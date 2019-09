A hasnyálmirigy gyulladására utaló laboreredmények

A heveny vagy krónikus hasnyálmirigy-gyulladás leggyakrabban a következő tünetek alapján merül fel: heves hasi fájdalom, hányinger, hányás, puffadás, láz, ileus, illetve krónikus esetben fogyás, alultápláltság, széklethabitus-változás, emésztési zavarok képében jelentkezik. Miről árulkodnak a laboreredmények?

A kezelőorvos hasnyálmirigy-gyulladás gyanúja esetén a hasi képalkotó vizsgálaton (ultrahang, CT) kívül, elsősorban vérvételi mintavételt rendel el.

A hasnyálmirigy működést jelző enzimek az:



Amiláz < 200 U/l

Lipáz < 240 U/l

Mindkét enzim a elsősorban hasnyálmirigyben termelődik, az emésztés során segíti a tápláléklebontását. Gyulladás esetén szintjük jelentősen emelkedik. Akut gyulladásnál több ezres érték, míg krónikus gyulladás esetén több százas érték is mérhető.

Figyelem! A laborértékek referenciatartománya laboratóriumonként eltérő lehet.

Ezt olvasta már? Tudjon meg többet a hasnyálmirigy-gyulladásról!

Hirdetés

Maga a gyulladás általános gyulladási paraméterek emelkedését is okozza, mint a CRP (C reaktív protein) és PCT (prokalcitonin). A vérképben magasabb fehérvérsejtszám és emelkedett neutrofil granulocyta arány is jelentkezhet.

Ha a gyulladást epekő okozza, magas GGT (gamma-glutamil-transzferáz) és AP (alkalikus foszfatáz) érték is észlelhető.

Minden laboreltérésre igaz, hogy önmagában nem, csak a többi, az adott szervet jellemző paraméterrel együtt értékeljük. Viszonylag alacsony enzimemelkedés, illetve nem emelkedett gyulladásos paraméterek sem zárják ki a hasnyálmirigy-gyulladását. Ugyanakkor hasnyálmirigy-daganat esetén is emelkedett lehet mindkét enzim érték, akár a gyulladásos paraméterek is. (Ilyen esetben tumormarker vizsgálat, a képalkotók eredményei, illetve szövettan segít a diagnózis felismerésében).

Laboreredmények Más laborértékekre is kíváncsi? Használja a WEBBeteg laboreredmény-keresőjét!

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus