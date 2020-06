Változókori hólyaggyengeség és szexuális problémák

Változókorban a nők számos testi és lelki panasszal küzdenek. Ezek közé tartoznak többek között a vizeletvisszatartási problémák és a szexuális problémák is. Cikkünk e két változókori probléma hátterébe nyújt betekintést.

Vizeletvisszatartási gondok, hólyaggyengeség

A probléma a nők 2-3 százalékát érinti. Az urológusok szerint, viszont a változókorban lévő nők kétharmada tapasztal vizelettartási nehézségeket. A 45 és 65 év közötti nők egynegyedének gyenge a húgyhólyagja. A 80-90 éves korosztály 60 százaléka pedig inkontinenciával is küzd.

Ennek oka a hormonháztartás megváltozására vezethető vissza. Az ösztrogénszint csökkenésének hatására, a női szervezet fokozottabban reagál a vizeletre, azaz a hólyag nyomásérzése fokozódik.

A csekély ösztrogénszint miatt, ráadásul a húgycső vérellátása is csökken. Ezáltal nem tud megfelelően zárni.

Ennek eredménye sok esetben a vizeletcsöpögés vagy inkontinencia. Ez tipikusan abban nyilvánul meg, hogy a nők vizelete nevetés, köhögés vagy lépcsőzés hatására csepeghet.

Változókorban és utána, a húgyhólyaggyulladás is gyakoribb. Az ösztrogénhiány a hüvely pH-értékét is növelheti. Ez megzavarja a hüvely, a húgyhólyag és a húgycső természetes savköpenyét, így a vírusok és a baktériumok könnyebben bejuthatnak.

Mivel a hüvely nyálkahártyája változó korban elvékonyodik és vérellátása is romlik, a kórokozók könnyebben szaporodhatnak. Az ösztrogénhiány miatt a szövetek elernyedhetnek. Emiatt a húgyhólyag izmainak ereje is csökken, és így még könnyebben bejuthatnak a kórokozók.

Szexuális problémák menopauza alatt

Ha az ösztrogénszint csökken menopauza alatt, akkor a külső intim testrészek: a külső nemi szervek és a hüvely nyálkahártyájának vérellátottsága romlik, ami így vékonyabbá, szárazabbá válik, és veszít rugalmasságából. A vagina érzékenyebben reagál, ennek következtében közösülés során hamarabb alakulhat ki égő érzés vagy fájdalom. Mivel a vékony hüvelynyálkahártya gyorsabban sérül, néha vérezhet is. Változókorban többnyire tovább tart, mire a hüvely az aktushoz megfelelő állapotba kerül.

Ennek oka, hogy a szervezet kevesebb hüvelyfolyadékot termel, aminek összetétele is megváltozik. Emiatt a nők hajlamosabbak változókorban a bakteriális- és gombás fertőzésekre. Természetesen az ilyen fertőzések, és a húgyúti problémák is elvehetik a nők kedvét a szexuális együttléttől. Azonban megfelelő szexuális izgalom hatására, a nők szervezete változókorban is épp úgy reagál, mint korábban.

Az általánosan elterjedt vélekedéssel ellentétben, a nők szexuális fogékonysága a változókorral nem szűnik meg.

Épp ellenkezőleg. A Berlini Szabad Egyetem felmérése szerint, melyben 1000, 50 és 60 év közötti nőt kérdeztek meg, 80 százalékuk szexuális aktivitása mit sem változott. Különösen a magabiztos nők lelik továbbra is örömüket a szexuális életben.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; arscurandi.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos