Mit kell tudni a torokfertőtlenítőkről?

A torokgyulladás rendkívül gyakori betegség minden életkorban. Tünetei igen jellegzetesek, a legtöbb esetben fertőzés okozza a torok gyulladását. Az életminőséget, a munkaképességet jelentős mértékben befolyásolja a betegség.

Milyen tünetei lehetnek a torokgyulladásnak?

Nyelési fájdalom, vérbő garatnyálkahártya, a nyaki nyirokcsomók megnagyobbodása, illetve egyéb hurutos panaszok (orrváladékozás, köhögés) kísérhetik a torok gyulladását.

A torokgyulladás okai

A torokgyulladásokat a legtöbb esetben baktériumok és vírusok okozzák. A tünetek alapján rendszerint nem lehet különbséget tenni a két típus között, a vírusos torokgyulladás pedig gyakran fertőződik felül bakteriálisan.

Hirdetés

Mi a teendő, ha fáj a torka?

Panaszai kezdetén alkalmazzon torokfertőtlenítő szopogatós tablettát, spray-t, a fertőzés tüneteinek gyors leküzdésére javasolt még C-vitamin szedése és probiotikum kúraszerű alkalmazása. A gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító gyógyszereket akkor érdemes szedni, ha a fájdalom nagyon zavaró, illetve a gyulladáscsökkentők egyben a lázat is mérséklik. A legtöbb esetben ezen szerek hatékonyan csillapítják a tüneteket, és az esetek döntő többségében nincs is szükség egyéb kiegészítő kezelésre. Érdemes a házi patikában tartani ezeket a gyógyszereket, mert gyors és hatékony segítséget jelentenek a torokgyulladás kezelésében. Vény nélkül kaphatóak, ezért, gyorsan, orvosi vény nélkül is alkalmazhatja panaszai enyhítésére.

Ha panaszai nem javulnak néhány nap alatt, akkor javasolt orvoshoz fordulnia, mert ez esetben felmerül, hogy vagy bakteriális fertőzésről van szó, vagy a bár kezdetben vírusos fertőzés bakteriálisan felülfertőződött.

Bakteriális fertőzés esetén antibiotikum adása jön szóba, de az antibiotikumos kezelést is érdemes kiegészíteni gyulladáscsökkentő fájdalomcsillapítókkal, torokfertőtlenítő alkalmazásával, illetve az immunrendszer erősítésére probiotikum és C-vitamin szedése is javasolt.

A torokfertőtlenítők nem csak a torokgyulladás kezelésére alkalmazhatóak

A torokfertőtlenítők hatásspektruma igen széles, számos mikroorganizmus ellen kifejtik hatásukat, így a szájüreg és a garat többféle megbetegedése esetén sikeresen alkalmazhatóak. Fogászati kórképekben is hatékonyak, például a fogínygyulladás, protézis okozta szájüregi gyulladás kezelésére, illetve fogászati beavatkozások, például foghúzás után. Jelentősen enyhítik a tüneteket nyelvgyulladás, szájüregi fertőzések (afta, gombás fertőzések) esetében, fül-orr-gégészeti beavatkozásokat követően.

Olvasson tovább! A torokfájás és kezelése gyermekeknél

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Csuth Ágnes, családorvos