Rheumatoid arthritises betegek rehabilitációja

A betegség jellegzetes tünete az ízületi gyulladás, mely leggyakrabban a kéz-, a csukló-, váll-, térdízületeket érinti, de bárhol előfordulhat. Fájdalommal, duzzanattal, reggeli ízületi merevséggel, mozgáskorlátozottsággal jár.

A folyamat előrehaladása az ízületi porc pusztulását, az ízületek tönkremenését, deformálódását okozza, a munkaképesség csökkenését, a mindennapi élettevékenységek és az önellátás nehezítettségét valamint az életminőség romlását vonva maga után: ezzel jelentős terheket ró a betegre, családjára és közvetve a társadalomra is. Általános, nem az ízületeket érintő tünetek is jelentkeznek, ezek közül leggyakoribb a fáradtság.

A rehabilitáció célja az egyén számára a betegség által okozott funkciócsökkenés vagy -kiesés, a következményes tevékenység- és a társadalom életében való részvétel csökkenés lehetőség szerinti megszüntetése, vagy mértékének minimalizálása. A teljes fájdalommentesség és teljes funkció elérése azonban sokszor nem kivitelezhető, mindazonáltal a részeredmények is pozitív változást hoznak a betegek életminőségében.

Egy olyan, hullámzó lefolyású betegség esetén, mint a rheumatoid arthritis, a rehabilitáció nem egyszeri feladat, hanem a rosszabb periódusok után ismételten szükség van rá. A funkciócsökkenést kezdetben a fájdalom és a duzzanat, később a kialakuló deformitások okozzák. Javításában tervszerűen kell alkalmazni a különböző eljárásokat, ehhez a beteg és az orvos szoros együttműködése szükséges. Az általuk közösen kidolgozott kezelési tervben a rosszabb időszakokban szükség esetén a gyógyszerek módosítása, helyileg adott gyulladáscsökkentő injekciók, fizikoterápia (pl. 4 rekeszes galván, stabil galván, laser besugárzás, stb.), gyógytorna, otthon is alkalmazható borogatás, jegelés, gyógyszeres pakolás szerepel.

A jobb időszakban előtérbe kerül a naponta rendszeresen végzett gyógytorna. Mindig érvényes az ízületvédelmi szabályok betartása: ha megvastagítjuk a tárgyakat vagy azok nyelét, könnyebb megfogni őket. válasszunk olyan háztartásban, vagy munkában használatos eszközöket, melyek szélesebb, ú.n. horgasfogást (ez az a fogás, amellyel a táska fülét fogjuk) kínálnak. Fontos a munkaképesség mielőbbi visszaállítása, és a munkahellyel együtt minél további megtartása.

Ezért érdemes kezelőorvosát tájékoztatni munkakörülményeiről, arról, hogy mit tud a legnehezebben elvégezni, hogy közös tervet dolgozhassanak ki ennek lehetőség szerinti megoldására. Munkaadójával is meg kell beszélnie azt, hogy milyen apró változtatások illetve segítség kell ahhoz, hogy munkáját továbbra is el tudja látni. Az őszinte kommunikáció során sok, megoldhatatlannak látszó problémát is ki lehet küszöbölni. Együtt mindig könnyebb, érdemes megkeresni a lakóhelyhez közeli betegklubot, ahol hasonló problémákkal küzdő emberek tapasztalatcseréjére van lehetőség.

Néhány otthoni praktika a tünetek enyhítésére A legegyszerűbb megoldás a fájdalmas, gyulladt ízület pihentetése, nyugalomba helyezése. A fájdalmas ízületekre hideg borogatást tehetünk.

Ez lehet vizes vagy gyógyteás borogatás, melyet fél óránként frissítsünk, mert ha átmelegszik, az fokozhatja a gyulladást.

A nagyon gyulladt ízületeket jegelhetjük. A jeget vagy mirelit borsót törölközőbe tekerve, ne közvetlenül helyezzük az ízületre, ellenkező esetben fagyási sérülést okozhat. Ezt naponta többször végezhetjük 3-5 percen át.

(Dr. Ortutay Judit)