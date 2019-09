Klimax - A bőr és a haj szerkezetének változásai és a hőhullámok

A változókor a nők életének természetes fázisa, a női szervezet hormonális átállásának időszaka. Ne tekintsük tehát betegségnek! A hormonális változás számos testi és lelki változással jár együtt.

A változókorral járó tüneteket mindenki másképp éli meg. A nők a változókor lezárultával, természetes úton már nem eshetnek teherbe. Ez azonban nem jelenti azt, hogy elveszítik nőiességüket. Nagyon fontos, hogy ezt az életszakaszt is az élet részének tekintsék, és nyitottak maradjanak az új dolgok és kihívások felé.

Hirdetés

Az alábbiakban a hormonváltozás bőrre, hajra és hőszabályozásra gyakorolt hatásait vizsgáljuk meg részletesebben.

Menopauza: A változás természetes folyamat! A nyugati kultúrákban a menopauza fogalmát, annak testi és lelki tüneteit sajnos többnyire a nőiség elvesztésével azonosítják. Pedig a menopauza a legtermészetesebb folyamat minden nő életében, életmódváltással, új célok megtalálásával, szellemi-lelki életünk kiteljesítésével végre önmagunk lehetünk – mondja Bálint Éva pszichológus.



A menopauza természetes folyamat

Miért lesz bőrünk vékonyabb és miért veszíti el rugalmasságát?

Az ösztrogén felelős a víz bőrben való tárolásáért. A bőr víztartalma miatt lehet sima és feszes a bőrünk. Körülbelül 30 éves kortól kezd a szervezet kevesebb kollagént termelni, ami egy kötőszöveti fehérje. Ennek következtében a bőr vékonyabb lesz, és rugalmasságából is veszít. Ha a változókorral együtt ösztrogénszintünk is csökken, felgyorsulnak az öregedési folyamatok. A bőr szárazabbá, érzékenyebbé válik, ami miatt gyakran viszket is.

Emellett idős korban a szervezet csak lassabban képez melanint, ami a bőrben lévő, a sugárzás káros hatásaitól védő színanyag. A napozásra ezért a bőr sokkal gyorsabban és érzékenyebben reagál, mint a korábbi életszakaszokban.

A hajszálak is elvékonyodnak, szárazabbak és törékenyebbek lesznek, néha hajhullás is előfordulhat. Ez azonban többnyire nem feltűnő. Mindezért szintén az ösztrogénszint csökkenése felelős. Néhány nőnél fokozott szőrösödés is felléphet, többnyire a száj fölött vagy az állon, de a felső combokon és más testrészeken is. Ennek oka a női és férfi hormonok (androgének) egyensúlyának felborulása. Az androgének termelődése továbbra is alacsony szinten marad, viszont az ösztrogén csökkenése miatt előtérbe kerülhet hatásuk. Az androgének felelősek a hirtelen kialakuló pattanásokért, mitesszerekért és a fejbőr fokozott zsírosodásáért is.

Izzadás és hőhullámok

Különösen zavaróak lehetnek az éjszakai hőhullámok, melyek gyakran a változókor első jelei.

Felmérések szerint a nők egy harmada szenved enyhébb, és további egy harmada erősebb hőhullámoktól. Van, akinél csak néhány hétig tart, másoknál évekig.

A hőhullámok gyakorisága is változó. Egy nap jelentkezhet 2, de akár 30 hőhullám is. Különösen zavaró, ha éjszaka tör elő, ilyenkor ugyanis sokan felébrednek miatta, és nem tudnak újra elaludni.

Többnyire a hőérzet hullámként terjed a mellektől a nyak, a fej és a felkarok irányába. A bőr kipirulhat.

A hőhullámot többnyire izzadás kíséri, ami oly mértékű lehet, hogy csapzottá teheti a hajat, sőt a hálóruhát, ráadásul még az ágyneműt is átnedvesítheti. Mindehhez enyhe fejfájás is társulhat. Néhány percen belül a hőhullám alábbhagy és felváltja a hidegrázás.

A hőhullám oka szintén az ösztrogénszint csökkenésében keresendő. Emiatt az agy hőszabályozó központja rendszertelenül és pontatlanul dolgozik. A test hőt ad le, épp úgy, mint a forró nyári napokon, fokozódik a pulzusszám, az erek kitágulnak, az izzadság pedig a párolgás révén a hűtésről gondoskodik. A hidegrázás mutatja, hogy a test újra visszaállt a megfelelő hőmérsékletre. Még tudományosan nem támasztották alá, hogy egyedül az ösztrogénszint tehető-e felelőssé a hőhullámokért. Mindazonáltal a nők egyharmada nem tapasztal hőhullámokat, annak dacára, hogy az ő ösztrogénszintjük is csökken változókorban.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; arscurandi.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos