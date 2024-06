Akut és krónikus gyulladás - Mi a különbség?

A krónikus gyulladás diagnózisa sok esetben nehéz. Mivel nem jár olyan egyértelmű tünetekkel, mint az akut gyulladás, továbbá a laborvizsgálatok sem mindig mutatnak eltérést, a gyulladás felismerése és a kiváltó okok azonosítása gyakran hosszú folyamat.

Maga a gyulladás nem betegség, mint sokan hiszik. Igazából egy élettani válaszreakció, aminek a hátterét kell keresni és kezelni. Gyulladás bárhol kialakulhat, bármely szerv vagy szövet lehet érintett. Lefolyása alapján lehet akut vagy krónikus, amely eltérő tünetekkel és vizsgálati eredményekkel jár.

Akut gyulladás

Az akut gyulladás hirtelen alakul ki, gyakran feltűnő tünetekkel jár. A tünetek súlyossága a gyulladást okozó behatástól és a szervezet immunrendszerének hatékonyságától is függ.

Általános tünetei és a gyulladást jelző laboreltérések:

helyi duzzanat, vérbőség (hyperaemia), folyadékgyülem (exsudatum) vagy genny termelődése a fokozott keringés és az immunsejtek felszaporodása miatt;

hőemelkedés, láz, verejtékezés;

általános rossz közérzet, levertség, étvágytalanság;

akár vérnyomás- és pulzuseltérések;

a fehérvérsejtek számának növekedése a vérképben;

CRP (C-reaktív protein) mint gyulladásjelző szintjének emelkedése;

vörösvértest süllyedés (We) emelkedése;

nagyon súlyos állapotban sokkos állapot, többszervi elégtelenség.

Az akut gyulladás tünetei is attól függenek, hol alakul ki gyulladás a szervezetben. Egy szerve lokalizálódó gyulladás esetén károsodhat az adott szerv funkciója.

Az akut gyulladás kimenetele lehet gyógyulás, hegesedés, vagy átmenet krónikus gyulladásba.

Leggyakoribb okai:

fertőzés – lehet bakteriális, virális, de akár paraziták, gombák által kiváltott;

immunválasz – sokszor túlérzékenységi reakció;

idegentest – szálka, üveg, fém, bármi kiválthatja;

sérülés, szöveti károsodás – okozhatja trauma, égés, fagyás, vegyszer, kövesség.

A kiváltó eltérés hatására megindul az immunrendszer működése. Mind sejtes immunválasz, mind keringő fehérjék segítik a szervezetet abban, hogy a kialakult traumát lokalizálják, végső soron elhárítsák. Természetesen enyhe, vagy nem súlyos eseteket egészséges immunrendszer leküzd, nagyobb behatások, elégtelen immunválasz, erős kórokozó esetén orvosi segítségre lehet szükség.

A krónikus gyulladás

Krónikus gyulladás esetén elhúzódó folyamatról beszélünk, és heteken-hónapokon át, vagy még hosszabban elnyúlva van jelen a szervezetben a gyulladás. Ugyanúgy létrejön immunválasz, mint akut gyulladás esetén, de annak elemei nem mindenben egyeznek, ezért eltérő reakciókkal és tünetekkel jár a két gyulladásos forma.

A krónikus gyulladás kialakulhat ismert akut gyulladás után, amennyiben nem oldódik meg a kiváltó ok – ilyenkor ismerősek a tünetek, de enyhébb formában, elnyújtottan vannak jelen. Emellett kialakulhat lappangva, bizonytalan tünetekkel is – ilyenkor akár nincs is látványos akut válaszreakció, tartósan rejtve marad a kiváltó tényező, így az eltérésre lassabban derül fény.

A krónikus gyulladás tünetei, laboreredmények:

A helyi vagy szisztémás tünetek lehetnek hasonlóak az akut gyulladáshoz is, de leggyakrabban bizonytalan tüneteket okoz, amik nem mutatnak rá egyértelműen a diagnózisra.

Hőemelkedés, fogyás, rossz közérzet, étvágytalanság, fáradékonyság, hajhullás.

Adott szerv funkciózavarai, pl. hasi fájdalom, emésztési zavarok, légúti tünetek, köhögés, légzési nehézség.

A vérvétel során gyakran maszkírozott tüneteket látunk: nincs feltétlen kiugró vérkép, vagy gyulladási paraméter (Fvs, We, CRP) eltérés.

A k épalkotó vizsgálatok eredménye sem feltétlenül mutat egyértelmű eltérést a szervekben, szövetekben.

A diagnózis sok esetben nehéz, viszont krónikus gyulladás esetén is (mint minden más folyamatnál) arra kell törekedni, hogy megtaláljuk a folyamatot kiváltó okot.

Részletesen A krónikus gyulladás tünetei, amelyekre nem is gondolnánk

A krónikus gyulladáshoz vezető okok:

korábbi akut gyulladás (bármelyik azt kiváltó okkal a háttérben);

akut gyulladás (bármelyik azt kiváltó okkal a háttérben); fertőző ágens tartós jelenléte: vírus (pl. hepatitis), vagy baktérium (pl. tbc, szifilisz);

autoimmun folyamat;

szövetkárosító toxin tartós jelenléte.

A krónikus gyulladás megoldása is a kiváltó októl függ. A kivizsgálás eredményének függvényében szükség lehet gyógyszeres kezelésre, esetleg műtétre (szervi károsodás esetén).

Megfelelő kezelés eredményeként a krónikus gyulladás esetén is kialakulhat gyógyulás, teljes regenerációval. Fel nem ismert, kezeletlen gyulladás esetén azonban akár kötőszövetes felszaporodással, fibrózissal járó szövettani elváltozás, vagy súlyos esetben szövetelhalás is lehet a hosszú távú kimenetel.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus