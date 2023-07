Sok esetben a betegségre való hajlam örökletes, más esetekben pedig nem tisztázottak a kialakulás okai. A krónikus ízületi gyulladások kialakulásának esélyét azonban csökkenthetjük a megfelelő, kiegyensúlyozott étrenddel. Több tanulmány is vizsgálta már, hogy a kevesebb állati és több növényi eredetű élelmiszer fogyasztása előnyös hatással bír. Mindemellett a testsúlyproblémát és koleszterinszintet is kedvezően befolyásolja, ami nem csak a mozgásszervi, hanem a szív-érrendszeri betegségek megelőzésében is kiemelkedően fontos.