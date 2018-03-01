A rheumatoid arthritis kivizsgálása - Mikor forduljon orvoshoz ízületi fájdalmával?

szerző: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus - WEBBeteg
aktualizálta: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász frissítve:

Ízületi fájdalmat számos kórkép okozhat, pontos diagnózis csak szakember felkeresése és kivizsgálás után adható. Rheumatoid arthritis (RA) gyanújára ad okot, ha a test mindkét oldalán, és egyidejűleg több ízületben jelentkezik fájdalom és duzzanat, de a klinikai tünetek, a labor- és képalkotó vizsgálatok eredményei együttesen teszik lehetővé a diagnózis felállítását.

A téma cikkei
5/1 A rheumatoid arthritis
5/2 A rheumatoid arthritis kivizsgálása
5/3 A rheumatoid arthritis kezelése
5/4 Rheumatoid arthritises betegek rehabilitációja
5/5 Rheumatoid arthritis: életviteli javaslatok

Mikor indokolt a reumatológiai kivizsgálás?

Keresse fel orvosát, ha tartósan fennálló kellemetlenség érzést vagy fájdalmat tapasztal ízületeiben, illetve ha a test mindkét oldalán több ízületet érintő duzzanat áll fenn! A korszerű szemléletben nem szükséges megvárni, hogy az ízületi panaszok hónapokig fennálljanak vagy több ízületben jelentkezzenek. A tartós synovitis (ízületi belhártya gyulladása) önmagában elegendő ok lehet a reumatológiai kivizsgálásra, egy ízület érintettsége esetén is.

Különösen indokolt mielőbb orvoshoz fordulni, ha:

  • egy vagy több ízület tartósan megduzzad,
  • a kéz vagy a láb kisízületei több héten át fájnak és duzzadtak,
  • a reggeli ízületi merevség tartós,
  • a panaszok pihenés után rosszabbak és mozgásra enyhülnek,
  • több ízületben egyszerre jelentkeznek gyulladásos tünetek,
  • a panaszokat kifejezett fáradtság, hőemelkedés vagy fogyás kíséri,
  • korábban már volt ismeretlen eredetű ízületi gyulladás,
  • elsőfokú rokonnál rheumatoid arthritis vagy más autoimmun betegség fordul elő.

A korai felismerésnek kiemelt jelentősége van, mert az RA kezelésének célja ma már nem pusztán a tünetek enyhítése, hanem a tartós remisszió vagy legalább alacsony betegségaktivitás elérése, az ízületi károsodás és a funkcióvesztés megelőzése.

Diagnosztizált RA-betegként forduljon orvoshoz akkor is, hogyha a rheumatoid arthritis szedésére használt gyógyszereinek mellékhatásai alakulnak ki! Ilyen mellékhatás lehet az émelygés, bizonytalan hasi rossz érzés, a fekete, vagy szurok széklet, a széklet mozgások változása, székrekedés, illetve az aluszékonyság.

A rheumatoid arthritis diagnózisa

A rheumatoid arthritisre utaló tünetekkel reutatológushoz fordulók esetében az első találkozáskor fizikális vizsgálat és a kórelőzmény felvétele történik. Fontos információ, hogy mióta állnak fenn a tünetek, mely ízületekben és milyen jellegűek a panaszok. Ezt követően laborvizsgálatokra és az érintett ízületekről készített képalkotó vizsgálatokra kerül sor a diagnózis felállításához.

A rheumatoid arthritis több klasszifikációs kritérium egyidejű fennállása esetén állapítható meg. (Az ACR/EULAR kritériumok elsősorban kutatási és egységes klasszifikációs célból készültek, de a mindennapi klinikai gyakorlatban diagnosztikai segítséget is jelentenek.)

  1. A klasszifikáció központi eleme a legalább egy ízületben igazolt klinikai synovitis, amelyet nem magyaráz jobban más betegség. Ez alapkritérium, egyszerű ízületi fájdalom esetén synovitis nélkül nem állítható fel a rheumatoid arthritis diagnózisa.
  2. Ezt követően az érintett ízületek száma és típusa, a laborvizsgálatok eredményei (RF/ACPA szerológia, CRP vagy süllyedés), valamint a tünetek fennállásának időtartama alapján lehet pontozni.

A klasszifikációs rendszerben a 6/10 vagy magasabb pontszám rheumatoid arthritisnek felel meg. Az nem zárja ki az RA-t, ha a beteg kezdetben nem éri el a 6 pontos küszöböt, mivel a betegség korai stádiumban még gyakran nem egyértelmű. Ebben az esetben követni kell a beteg állapotát és később még igazolódhat az RA-gyanú.

Autoantitestek: rheumatoid faktor és anti-CCP/ACPA

A rheumatoid arthritis diagnosztikájában két fontos autoantitest a rheumatoid faktor (RF), valamint az ACPA, amelynek leggyakrabban használt vizsgálata az anti-CCP. Az ACPA különösen hasznos marker, jelenléte a betegség egyes formáiban nagyobb progressziós, illetve strukturális károsodási kockázattal társulhat.

Fontos azonban, hogy egyik autoantitest sem önmagában diagnosztikus. A rheumatoid faktor egészséges személyekben és más betegségekben is pozitív lehet, míg a rheumatoid arthritis egy része szeronegatív (RF- és ACPA-negatív). Vagyis a negatív RF vagy anti-CCP eredmény nem zárja ki a rheumatoid arthritist, és pozitív eredmény önmagában sem jelenti azt, hogy a betegnek RA-ja van. A diagnózis felállításához ezért több kritérium együttes értékelése szükséges.

Gyulladásos paraméterek: CRP és vérsüllyedés

A CRP és a vérsüllyedés a gyulladás aktivitásának megítélésében használható laborérték. Mindkettő emelkedhet aktív RA-ban, ugyanakkor normális CRP vagy süllyedés mellett is fennállhat aktív ízületi gyulladás. A gyulladásos paramétereket ezért mindig a klinikai képpel együtt kell értékelni.

Vérkép és egyéb laborvizsgálatok

A diagnosztikai kivizsgálás része lehet a teljes vérkép, máj- és vesefunkció, illetve egyéb vizsgálatok elvégzése is. Ezek nemcsak az RA-hoz társuló eltérések – például anaemia – felismerésében fontosak, hanem a differenciáldiagnózisban és a későbbi gyógyszeres kezelés biztonságos megkezdésében is szerepet kapnak.

Differenciáldiagnózis

A diagnosztika során fontos, hogy kizárjunk más, ízületi gyulladást és hasonló panaszokat okozó - kopásos, autoimmun vagy fertőzéses eredetű -betegségeket. Többek között osteoarthritis, arthritis psoriatica, köszvény, szisztémás lupus erythematosus (SLE), egyéb kötőszöveti betegségek és más gyulladásos arthropathiák jöhetnek szóba, egyes esetekben fertőzéses arthritis kizárása is szükséges. A negatív RF mellett jelentkező ízületi gyulladásos betegségek a szeronegatív spondylarthritisek csoportja.

Lásd még A krónikus ízületi gyulladások és lehetséges okai

Képalkotó vizsgálatok

A hagyományos röntgenvizsgálat fontos a strukturális károsodás, például erosiók és ízületi résbeszűkülés kimutatásában, de a korai RA-ban a röntgenfelvétel még teljesen normális lehet.

Az ízületi ultrahang ezzel szemben a betegség korai stádiumában egyre nagyobb hangsúlyt kap. Képes kimutatni többek között:

  • az ízületi belhártya gyulladásának (synovitis) jeleit;
  • az ízületi folyadékot;
  • az ízületi belhártya fokozott keringését (aktív synovialis hyperaemia), amely Doppler-jellel igazolható és ugyancsak gyulladásra uta;
  • ínhüvelygyulladást (tenosynovitis);
  • a porcfelszín erózióját, károsodását.

Az ultrahang különösen hasznos lehet olyan esetekben, amikor a fizikális vizsgálat és a laboreredmények alapján nem egyértelmű, hogy fennáll-e aktív ízületi gyulladás.

Az MRI ennél érzékenyebb lehet a synovitis, csontvelőödéma és korai strukturális eltérések kimutatására, de a rutin diagnosztikában nem minden betegnél szükséges.

Folytatás A rheumatoid arthritis kezelése

Dr. Zsuga Judit

Forrás: WEBBeteg
Szerzőnk: Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus
Aktualizálta: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Puskás Réka

Dr. Puskás Réka

Reumatológus, manuálterapeuta

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Szentiványi Csilla

Dr. Szentiványi Csilla

Reumatológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Ízületi gyulladás (arthritis) - A legfontosabb tudnivalók

Ízületi gyulladás
Ízületi gyulladásnak nevezzük bármely ízületünk gyulladással járó megbetegedését, mely jelentkezhet heveny vagy krónikus formában, érinthet egy vagy több ízületet, kialakulhat többféle úton, azonban a végeredmény az érintett ízület(ek) duzzanatával, vörösségével, melegségével, fájdalmával és funkciójának csökkenésével járó állapot.
Fiú csecsemők
Fiú csecsemők

A férfi nemi szervek fejlődési rendellenességei.
Szülés után
Szülés után

Szoptatás mint fogamzásgátlás?
Fájnak és reggel merevek az ujjaim - Mitől lehet, és mit tegyek?
Fájnak és reggel merevek az ujjaim - Mitől lehet, és mit tegyek? WEBBeteg - Dr. Szilassy Tekla, reumatológus
Mi okozhat ízületi merevséget?
Mi okozhat ízületi merevséget? WEBBeteg - Dr. Kovács Diána, reumatológus
Rheumatoid arthritis: életviteli javaslatok WEBBeteg - Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus
Élet rheumatoid arthritisszel WEBBeteg - Dr. Zsuga Judit, klinikai farmakológus
A csuklóízület betegségei WEBBeteg - Dr. Szamosi Szilvia, reumatológus
A rheumatoid arthritis kezelése WEBBeteg - Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus