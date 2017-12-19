Változókori hólyaggyengeség és szexuális problémák

A változókorral járó hormonális változások a húgyhólyag működését és a szexuális életet is befolyásolhatják. Sok nő tapasztal vizeletcsepegést, hüvelyszárazságot vagy az együttlétek során fájdalmat. Ezek a panaszok gyakoriak ugyan, de nem szükségszerű velejárói a menopauzának. Milyen okok állhatnak a hátterükben?

Változókorban a nők számos testi és lelki panasszal küzdenek. Ezek közé tartoznak többek között vizeletvisszatartási nehézségek és szexuális problémák is. Cikkünk e két változókori panasz hátterébe nyújt betekintést.

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Vizeletvisszatartási gondok, hólyaggyengeség

A probléma a nők összesen 2-3 százalékát érinti. Közülük az urológusok szerint a változókorban lévő nők kétharmada tapasztal vizelettartási nehézségeket. A 45 és 65 év közötti nők egynegyedének gyenge a húgyhólyagja. A 80-90 éves korosztály 60 százaléka pedig inkontinenciával küzd.

Ez a hormonháztartás megváltozására vezethető vissza. Az ösztrogénszint csökkenésének hatására ugyanis a női szervezet fokozottabban reagál a vizeletre, azaz a hólyag nyomásérzése fokozódik. A csekély ösztrogénszint miatt ráadásul a húgycső vérellátása is csökken. Az ösztrogénhiány következtében a szövetek ernyedtebbé válhatnak, ezek miatt a húgyhólyag izmainak ereje még inkább csökken. Ezáltal nem tud megfelelően zárni. Ennek eredménye sok esetben a vizeletcsepegés vagy inkontinencia. Ez tipikusan abban nyilvánul meg, hogy a nők vizelete nevetés, köhögés, tüsszentés vagy fizikai megerőltetés hatására elcseppenhet.

Változókorban és utána a húgyhólyaggyulladás is gyakoribb. Az ösztrogénhiány ugyanis a pH-értéket is növelheti, ami megzavarja a húgyhólyag és a húgycső természetes savköpenyét, így a vírusok és a baktériumok könnyebben bejuthatnak és elszaporodhatnak.

Szexuális problémák menopauza alatt

Mivel a hüvely nyálkahártyája változókorban elvékonyodik és vérellátása is romlik, a kórokozók könnyebben szaporodhatnak rajta. Az ösztrogénhiány következtében csökkent pH-érték miatt felborulhat a hüvelyflóra egyensúlya, ami szintén a kórokozók elszaporodásához vezethet.

A menoapuaza alatti ösztrogénszint-csökkenés következtében romló vérellátottsága a külső intim testrészeknek, azaz a külső nemi szerveknek, valamint a hüvely nyálkahártyájának ahhoz is vezethet, hogy a vagina érzékenyebben reagál szexuális aktus során. A vékonyabbá, szárazabbá váló nyálkahártya veszít rugalmasságából is, ennek következtében közösülés során hamarabb alakulhat ki égő érzés vagy fájdalom. Mivel a vékony hüvelynyálkahártya gyorsabban sérül, néha vérezhet is. Változókorban többnyire tovább tart, mire a hüvely a behatoláshoz megfelelő állapotba kerül. Ennek oka, hogy a szervezet kevesebb hüvelyváladékot termel, aminek összetétele is megváltozik. Emiatt a nők hajlamosabbak változókorban a bakteriális- és gombás fertőzésekre. Természetesen az ilyen fertőzések és a húgyúti problémák is elvehetik a nők kedvét a szexuális együttléttől. Azonban a partner részéről megfelelően gyengéd közeledéssel és a nő egyéni és aktuális (akár megváltozott) igényeihez igazodó, azokat figyelembe vevő előjátékkal ugyanúgy elérhető a szexuális izgalom, ugyanis a nők szervezete változókorban is reagál ezekre, ahogyan korábban is.

Az általánosan elterjedt vélekedéssel ellentétben, a nők szexuális fogékonysága a változókorral nem szűnik meg. Épp ellenkezőleg. A Berlini Szabad Egyetem felmérése szerint, melyben 1000, 50 és 60 év közötti nőt kérdeztek meg, 80 százalékuk szexuális aktivitása mit sem változott. Különösen a magabiztos nők lelik továbbra is örömüket a szexuális életben. A mai rohanó világban azonban a mentális kiegyensúlyozottság elérése és megtartása nem könnyű, különösen, ha hormonális változásokkal is meg kell közben birkózni. A mentális jóllét megőrzése és helyreállítása érdekében fontos a stresszoldás, a partner és a közvetlen környezet megértő és támogató szerepe, a panaszok megfelelő kezelése.

A változókori panaszokra léteznek hatékony megoldások!

Fontos hangsúlyozni, hogy a manopauza során esetlegesen jelentkező panaszok ellen rendelkezésre állnak hatékony gyógymódok, illetve életmódunkra való odafigyeléssel is sokat tehetünk az enyhülésükért. Ezekről bővebben az alábbi cikkeinkből tájékozódhat:

Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; arscurandi.de