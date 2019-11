A tüdőtályog okai, tünetei és kezelése

köhögés: kezdetben nem produktiv, míg a hörgőrendszerbe törés be nem következik; ekkor hirtelen, igen masszív, bűzös köpet ürül, mely szövetdarabokat és vért is tartalmazhat. Előfordulhat vérköpés is, valamely tüdőbeli ág felmaródása következtében. A köpet kiürülését a testhelyzet nagymértékben befolyásolja. Nemcsak a köpet, de a beteg lehellete is bűzös, ami pár napos antibiotikus kezelést követően gyakran megszűnik;