A tüszős mandulagyulladás szövődményei

A tüszős mandulagyulladás (tonsillitis follicularis) hároméves kor feletti gyermekekben és fiatal felnőttekben fordul elő leggyakrabban, ilyenkor típusosan magas lázzal kísért tüszők (elszórt gennycsapok), duzzadt torokmandulák és gyulladt garatnyálkahártya látható.

A nyaki nyirokcsomók is duzzadtak lehetnek. Ha készül vérkép, leukocytosis, emelkedett süllyedés látható. A pozitív Streptococcus-gyorsteszt is alátámasztja a diagnózist. A jellegzetes torokfájás miatt Streptococcus-anginának is nevezik a betegséget. Nagyon fontos a nembakteriális eredetű mandula- és torokgyulladás elkülönítése a tüszős mandulagyulladástól, mivel utóbbi egyik súlyos szövődményére, a reumás láz lehetőségére napjainkban is gondolni kell.

A nem kezelt tonsillitis következtében ilyen esetben a Streptococcus-fertőzés gyulladást és károsodást idézhet elő a szívben; rövid ideig tartó ízületi fájdalommal és duzzanattal jelentkezik, később karditisz (szívgyulladás) vagy akaratlan mozgási rendellenesség (chorea) lép fel az agy gyulladása miatt. Bőrkiütések vagy bőrcsomók szintén előfordulhatnak. Bár a Streptococcus-fertőzés igen gyakran okoz torokgyulladást iskoláskorú gyermekeknél, szerencsére nem mindegyiküknél alakul ki reumás láz.

A tüszős mandulagyulladás egyik legsúlyosabb következménye a garattályog. A garatban kialakult tályogokat sok esetben megelőzi a garatgyulladás vagy mandulagyulladás, de egyre gyakrabban találkozhatunk olyan esetekkel, amikor a tályog szinte minden előzmény nélkül alakult ki. Ilyenkor a rossz szájhigiénia, fogászati góc vagy egyéb sérülés hajlamosító tényezőként szerepelhet. Jellegzetessége az erős, sokszor egyoldali túlsúlyú torokfájdalom, szájzár és gombócos beszéd.

Ezek miatt nagyon fontos, hogy mindig időben forduljunk orvoshoz, hogyha mandulagyulladásra utaló tüneteink vannak, hogy időben megtörténhessen a diagnosztika, és a helyes terápia, hogy a szövődmények kialakulásának esélyeit minimalizáljuk.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



Felhasznált irodalom: