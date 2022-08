Gyógynövényekkel a szoptatásért

A leghagyományosabb gyógynövénykészítmények, a teák között is találhatunk olyanokat, amelyek létjogosultsága nem vonható kétségbe. Ilyen a szoptató anyák által fogyasztott tejelválasztást fokozó teakeverékek köre.

Bár az anyatej-elválasztás mechanizmusai ismertek, a teákon kívül nincs olyan szintetikus gyógyszer, amellyel biztonságosan növelni lehetne az anyatej mennyiségét.

Amennyiben az édesanya és csecsemője is egészséges, az anyatej mennyisége a csecsemő szopásától függ. A tejelválasztás serkentésében legfontosabb a mell gyakori és hatékony kiürítése. (Ha szükséges fejéssel is.)

Ezt olvasta már? A kritikus első 1000 nap

A tejképződést számos tényező negatívan befolyásolja, pl. fizikai fáradtság és az édesanya stresszelése a szoptatás miatt.

Ugyanakkor a megfelelő mennyiségű folyadék elfogyasztása (napi 2-2,5 liter), a kiegyensúlyozott, vitamindús táplálkozás előnyösen hat a tejtermelésre.

Bővebben Mit egyen és mit kerüljön a szoptatós anyuka?

Hirdetés

Léteznek olyan gyógyszerek is, amelyek alkalmasak kis mértékben az anyatej elválasztásának növelésére. Hatóanyaguk a metoklopramid vagy a domperidon. Mivel azonban alkalmazási előiratukban nem engedélyezett ilyen célra történő alkalmazásuk, csak az orvos által kért egyéni eljárásban a gyógyszerhatóság enegdélyével alkalmazhatóak. Azonban mellékhatásaik miatt alkalmazásuk megfontolandó.

Tejelválasztást serkentő gyógynövények

A galaktogóg (anyatej-elválasztást növelő) gyógynövények tejtermelést serkentő hatása népgyógyászati tapasztalatokon alapul. Hatásukról kontrollált, klinikai vizsgálatokkal alátámasztott eredmények nincsenek, vagy csak nagyon kevés adat áll rendelkezésre. A tejtermelés segítése mellett szélhajtó, görcsoldó, emésztésserkentő tulajdonsággal is bírnak. Mivel a gyógynövényes teák hatóanyagai részben átjutnak a szoptatott csecsemőbe, náluk is lehet ezekkel a hatásokkal számolni, ami hasfájós babáknál előnyös lehet. A galaktogóg teák gyógyszertárakban elérhetőek. Tekintettel arra, hogy a galaktogóg gyógynövényekkel végzett vizsgálatokból származó bizonyítékok nem elégségesek, jelenleg nincs hivatalos ajánlás használatukra. Tejszaporító gyógynövényeket fogyasztó szoptató nők körében végzett vizsgálatok kimutatták, hogy a felhasználók többsége hatásosnak találta őket.

Az alábbiakban röviden ismertetjük ezeket a gyógynövényeket, melyek többségét teakeverékek is vagy étrendkiegészítő készítmények tartalmazzák. Arra érdemes odafigyelni, hogy a tea vagy a teakeverék összetevője gyógyszerkönyvi minőségű legyen.

Az édeskömény Dél-Európában és a Földközi-tenger mellékén őshonos, az ókor óta emésztési panaszok enyhítésére használt gyógynövény. A tradicionális gyógyászatban az édeskömény termése (Foeniculi fructus) a csecsemőknek adott görcsoldó tea fő összetevője, és a tejelválasztás fokozására is használják. A hatás meglétét a tradicionális felhasználás során nyert tapasztalatok igazolják. Az édesköménytea illóolajának összetevői átjutnak az anyatejbe, így a tejszaporító tea fogyasztásával a csecsemők görcsös hasfájása is csillapítható. Napi adagja teaként 7,5 g.

Az ánizsmag (Anisi fructus) teaként fogyasztva segíti az emésztést. Kiválóan alkalmazható a bélszelek, a hasi puffadás esetében. Az ánizsmagból készített tea fogyasztása fokozza a tejtermelődést. Ugyancsak csillapítja egyben a csecsemők hasfájását is.

A görögszéna (Trigonella foenum‐graecum) magjából készült tea is növeli az anyatej mennyiségét. Ezt a növényt Indiában használták elsősorban fűszerként (curry alapanyaga), és nemcsak a népi megfigyelésekben tapasztalták anyatej-szaporító hatását, hanem vizsgálatok is bizonyították. Használata biztonságos, mellékhatásként hasi diszkomfortot okoz.

Egy megfigyelésben, ha a napi elfogyasztott folyadék mennyiségének fele a kamilla (Matricaria recutita) teája volt, ekkor is növekedett az anyatej mennyisége. A kamilla pontos összetevője nem ismert, mely ezt a hatást okozná. Ugyanakkor a kamilláról tudjuk, hogy biztonságos, még várandósság és szoptatás idején is alkalmazható. Természetesen itt is a gyógyszerkönyvi minőségű gyógynövényről beszélünk, amely nem tartalmazhatja az allergizáló hatású nehézszagú pipitér növényt.

A teakverékekről

A kapható három teakeverék összetevői: édeskömény termés, ánizstermés, csipkebogyó-áltermés, orvosi citromfű levél, köménytermés, kamillavirágzat, keserű édeskömény termés, csalánlevél.

A gyógyteák összetevői közül az édeskömény- és az ánizstermésnek van és a kamillavirágzatnak lehet tejelválasztást serkentő hatása. A termékek egyéb összetevőinek bizonyított tejtermelést fokozó hatásuk nincs, valószínűleg ízjavítóként tartalmazzák a készítmények. Az összetétel alapján a készítmények csökkentik az anya emésztési zavarait, a puffadást, a bélgázok képződését. Javallatuk szerint: az anyatejtermelés fokozására és az anya esetleges emésztési zavarainak enyhítésére is szolgálnak.

Itt is fontos betartani az alkalmazási utasítást, a napi elfogyasztott folyadéknak csak egy része legyen a tejszaporító tea, mellette fogyasszunk más folyadékot is.

Ugyanakkor kapszula formájában is kapható anyatej-elválasztást növelő étrend-kiegészítő. Összetevői: görögszéna mag, benedekfű levél, csalánlevél, édeskömény mag. Fontos betartani a feltüntetett adagolást!

Amit kerüljünk!

Azonban a kecskeruta, amely régebben tejszaporító teakeverékek összetevője is volt, ma már nem alkalmazható erre a célra, mert toxikus hatásai vannak. Bár még mindig egyes internetes oldalakon ajánlják használatát, ne alkalmazzuk.

A népi hagyomány alkalmazta a máriatövis termését teaként, ennek a gyógynövénynek a galaktogóg hatása nem bizonyított. Így alkalmazása nem ajánlott, mivel terhesség, szoptatás idején nem bizonyított a biztonságos alkalmazhatósága.

Tovább

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész