Vérmérgezés (szepszis) - Tünetek és a gyógyulás esélyei

Kiindulhat a bőrön kialakuló sebek elfertőződéséből.

A húgyúti fertőzés is vezethet a súlyos állapot kialakulásához.

A tüdő megbetegedése pl. bakteriális tüdőgyulladás is kiválthatja.

A máj vagy az epehólyag gyulladása is járhat szeptikus következménnyel.

A belek érintettsége, pl. bélelzáródás (ileus), bélperforáció következtében kialakuló hashártyagyulladás (peritonotisz) is nagyon súlyos állapot.

Az agyhártyagyulladás (meningitisz) velejárója lehet.

Kórházi körülmények között kialakulhat vénás kanül behelyezése miatt, műtétek után a műtéti területekről a váladék elvezetésére szolgáló drain-ek (elvezető cső) felől.

Leromlott állapotú, ágyhoz kötött betegeknél a felfekvéses fekélyek is szerepelhetnek kiinduló gócként.