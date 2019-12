Hogyan kontrollálhatja a bélgázokat?

A gáz - az a fajta, mely előzetes figyelmeztetés nélkül távozik a gyomor- és béltraktusból - az élet velejárója. Egy kis odafigyeléssel: hogy mit eszünk és iszunk, illetve néhány életmódbeli változtatással csökkenthetjük a bélgáz képződését.

Önmagában a túlzott gáz kiszámíthatatlan, bosszantó, és megvan a lehetőség arra, hogy tönkretegyen egy jó vacsorát, egy első randit, ballagást, esküvőt vagy bármely más rendezvényt. Amikor pedig hasmenés is kíséri, duplán érzi a negatív a hatást és a szégyent.

Ne feledje, hogy ez általános probléma, mindannyian bocsátunk ki gázokat, mégha egyesek nem is vallják ezt be. Különösen a nők érzik magukat kellemetlenül ilyenkor.

Általában a bélgáz nem olyan probléma, amivel azonnal orvoshoz kellene fordulni, különösen hogy számos módszerrel segíthet a problémán. Természetesen ha rendkívül zavarja ez az állapot, vagy krónikusnak mondható, keresse fel orvosát aki életmód tanácsokat adhat, illetve gyógyszert írhat föl.

Mennyi a túl sok gáz?

Mindenki különbözőképpen hajlamos a bélgázosodásra, és noha nincs „normális” mennyiség, egy átlagos felnőtt naponta kb. 14 alkalommal ereszt ki bélgázt.

Az első dolog, amit el kell döntenie mielőtt kontrollálni akarná gázos problémáit, hogy az külső vagy belső probléma. Vajon külső okai vannak, mert sok levegőt nyel? Azok akik sokat stresszelnek, hajlamosak túl sok levegőt nyelni, ami végigmegy a teljes tápcsatornán, elgázosítva az alsó felét. A dohányosok, illetve a laza fogsorral rendelkezők is hajlamosak több levegőt nyelni.

Lehet azonban belső oka is a túlzott gázképződésnek, melyet az Ön által elfogyasztott ételek, vagy túlzott rágógumizás okoz. Bármi is legyen az ok, kontrollálható.

Étrendi változtatások

Haspuffadás, bélgázok - Mi okozza a panaszokat? A hasi fájdalmat és székrekedést követő harmadik leggyakoribb emésztőrendszeri panasza a betegeknek a haspuffadás, a fokozott böfögés, a teltségérzés. Két nagy csoportra oszthatjuk a panaszokat. Objektív esetben kimutatható a megnövekedett bélgáz mennyisége (fizikális vizsgálattal, natív hasi röntgennel). A felfúvódottságról panaszkodó betegek többségében a bélgáztartalom normális, azonban irritábilis bél szindróma miatt a normális bélfeszülést is fájdalomként, diszkomfortként élik meg.



Mi okozza a fokozott gáztermelést és mit tehetünk ellene?

Köztudott hogy a bab gázosít, ám a leginkább a tejtermékek felelősek a kellemetlen állapotért, különösen az életkor előrehaladtával. Egyeseknél hasmenést is okozhatnak.

Öregedéssel a legtöbb ember elveszíti azt a képességét, hogy a tejben található cukrot, a laktózt megeméssze, és ez okozza a betegek túlzott gázképződését és laza székletét. Amennyiben Önnek is ez a problémája tejtermék fogyasztása után, a megoldás egyszerű. Válasszon laktózmentes vagy csökkentett laktóztartalmú tejterméket. Ha nem tud ellenállni a laktózzal teli sajtoknak, mint a ricotta vagy más lágy sajtok, szedjen laktáz enzimet, mely segít megemészteni a laktózt. Az élőkultúrát tartalmazó joghurtok valószínűleg nem okoznak problémát. Egyes kutatások azt is kimutatták, hogy a probiotikumok, melyek a joghurtokban is megtalálhatóak, enyhítik a hasi puffadás és az irritábilis bélszindróma tüneteit.

A bab is több gázt termel, köszönhetően a benne található egyéb, nehezen emészthető cukroknak. Megoldás lehet, ha tovább főzi a zöldséget.

A sör, a szóda és egyéb szénsavas üdítőitalok is gázt termelnek, ezért helyettük érdemes inkább mást inni.

Amennyiben irritábilis bél szindrómája van, nem mindegy, milyen rostokat fogyaszt. Búza helyett válasszon inkább rizst. Általában az egészséges ember nem termel több bélgázt a rostoktól. Ugyanakkor, ha növeli a rostbevitelt, nő a gázképződés is. Ha növeli a rostbevitelt, és a gázok problémát okoznak, fokozatosan tegye azt, hogy a szervezet hozzászokjon.

Extrém esetekben, a rostbevitelt zöldségek által javasolják a gabonafélék helyett. Így a rostbevitel nem csökken, de a túlzott puffadás igen. Ugyanakkor egyes zöldségek, mint a bab, brokkoli és karfiol növelik a gázképződést.

A nem cukortartalmú édesítőszerek, melyeket az alacsony kalóriatartalmú élelmiszerekben használnak, okozhatnak túlzott gázképződést.

Rossz szokások, életmód

A gáztermelő ételek fogyasztása mellett, a túlzott levegőnyelés is bélgázosodáshoz vezet.

Mindenki nyel levegőt, de aki rágógumizik az többet.

A gyors evés, vagy az étkezés közbeni beszéd is túlzott gázosodáshoz vezethet. Ugyanígy a túl sok stressz is. Egy kutatásban kimutatták, hogy a stresszkezelő technikák elsajátítása után csökken a gáztermelés is.

A fentiek figyelembevétele mellet csökkentheti még a gázképződést az is, ha leszokik a dohányzásról és rendszeresen mozog, mivel a séta és kocogás segít stimulálni a gáz útját az emésztőcsatornában.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; webmd.com

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos