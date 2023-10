Hasnyálmirigy-gyulladás csecsemőknél és gyerekeknél

A gyerekek sokkal ritkábban betegszenek meg hasnyálmirigy-gyulladásban (pancreatitis), mint a felnőttek, ám náluk is előfordulhat a betegség. Az esetek jelentős többsége enyhe lefolyású, csupán az esetek 10-15 százalékát alkotják a súlyos kórformák.

A gyermekkori akut pancreatitis előfordulása nemzetközi adatok alapján 3,6–13,3 eset 100 000 gyermekre, míg a krónikus pancreatitist illetően nincsenek pontos előfordulási adatok.

Mi vezethet hasnyálmirigy-gyulladáshoz gyermekeknél?

Csecsemőknél és gyerekeknél az akut hasnyálmirigy-gyulladás oka lehet:

A krónikus hasnyálmirigy-gyulladás okai:

Bizonyos gyógyszerek (például aszpargináz, valproát, immunmodulátorok)

Anyagcserezavarok (hipertrigliceridémia, hiperkalcémia)

Cisztás fibrózis (mukoviscidózis)

Genetikai hajlam - hibás gén a hetes kromoszómán

Hirdetés

A betegség egy ritka formája a családi krónikus recidiváló hasnyálmirigy-gyulladás. A mirigy kivezető csöve hibásan fejlődött ki, ami visszatérő gyulladást okoz.

Tünetek hasnyálmirigy-gyulladás esetén

A legjellegzetesebb tünet a heves, esetenként övszerűen jelentkező hasi fájdalom, ami a vállakba és a hátba is kisugározhat. A fájdalom evés után gyakran felerősödik. Ha a hasnyálmirigy-gyulladás a mumpsz kísérője, előfordulhat, hogy nem okoz hasi panaszt. A további jellegzetes tünetek közé tartozhat a szédülés, hányás, haspuffadás, a láz, illetve sárgaság (ikterus) jelentkezhet. A diagnózis igazolásához a tünetek mellett szükség lehet vérvételre és képalkotó vizsgálatokra.

Az akut hasnyálmirigy-gyulladás súlyos esetben a keringési rendszer összeomlásához, sokkhoz is vezethet, ami életveszélyes állapot! Gyermekkorban - különösen csecsemő- és kisdedkorban - hányás, haspuffadás esetén javasolt akut pancreatitisre is gondolni.

Akut pancreatitis diagnózisához gyermekkorban az alábbi három kritériumból legalább kettőnek teljesülnie kell:

hasi fájdalom; a szérumamiláz vagy -lipáz emelkedése a normálérték legalább háromszorosa; az akut hasnyálmirigy-gyulladásra jellemző - képalkotó vizsgálattal igazolt - elváltozás.

A krónikus hasnyálmirigy-gyulladás enyhe vagy heves hasi fájdalommal is járhat, ami megnehezítheti a betegség diagnosztizálását. A gyermek szervezete nem termel elegendő emésztőenzimet, és néha testi fejlődése is visszamarad, súlyvesztés következik be. Ennek oka, hogy a belekből az enzimek hiánya miatt már nem tud elegendő tápanyagot felvenni. Az emésztetlen zsírok miatt a széklet állaga, színe megváltozik, steatorrhea (zsírszéklet) jelentkezik.

A krónikus pancreatitis diagnózisának felállításához a betegségre jellemző szövettani kép és morfológiai elváltozás, vagy bizonyítottan csökkent hasnyálmirigyfunkció szükséges.

Lásd még A hasfájás és további lehetséges okai gyermekeknél

A hasnyálmirigy-gyulladás kivizsgálása során szükség lehet vérvételre, ultrahangos vizsgálatra, és más képalkotó vizsgálatokra is. A felmerülő szövetelhalás (nekrózis) vagy vérzés esetén a felnőttek ellátásához hasonlóan gyermekkorban is a kontrasztanyagos hasi CT-vizsgálat javasolt. Az epeúti rendszer és a hasnyálmirigyvezeték ábrázolásához elsőként MRCP-vizsgálat választandó.

A hasnyálmirigy-gyulladás kezelése

Ha a betegség súlyos lefutású, és sokkal is jár, a gyermekeket intenzív osztályon kell kezelni, egyéb esetek nyílt kórházi osztályos keretek között is elláthatóak.

A terápia alapelve és pillérei mind akut (heveny), mind krónikus esetekben megegyeznek a felnőttekénél alkalmazottakéval.

Időben megkezdett és megfelelő mennyiségű folyadékpótlásra infúziót kapnak

Fájdalomcsillapítás

Korán megkezdett enterális táplálás (szodán vagy szájon át, folyékony tápszerrel)

Diéta fokozatos felépítése - A hasnyálmirigy-diétáról részletesebben itt írtunk: diéta akut forma esetén; diéta krónikus forma esetén.

Krónikus esetekben emésztőenzim-pótlás - Gyermekkorban az elégtelen zsírfelszívódás miatt ennek mielőbbi megkezdése különösen fontos.

Szövődményes esetekben zükség lehet antibiotikum adására, eszközös beavatkozásra.

Szövődményes eset lehet a ciszta, pszeudociszta, a nekrózis (szövetelhalás), a meszesedés, tartós hasi fájdalom, vagy a tápanyagfelszívódási zavarok jelentkezése.