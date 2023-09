Gyógynövények helyes alkalmazása

Napjainkban, ahogy egyre inkább felértékelődnek a gyógynövények, újabb vizsgálatok látnak napvilágot, és lehet, hogy az eddig használt gyógynövényeinket az újabb kutatások fényében nem alkalmazzuk helyesen, vagy nem arra alkalmazhatók, amire eddig a sokszor évszázados népi tapasztalatok alapján alkalmazták.

Nézzünk néhány példát!

Van, amit belsőleg nem lehet!

A körömvirágteát a népi gyógyászatban gyomor- és bélpanaszok esetén belsőlegesen is fogyasztották. Azonban a belsőleges használatának sem a hatásosságát, sem a biztonságosságát nem sikerült kutatásokkal megerősíteni. Ám külsőlegesen, bőrgyulladások, kisebb égési sérülések esetén bebizonyosodott hatásossága, ahogy szájöblögetőként a garatnyálkahártya kezelésére is. Így belsőleg nem alkalmazható teája, azonban külsőleges alkalmazásának hatásossága bizonyított.

Nem szabad túlzásba esni!

Ha már a bőrpanaszoknál tartunk, sokan szenvednek – főleg a gyakran uszodát látogatók – vírusos fertőzés miatt kialakuló szemölcstől. Elsősorban fontos, hogy megbizonyosodjunk róla, hogy valóban szemölcs, és nem más bőrbetegség (anyajegy, vagy gyanús, bőrgyógyászati vizsgálatot igénylő bőrelváltozás) okozza a panaszt, ezt a körzeti orvosunk is meg tudja állapítani, vagy kétséges esetben bőrgyógyász szakorvoshoz irányít. Illetve ezt teszi akkor is, ha szemölcsről van szó, de olyan mértékű az elváltozás, hogy szakorvos segítségére van szükség. Kisebb elváltozásoknál, ha az nem az arcon, nyakon és érzékenyebb bőrfelületeken van, alkalmazható a vérehulló fecskefűből (latin nevén Chelidonium majus) készült alkoholos kivonat. Azonban alkalmazása nagy figyelmet követel, mert a növénynél bebizonyosodott, hogy vírusellenes, és sejtszaporodást gátló hatású (daganatellenes hatását nem sikerült egyértelműen tisztázni). Így érdemes használatára figyelmet fordítani: a szemölcskezelés általában pár napig, maximum 1-2 hétig tart, ugyanis ennyi idő alatt az ecsetelt bőrelváltozásnak meg kell szűnnie. Túlzott alkalmazása károsíthatja a bőrt, elhalást (nekrózist) okozhat. Ha pedig nincs javulás, akkor valamilyen más oka van az elváltozásnak, amely házi módszerekkel nem orvosolható.

Az elkészítés sem mindegy!

A gyógyteák elkészítése sem egy kaptafára megy. Bár a csipkebogyó és a medveszőlőlevél teáját is vizes áztatással kell készíteni, a csipkebogyó C-vitamin-tartalma hamar elbomlik, ezért érdemes negyedórás langyos vizes áztatás után leszűrve fogyasztani. A húgyúti fertőtlenítő hatású medveszőlőlevél-teát fogyasztás előtt néhány órán keresztül hideg vízben kell áztatni, hogy megfelelően ki tudjon oldódni a hatóanyag.

Befolyásolhatják egymás és a gyógyszerek hatását!

Sokan többféle panaszra is alkalmaznak gyógyteát. Azonban más célból használt növények teáit nem jó gondolat egyszerre alkalmazni, mert módosíthatják egymás felszívódását, megváltozhat a hatás kialakulásának ideje, és a hatóanyagok szervezeten belüli lebomlása. Az is rendkívül fontos, hogy a gyógyszereinket ne a gyógyteáinkkal, hanem tiszta vízzel vegyük be.

Az is számít, mit milyen formában alkalmazunk!

Van olyan gyógynövény, amelyből nem érdemes teát készíteni, mert sem áztatással, sem főzettel, forrázattal nem lehet kivonni a hatóanyagot. Ilyen növény a máriatövis, melynek szilimarin tartalma nem vonható ki vizes kivonattal. Így sem monoteaként nem érdemes használni, és a májvédő teakeverékek esetében sem tud ez az összetevő hatást kifejteni. Teaként történő alkalmazása helyett érdemesebb a standardizált hatóanyag-kivonatokat tartalmazó készítményeket (elsősorban gyógyszert) alkalmazni a máj heveny vagy idült károsodásának kivédésére.

Van, amit jobb elkerülni!

A fagyöngy (Viscum album) egy fákon élősködő növény, amely a gazdanövényből nyeri ki a fennmaradásához szükséges vizet és ásványi anyagokat. Legismertebb alkalmazási területe a magas vérnyomás csökkentése, amelyért az antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatása felelős. Ezt a hatást azonban nem igazolták humán klinikai vizsgálatok, csak állatkísérletekben mutatható ki. A fagyöngy nem használható étrend-kiegészítőkben, teája azonban kapható, de alkalmazása vérnyomáscsökkentésre az előbbiek miatt nem ajánlott. Magas vérnyomásban a vérnyomás megfelelő szinten tartásához nem érdemes az orvos által felírt gyógyszert lecserélni, de akár kiegészíteni sem biztonságos gyógyteával. A fagyöngy allergizáló fehérjéket tartalmaz, ami szintén veszélyes lehet. Emellett fejfájást, hányást, hasmenést, vérnyomás-ingadozást okozhat.

Van, hogy elkerülhetetlen, hogy orvoshoz forduljunk!

Fülfájás, fülzúgás esetén gyakran használt a kövirózsából készített fülcsepp. A fülcseppet a külső hallójáratba tudjuk becseppenteni, és az ott jelentkező panaszokat lehet csökkenteni vele, ami lehet akár bakteriális vagy gombás fertőzés tünete is. Strandoláskor vagy a vízi sportok űzőinél a hallójáratba kerülő víz is lehet a fertőzés forrása.

Olyan esetben, amikor nem tudunk a panaszainkkal rögtön orvoshoz fordulni, alternatív megoldásként a kövirózsacseppet is választhatjuk. A kövirózsa összetört leveléből kinyerhető zselés anyag a népi gyógyászatban elterjedt. Gyulladáscsökkentő és baktériumellenes hatása van. Azonban a nedvvel és az abból készült kivonatokkal humán vizsgálatokat eddig még nem folytattak. A népi gyógyászatban régóta alkalmazzák. Fontos megjegyezni, hogy fülfájás esetén mindenképpen fel kell keresni mihamarabb egy szakembert, a pontos diagnózisért, mert egy fel nem ismert középfülgyulladásból komolyabb betegség, akár agyhártyagyulladás is kialakulhat. Addig is, amíg a kövirózsa hatóanyagaiból hatásos és biztonságos gyógyszert állítanak elő, a kövirózsát tartalmazó gyógytermékeket csak akkor alkalmazzuk, ha biztosak vagyunk abban, hogy ép a dobhártyája a betegnek.

Ha a fülfájást felső légúti fertőzés előzi meg, annak nem megfelelő kezelése (vagyis az orrszívásnak, orrspray, izotóniás orrspray használatának, rendszeres és megfelelő orrfújásnak az elmaradása) következtében középfülgyulladás alakulhat ki. Ilyen esetekben is érdemes lehet a kövirózsacseppet alkalmazni, de fontos a fül-orr-gégész mihamarabbi felkeresése, valamint az eredeti tünetek megfelelő kezelése, esetlegesen fülmelegítés.

Csak megbízható terméket vásároljunk!

A kamilla a legbiztonságosabban alkalmazható gyógynövények közé tartozik. Azonban, ha nem megfelelő minőségű teát vásárolunk, vagy mi magunk gyűjtjük, szennyeződésként a vele könnyen összetéveszthető és allergizáló nehézszagú pipitér (Anthemis cotula) is belekeveredhet a drogba, ezt elkerülendő csak gyógyszerkönyvi minőségű teát vásároljuk, amit feltüntetnek a csomagoláson, és már filteres kiszerelésben is kapható. Mindez azért is fontos, mert a kamilla az egyetlen gyógynövényünk, amely már 1 éves kor alatt is biztonsággal alkalmazható. Emellett forrázatát elterjedten használták szemgyulladás, kötőhártya-gyulladás kezelésére. Az előbbiekben említettek miatt biztonsági okokból az Európai Gyógyszerügynökség legújabb ajánlása szempanaszok kezelésére nem javasolja a növényt.

Van, ami nem jó arra, amire a köztudatban elterjdten ajánlják

Nem ajánlott málnalevélből készült teát szülés előtt álló nőknek fogyasztani. Azért szokták ajánlani, hogy a szülés könnyebb, gyorsabb legyen. Ezt arra vezetik vissza, hogy a tea izomlazító hatású. Ajánlják még a várandósság elején alkalmazását a vetélés csökkentéséért. Mindezekre azonban semmilyen klinikai bizonyíték nincs, egyes vizsgálatoknál fokozta, míg más esetekben csökkentette a méh összehúzódásait. Az Európai Gyógyszerügynökség nem ajánlja sem a terhesség, sem a szoptatás alatti alkalmazását. Magas cserzőanyag-tartalma miatt nem ajánlott gyulladásos bélbetegségben sem alkalmazni. A cserzőanyagtartalom miatt torok- és szájnyálkahártya-gyulladás esetén alkalmazható külsőleg, míg menstruációs görcsök és hasmenés enyhítésére alkalmazható belsőleg. Belsőleg óvatosan szabad csak alkalmazni, mivel más gyógyszerek felszívódását gátolhatja. Ha pár napi kezelés után a tünetek nem csökkennek, orvoshoz kell fordulni.

Tartsa szem előtt a szavatossági időt!

Lejárati időn túli fogyasztása semmilyen terméknek, gyógynövénynek vagy azok kivonatának nem ajánlott!

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész