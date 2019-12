Tippek a torokfájás megszüntetésére

Ősszel és télen gyakori panasz a torokfájás és a rekedtség. Az okok sokrétűek. A torokfájás nem önálló betegség, hanem egy tünet. A leggyakrabban vírus okozta garatgyulladás tünete.

Mi állhat a panasz hátterében?

Az akut torokfájás leggyakoribb oka a meghűlés, a mandulagyulladás vagy egyéb felső légúti fertőzés, melyet többnyire vírusok vagy baktériumok okoznak. Szintén járhatnak torokfájással olyan súlyos fertőzések is, amilyen a skarlát vagy a diftéria. A rekedtség annak a jele, hogy a gyulladás átterjedt a gégére, a hangszalagokra is.

Emellett a nyelőcső súlyos gyulladása is okozhat torokfájást. A torokfájás nélküli nyelési panaszok több okra vezethetőek vissza, például pajzsmirigybetegségre.

Sokan tapasztalnak alkalmanként savas refluxot, mikor a gyomor savas tartalma visszaáramlik a nyelőcsőbe, ami gyomorégést és torokfájást is okozhat. A savas reflux lehet krónikus is, mely kezeletlen esetben nemcsak fájdalmas, de súlyosan károsíthatja a nyelőcsövet és a torkot is.

Ezek a betegségek feltétlenül orvosi kezelést igényelnek.

Házi praktikák a torokfájás ellen

Az enyhe torokfájás otthon is kezelhető. Azonban, ha a tünetek két-három napon belül nem enyhülnek jelentősen, akkor feltétlenül orvoshoz kell fordulni. A krónikus vagy időről időre visszatérő torokfájás vagy rekedtség szintén orvosi kivizsgálást igényel.

Igyon sok folyadékot!

A gyors gyógyulás érdekében ajánlott bőséges folyadékmennyiséget inni. A folyadék nedvesen tartja a nyálkahártyát, így nehezebben tudnak rajta terjedni a kórokozók. A csíraölő, gyulladáscsökkentő, duzzanatot lohasztó gyógynövények tea vagy toroköblögető formájában alkalmazhatók. Ajánlott például a zsálya-, a kakukkfű-, a kamilla- és a mályvatea, különösen jót tesz, ha citrommal és mézzel készíti el őket.

Gargalizáljon sós vízzel!

Tegyen egynegyed teáskanál sót egy pohár meleg (nem forró!) vízbe! Nagy koncentrációban a langyosra hűtött zsálya- és a kamillatea is megfelel erre a célra.

Vegyen egy forró fürdőt!

A gyógyulást segíti a meleg. A meleg fürdő után öltözzön fel melegen, és bújjon ágyba!

Pihenjen!

A legjobb, ha kipiheni magát, sokan pont ezt szokták kihagyni, és emiatt visszaeshetnek.

Vény nélkül kapható készítmények torokfájás ellen

A gyógyszertárakban recept nélkül kapható fájdalomcsillapítókat is alkalmazhat, azonban orvosi előírás nélkül ne szedje ezeket három napnál tovább!

Ne feledje, otthon csak akkor kúrálhatja magát, ha nincs láza. Ha van, mindenképp orvoshoz kell fordulnia! A kisgyerekeket torokfájással minél hamarabb orvoshoz kell vinni!

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos