A krónikus gyulladás tünetei, amelyekre valószínűleg nem is gondolnánk

Számos krónikus gyulladással járó betegség létezik, melyek kialakulhatnak elhúzódó gyulladás, vagy góc következtében, illetve vannak olyan autoimmun betegségek, amelyek járnak vagy járhatnak együtt gyulladással. De tudni kell, hogy nem minden autoimmun betegség egyben krónikus gyulladásos betegség is.

1. Egyensúlyproblémák

A krónikus gyulladásos betegségek (chronic inflammatory disease (CID)) a szervezet túlzott reakcióját válthatják ki, és arra késztetik a szervezetet, hogy bizonyos esetekben saját magát támadja meg. A sclerosis multiplex (SM) esetében például a szervezetünk immunrendszere az idegeket körülvevő myelinhüvelyt támadja meg. Ez megnehezíti az idegi ingerületek vezetését. Szédülést érezhetünk vagy egyensúlyzavarokat tapasztalhatunk, különösen járás közben.

2. Inzulinrezisztencia

Az inzulin segít szabályozni a vércukorszintet. A gyulladás hatással lehet arra, hogy az inzulin mennyire működik hatékonyan, az azonban még nem egyértelmű, hogy pontosan miért, feltehetően a sejtek inzulinreceptorai reagálnak kevésbé.

Az inzulinrezisztencia magas vércukorszint kialakulásához vezethet. Ez károsíthatja az idegeket és az ereket, valamint következtében cukorbetegség is kialakulhat. Bizsergést érezhetünk a lábunkban, vagy szomjasabbak és fáradtabbak lehetünk. Az is előfordulhat, hogy nem jelentkeznek tünetek, ekkor is az orvosunk segíthet kideríteni, hogy mi lehet a probléma, ami inzulinrezisztenciához vezetett.

3. Izomgyengeség

Időnként az immunrendszerünk tévesen támadja meg az izmokat és gyulladásba hozza őket (az orvos ezt myositis-nek, izomgyulladásnak is nevezheti). Ezen folyamat során szervezetünk elkezdheti lebontani az izomrostokat, amitől legyengülhetünk. Ez általában lassan történik, és leggyakrabban a törzsünkben, a vállunkban és a csípőnkben jelentkezik. Egyes esetekben nehézséget jelenthetnek még olyan egyszerű dolgok is, mint a járás, a fürdés és a nyelés.

4. Hasmenés

A gyulladásos bélbetegségnek, avagy IBD-nek, két fő formája van: a fekélyes vastagbélgyulladás (colitis ulcerosa) és a Crohn-betegség. Mindkét esetben az immunrendszerünk túlreagál, és ennek hatására gyulladás alakul ki a vastag- és vékonybélben. A hasmenés az egyik lehetséges tünet, de emellett jelentkezhet még hányinger, ízületi fájdalom, láz és bőrkiütés is.

5. Derékfájás

Bechterew-kór (más néven spondylarthritis ankylopoetica (SPA), ankylotizáló spondylitis) esetén a krónikus gyulladás rendszerint a gerincet támadja meg. Esetenként a csípőt, a nyakat, a térdet vagy a mellkast is érinti. Fájdalmat és merevséget érezhetünk a derekunkban, különösen reggelente. Súlyos esetekben mozgáskorlátozottság is előfordulhat. Konzultáljunk orvosunkkal, ha bármilyen tünetet tapaszalunk. A korai terápia segíthet a tünetek hatékonyabb kezelésében.

6. Állandó fáradtságérzet

Ez a hosszú távú gyulladás egyik tipikus jele, és gyakori tünet gyulladásos betegségek esetében. Konzultáljunk orvosunkkal, ha hirtelen visszaesik az energiaszintünk. Ez egy háttérben meghúzódó betegség jele lehet, és az is lehetséges, hogy kezelhető.

7. Livedo reticularis

Ez a lilás, márványszerű bőrkiütés úgy néz ki, mint egy hálószerű csipke. Gyulladásos betegségek, mint például a lupus és az antifoszfolipid szindróma (APS, más néven Hughes-szindróma) hatására jelentkezhet. Általában a karokon és a lábakon fordul elő. Hidegben jobban észrevehető.

Magának a kiütésnek a kezelése érdekében nem sokat tehetünk, az orvos azonban képes lehet kezelni a mögöttesen meghúzódó problémát, ami a bőrtüneteket okozza. Az is elképzelhető, hogy a kiütések maguktól elmúlnak. Konzultáljunk orvosunkkal, ha nem múlnak el, vagy ha csomókat vagy sebeket észlelünk.

Bővebben Livedo reticularis

8. Érelmeszesedés (atherosclerosis)

Ha a testzsírunk gyarapodik, vagy sok időt töltünk idegen anyagok, például cigarettafüst belélegzésével, a szervezetünk gyulladásos válaszreakcióval fog reagálni. Ez az artériák belső falán zsíros plakkok lerakódását okozhatja. Ez az érelmeszesedésnek nevezett állapot a szívroham és a stroke fő okozója. Csak az orvos tudja megállapítani, hogy esetünkben fennáll-e érelmeszesedés.

9. Vérrögképződés

A traumából, műtétből vagy krónikus gyulladásos betegségből eredő gyulladások okozhatnak fokozott vérrögképződést (úgynevezett hiperkoagulációt). Ez okozhat trombózist, de olyan ugyancsak súlyos dolgokat is előidézhet, mint a stroke, a szívroham vagy a tüdőembólia. A vérrögképződést nem mindig könnyű felismerni, és a kezelőorvosunknak időbe telhet kideríteni, mi okozza. Az antikoaguláns (véralvadásgátló) gyógyszerek segíthetnek.

10. Szemszárazság

A szemszárazság a gyulladás gyakori tünete. Az egyik betegség, a Sjögren-szindróma, a nyálmirigyeket és a könnymirigyeket érinti. Előfordulhat szúró, égő érzés a szemben, megduzzadhatnak a nyálmirigyek, valamint kiszáradhat az orrunk és a torkunk. Kezelőorvosunk írhat fel gyógyszert a tünetek enyhítése érdekében, és megakadályozhatja az olyan súlyos szövődmények kialakulását, mint a látásvesztés és a fogászati problémák.

11. Agyi problémák

A memóriánk és a gondolkodási képességünk feltehetőleg károsodik, ha a szervezetünkben gyulladás jelei mutatkoznak. A tudósok továbbra is vizsgálják a kapcsolatot. Az előzetes eredmények arra engednek következtetni, hogy a gyulladás hozzájárulhat az Alzheimer-kór és egyéb, demenciát okozó állapotok kialakulásához. Ez különösen igaz az idősebb korosztályba tartozó felnőttekre. Úgy tűnik, hogy az egészséges étrend, mint például a mediterrán diéta, enyhítik a gyulladást, és segíthetnek hosszabb ideig frissen tartani az agyat.

WEBBeteg

Szerző: F. Zs., fordító; Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász

Forrás: Signs of Chronic Inflammation You May Not Expect (WebMD)