Gyorsított kivizsgálás hasnyálmirigy-betegeknek a Semmelweis Egyetem Intézetében

Az akut hasnyálmirigy-gyulladás és a hasnyálmirigy-daganat esetében a gyors diagnózis és a terápia mielőbbi megkezdése életmentő lehet.

Ezért is kiemelt jelentőségű a Semmelweis Egyetem Pankreász Betegségek Intézetében elérhető, az országban egyedülálló, gyorsított kivizsgálási lehetőség, amelynek köszönhetően az átlagosnál lényegesen rövidebb idő alatt, 10-12 nap alatt megszülethet a diagnózis, majd megkezdődhet a terápia – mondja az intézet igazgatója. Dr. Hegyi Péter a közelgő, november 21-i hasnyálmirigyrák világnap alkalmából arról is beszélt, hogy az esetleges mutációk felkutatására az intézetben kezelt hasnyálmirigyrákos betegeknél genetikai vizsgálatot végeznek, illetve hogy itt indokolt esetben a legújabb tudományos eredményeken alapuló kezelések, beavatkozások is elérhetővé válhatnak.

A hasnyálmirigy (pankreász) megbetegedéseinek felismerése és kezelése a mai napig nagy kihívás az orvostudomány számára

A heveny hasnyálmirigy-gyulladás esetében a korai diagnózis viszonylag egyszerű, de specifikus terápia hiányában az állapot még napjainkban is életveszélyes lehet.

A hasnyálmirigyrák esetében nemcsak a kezelés, de a diagnózis felállítása is nehéz feladat: egy nehezen vizsgálható szervről van szó (a pankreászvezeték mindössze 1-2 milliméteres, amiben az elváltozások még a korszerű képalkotó diagnosztikai módszerekkel sem feltétlenül kimutathatók), és a hasnyálmirigy-ráknak nincsenek jellemző tünetei sem – magyarázza dr. Hegyi Péter.

Miért életbevágóan fontos a korai felismerés?

Az intézetigazgató arról is beszélt, hogy a hasnyálmirigyrák a többi daganatos megbetegedésnél sokkal gyorsabban terjed és ad áttétet, nincs rá célzott onkológiai készítmény, az egyetlen esélyt a korai diagnózis és a daganat eltávolítása jelenti. Magyarországon évente körülbelül 2500 betegnél diagnosztizálnak hasnyálmirigyrákot, a halálesetek száma megközelítőleg hasonló nagyságrendű. A daganatos halálokok között ez a ráktípus már a 3-4. helyen áll, és az összes onkológiai megbetegedés közül ennek a legrosszabb a kimenetele: a daganat felfedezését követően az átlagos túlélési idő mindössze 9-10 hónap. Korai diagnózis esetén ugyanakkor a hasnyálmirigyből a daganat az esetek egyötödében eltávolítható, az érintett betegek 20-30 százalékánál öt éves túlélés is lehetséges.

Hogyan lehet a Semmelweis Egyetem Pankreász Betegségek Intézetében vizsgálathoz jutni?

Az akut hasnyálmirigy-gyulladásban, illetve a hasnyálmirigyrákban szenvedő betegek esélyeinek javítására a Semmelweis Egyetem Pankreász Betegségek Intézetében egy nemcsak országosan, de közép-kelet-európai szinten is egyedülálló hotline rendszert működtetnek. Lényege, hogy a +3630 016 4414-es telefonszámon a hét minden napján, a nap 24 órájában fogadják az akut hasnyálmirigy-gyulladásos, illetve a képalkotó vizsgálattal (ultrahang vagy CT) igazoltan hasnyálmirigyrák-gyanús betegek kezelőorvosainak hívását, de maguk az érintettek is telefonálhatnak. Az akut eseteket a kapacitás függvényében az ország teljes területéről, de leginkább a főváros 100 km-es körzetéből azonnal fogadják, a rákgyanús betegeknél pedig átlagosan négy napon – az esetek több mint felében 24 órán – belül megtörténik a mintavétel, majd 10-12 nap alatt a diagnózis is megszülethet. Ez 3-4-szer rövidebb idő az országos átlagnál – mutat rá dr. Hegyi Péter. Hozzátéve: az intézet szorosan együttműködik az egyetem Orvosi Képalkotó Klinikájával, Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézetével, valamint Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikájával.

A hasnyálmirigyrákos esetek gyors diagnózisa és kezelése összetett feladat

Dr. Hegyi Péter kiemeli: a hasnyálmirigyrákos esetek gyors diagnózisa és kezelése komplex feladat, ami csapatmunkát feltételez gasztroenterológus, radiológus, patológus, sebész, genetikus, onkológus, dietetikus részéről. A nemzetközi tapasztalatok alapján ez az együttműködés olyan centrumokban lehet igazán hatékony, amilyen a Semmelweis Egyetem Pankreász Betegségek Intézete is. Az itt folyó munka jelenleg nemcsak a betegmenedzsment terén egyedi, de azért is, mert az intézetben kezelt hasnyálmirigyrákos betegeknél genetikai vizsgálatot végeznek, és amennyiben bizonyos mutációk igazolódnak, akkor személyre szabott terápiával a túlélési idő egyes előrehaladott esetekben is jó eséllyel meghosszabbítható. Napjainkban a pankreász daganatos betegek 5-10 százaléka részesülhet ilyen speciális terápiában. Dr. Hegyi Péter arra is kitér, hogy az intézet számos nemzetközi tudományos kutatásban is részt vesz, ezek révén pedig a legújabb kezelések, beavatkozások is elérhetővé válhatnak indokolt esetben az intézet betegei számára.

(Semmelweis Egyetem)