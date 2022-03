ARDS (akut respirációs distressz szindróma)

Az ARDS (acute respiratory distress syndrome vagy akut légzési distressz szindróma) több háttér ok miatt kialakuló tüdőkárosodás okozta hirtelen, gyorsan romló légzési elégtelenség.

Mi okozhatja?

Az ARDS-t elsősorban kiterjedt fertőzéseknél (szepszisben), alsó légúti, főleg tüdőgyulladás kapcsán látjuk, akár bakteriális, akár vírusos fertőzésben. Emellett társulhat hasnyálmirigy gyulladásához, traumához, fulladáshoz (étel félrenyelése, vagy hányás kapcsán, vízbe fulladás, mérgező gázok belégzése esetén).

Tünetek és szövődmények - Mivel jár, hová vezethet?

A kórképet sejtkárosodás, a kiserek áteresztőképessége miatt tüdővizenyő kialakulása, a légzési felület csökkenése, a kis hörgőcskék összeesése, hosszú távon tüdőfibrózis jellemzi. Ha az akut stádium nem rendeződik, visszafordíthatatlan károsodások alakulnak ki.

A tünetek kifejezett nehézlégzés, fulladás, légzési elégtelenség, légzési segédizmok látványos használata, járulékosan szapora pulzus, vérnyomáseltérések, cianotikus kék ajkak vagy bőr, akár tudatzavar, eszméletvesztés lehetnek, végső soron akár halállal is végződhet a légzési elégtelenség és oxigénhiány miatt.

Hogyan diagnosztizálják?

Diagnózisában a klinikai kép mellett feltétlenül kell adekvátan megválasztott képalkotó eljárás (akár mellkasröntgen, megerősítésre mellkas-CT-felvétel), de emellett lényeges információt szolgáltat a vérvétel és a vérgázanalízis is. A kórkép hátterének tisztázására bakteriális tenyésztés, vírus-örökítőanyag- vagy ellenanyag-kimutatás, hörgőtükrözés, szívultrahang is szükségessé válhat.

Kezelése

Feltétlenül intenzív ellátást igénylő kórkép, kulcsfontosságú a beteg megfelelő és szakszerű lélegeztetése. A lélegeztetés maga is külön, ARDS-nek megfelelő protokollok szerint történik, adott lélegeztetési módokkal, beállításokkal, fektetéssel. Emellett természetesen a kiváltó ok kezelése elengedhetetlen, ami a folyamatot beindította, elengedhetetlen a fertőzések oki kezelése, a keringéstámogatás biztosítása, táplálás, a felfekvések megelőzése.

Prognózisa

A kórkép prognózisa az alapbetegségtől és a terápia gyorsaságától és sikerességétől függ. Kiterjedt szepszisnél és sokszervi elégtelenségnél akár 80%-os is lehet a halálozás, de „átlagosan” 35.3 %-os.

ARDS COVID-19-infekcióban

Koronavírus-fertőzésben, tüdőérintettség esetén igen magas az ARDS előfordulásának aránya és a halálozási adatok is rosszak. A CT-leletek egyértelműen rosszabb, beszűrt és gyulladt tüdőszövet képét adják, emellett klinikailag, oxigénterápia vagy lélegeztetés mellett is rosszabb a betegek oxigénellátottsága, nehezebb a megfelelő oxigénellátottság elérése is.

A hagyományosan jelentkező ARDS-el szemben meglévő különbségek miatt részben más kezelési lehetőségek és eredmények adottak, és sok még a megválaszolatlan kérdés is.

Klinikailag a képet az ARDS mellett a vírusos tüdőszöveti gyulladás – pneumonitis – is nehezíti. Maga a diagnózis felállítása megadott kritériumrendszer mentén történik, de még így is aluldiagnosztizált a kórkép. A COVID-pneumóniás betegek több mint 40%-ánál kell ARDS kialakulásával számolni. COVID-fertőzött ARDS-es betegeknél kifejezetten magas a vérrögképződéssel járó trombotikus események kialakulása is.

COVID-ARDS kiegészítő, de nagyon fontos terápiája a „hagyományos„ ARDS kezelése mellett a nagy dózisú szteroid, vérhígító adása és lehetőség szerint antivirális terápia, melyekből mára több is elérhető és hozott hatékony eredményt klinikai tanulmányok keretein belül.

A halálozás 26-61.5% között változik, de lélegeztetés szükségessége mellett 65.7-94% közötti értékre növekszik. Az állapotot rontó prognosztikai faktorok a koronavírus-fertőzésben ismertek, mint életkor, férfi nem, magas vérnyomás, szívbetegség, cukorbetegség.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus