! Időnként álljon meg, pihenjen, nyújtózkodjon. A rheumatoid arthritis gyakori fáradtsággal, illetve izomgyengeséggel járhat együtt. Ilyenkor nyugodtan pihenjen, vagy dőljön le egy fél órára, ugyanakkor figyeljen arra, hogy ne töltse inaktívan a nap nagy részét.

Használhat gyógyászati segédeszközöket! Egy bot vagy járókeret segíthet abban, hogy az ízületekre nehezedő terhelést csökkentse járás közben. Egy fájdalmas térdnek szüksége lehet sínezésre. Léteznek különböző gyógyászati segédeszközök és készülékek a kezek ízületeinek tehermentesítésére is. Keresse fel orvosát, illetve egy gyógyászati segédeszköz boltot, akik tudnak segíteni a megfelelő segédeszköz kiválasztásában.

Egészséges étrend és testsúlykontroll

A súlyfelesleg többletterhet ró az ízületekre, különösen a derék, a csípő, a térd és a láb ízületeire. Mivel elsősorban ezek az ízületek érintettek a rheumatoid arthritisben is, további károsodást eredményezhet a többletteher viselése. Bár az ízületi gyulladásnak és a betegségnek nem oka a túlsúly, az ronthatja a panaszokat és fokozhatja a fájdalmat. Az elhízott betegeknek nagyobb valószínűséggel lesz szükségük ízületi műtétre.

Az egészséges táplálkozás hozzájárulhat az ideális testtömeg megtartásához, az egészség megőrzéséhez, a kiegyensúlyozott táplálkozással az ízületek számára szükséges tápanyagok is biztosíthatóak. Nincs azonban olyan speciális diéta, amivel a rheumatoid arthritis kezelhető lenne. Nem találtak még semmiféle olyan élelmiszert vagy étrend-kiegészítőt, ami az ízületi fájdalom, illetve a gyulladás csökkentését eredményezné. A diéta célja a beteg tápanyagigényének a kielégítése, az ízületi merevség és izomfájdalom miatti nehézkes étkezések megkönnyítése. A kiegyensúlyozott és változatos, friss zöldségeket, gyümölcsöket is tartalmazó étrend követése megfelelő az RA-betegek számára is.

Lásd még Étrendi ajánlások rheumatoid arthritis esetén

Ne dohányozzon!

A dohányzás a gyulladásos folyamatok súlyosbodásának egyik tényezője, ezért rheumatoid arthritisben különösen ellenjavallt, ráadásul a szív-érrendszeri és légzőszervi kockázat csökkentése szempontjából is fontos. Szükség esetén kérjen orvosi segítséget a leszokáshoz!

Meleg- és hidegterápia

A meleg csökkentheti a fájdalmat, ellazíthatja a feszes, fájdalmas izmokat és fokozhatja a helyi vérkeringést. Krónikus panaszok esetén javasolt a tünetek enyhítésére. Egyik legegyszerűbb módja a meleg vizes zuhanyzás, vagy fürdés. Egyéb lehetőségek közé tartozik a villanypárna (a legalacsonyabb hőre állítva), vagy az infralámpa, amelyek segítségével egyes meghatározott izmokat és ízületeket lehet melegíteni. Nem javasolt a hőkezelés akut gyulladásokra, vagy ha a beteg bőre nem érzékeli rendesen a meleget, illetve ha keringése károsodott.

A hideg tompíthatja a fájdalom érzetet, akut gyulladások, fájdalmas és duzzadt ízületek panaszainak enyhítésében lehet hasznos. A hideg kezelés kivitelezhető az érintett ízület hideg vízbe való mártásával. A jégkockával, jégakkuval vigyázni kell, mert a tartós és közvetlen érintkezés fagyási sérüléseket okozhat. Ne alkalmazott hideg terápiát, hogyha keringése elégtelen, vagy az adott terület érzéketlen.

Mindkét módszer tüneti kezelésként, a panaszok enyhítésére lehet hasznos egyénileg, nem oki terápiaként, és semmiképp sem helyettesíti az orvos által előírt kezelést.

Gyógyszerszedés és orvosi kontroll

Fontos, hogy reumaellenes gyógyszereit (DMARD-ok) rendszeresen, az előírásoknak megfelelően szedje, ne csak akkor, amikor a fájdalom kialakul. Ezzel a gyulladás aktivitása érdemben csökkenthető, az ízületi károsodások fokozódása nagy mértékben lassítható, megelőzhető. Szteroid gyulladáscsökkentők szedése esetén is fontos az előírások követése, tartós szedés esetén a hirtelen gyógyszerelhagyás veszélyes lehet.

A nemszteroid gyulladáscsökkentő típusú fájdalomcsillapítók szedhetőek szükség esetén, ugyanakkor a mellékhatások minimalizálása érdekében szedésük csak szükség esetén a lehető legkisebb hatásos dózisban és legrövidebb ideig ajánlott, a maximálisan szedhető dózis betartásával. A vitaminkészítmények vagy más étrend-kiegészítők tápanyagok pótlására szolgálnak, de nem helyettesítik a gyógyszeres kezelést.

A reumatológiai kontroll vizsgálatokon akkor is részt kell venni, ha javulnak a panaszok, tartós javulás esetén sem hagyhatóak el a gyógyszerek és nem nélkülözhető az orvosi konzultáció. Amennyiben elégtelen a gyógyszeres kezelés hatása és romlanak a panaszok, a kezelőorvosnak felül kell vizsgálnia a terápiát, sor kerülhet gyógyszerváltásra, ez része az RA terápiájának. Soron kívül - két kontrollvizsgálati időpont között is - keress fel orvosát, ha tünetei tartósan romlanak, illetve láz, újonnan kialakuló duzzanat esetén. Fontos a szövődmények és társbetegségek kezelése is.

Fontos a gyakoribb vírusfertőzések elleni védőoltásak beadása. A rheumatoid arthritis és a kezelésben használt egyes gyógyszerek miatt a betegek immunrendszere gyengébb lehet, a fertőzések súlyosabb következményekkel járhatnak.

Alkalmazzon relaxációs technikákat!

A relaxáció, a légzőgyakorlatok és más pszichológiai önmenedzselési módszerek segíthetnek a stressz, a fájdalom megélésének és a betegséggel való megküzdésnek a javításában. A mindennapokban fontos a rendszeres napi rutin megtartása és az elegendő alvásidő. Indokolt esetben pszichológus támogatás is segíthet, illetve a betegszervezetek és a betegtársakkal való kapcsolattartás.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus