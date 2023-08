Mandulaműtét utáni teendők

A mandulaműtét egy gazdag vérellátású szövetbe történő beavatkozást jelent, ezért a műtéti hegek idő előtti eltávolítása a seb felnyílását, illetve vérzést vonhat maga után. Ennek a veszélye főleg a műtétet követő első és harmadik, valamint a hatodik és nyolcadik nap között a legnagyobb. Mit lehet tenni a kockázat csökkentése és a gyógyulási folyamat támogatása érdekében?

A mandulaműtét után sokszor nehéz az érintett terület kímélése, mivel a nyelésre (az ivásra, az evésre) és a beszédre is oda figyelni figyelni. Közvetlenül az operáció után valamennyi említett tevékenység ingerelheti a sebet, és minden egyes nyelés fájdalmas. Körülbelül nyolc nappal a műtét után a páciensek állapota jelentősen javul, és nagyjából a 10-12. napon a panaszok viszonylag hirtelen megszűnnek. Addig azonban számtalan szabály van, amit minden műtöttnek saját érdekében szgiorúan be kell tartania.

Utózérzés a mandulák eltávolítását követően

Vérzés akár több mint egy héttel az operáció után is felléphet, függetlenül attól, hogy az orvos mennyire precízen járt el, és attól is, hogy milyen technikát alkalmaztak, valamint, hogy a betegnek vannak-e egyéb betegségei. Az utóvérzés szempontjából az első néhány nap a legveszélyesebb. A mandula eltávolítása többnyire ártalmatlan, de nagyon ritkán életveszélyes szövődmény is felléphet. Ezért a műtétet és a műtét után az orvos utasításait vegye nagyon komolyan.

Minden óvintézkedés ellenére is előfordulhat a mandulaműtét után, hogy a seb felszakad és vérezni kezd. Ha ezt tapasztalja, azonnal hívjon mentőt! Hathatós segítséget jelent, ha jeges borogatást tesz a nyakára, ami összehúzza az ereket. Ne nyelje le a vért, hanem köpje ki, de anélkül, hogy szívogatná.

Evés és ivás mandulaműtét után

A műtétet követő időszakban két fő szempontot kell szem előtt tartani, ami az étkezést is befolyásolja: a műtét után kb. 2 hét kell, hogy ismét ép nyálkahártya borítsa a mandulák helyét, az idő előtti lepedékleválás akár életveszélyes vérzést is okozhat. Ezt elkerülendő csak olyan táplálék fogyasztható, amely nem ingerli a sebet.

Ételek közül szabadon fogyaszthatóak a lágy, puha élelmiszerek, mint például a fehérkenyér (eleinte héja nélkül), túró, méz, ömlesztett sajt, májkrém, kímélő levesek, más puha ételek (puding, tejberizs). Az étel ne legyen forró, ellenben a hideg ételek, mint például a fagylaltok, jót tesznek a sebgyógyulásnak. A sok rágás egyébként nyálképző hatása miatt szintén kedvező hatású a sebre, és a fájdalom ellenére is érdemes rendszeresen táplálkozni.

Az italok közül a semleges (nem savas, nem fűszeres vagy forró) innivalók ajánlottak, a szénsavmentes víz és tej nyugodtan fogyasztható.

Az alábbi élelmiszerek és szokások kerülendők:

A savas ételek és italok, így a gyümölcslevek, gyümölcsök, a gyümölcsfagylaltok, a joghurtok és a lekvár.

A szénsavas italok (szénsavas ásványvíz, kóla, szénsavas üdítők, szódavíz).

Só, ecet, csípős fűszerek (bors, paprika stb.).

Koffein, alkohol: tágítják az ereket, és fokozzák a sebszövet vérellátását, ezzel növelve a vérzés kockázatát.

Nikotin: a dohányzás ingerli a nyálkahártyát.

Durva, kemény összetevőt tartalmazó ételek, például teljes kiőrlésű gabonából készült pékáruk, száraz sütemények, müzli, mogyoró és egyéb diófélék, kekszek. Az ilyen ételek felszakíthatják a sebeket.

Forró ételek és italok: a meleg értágító hatású, fokozza a vérzések kialakulásának veszélyét.

Szívószál használata, mert vákuumhatást gyakorol a műtéti sebre.

A műtét utáni fájdalomcsillapítás

Az operációt követő első napokban gondot okozhat a nyelés, és torokfájás is szokott jelentkezni, ezért étkezés előtt 15 perccel ajánlott fájdalomcsillapítót bevenni.

Sok férfi gyengeségnek érzi, ha fájdalomcsillapítót vesz be, ezért inkább szenvednek, és csak hosszas unszolás után hajlandóak bevenni a gyógyszereiket. Nem szabad átesni a ló túlsó oldalára sem: a fájdalomcsillapító indokolatlan szedése hozzászokáshoz és függőséghez vezethet.

Hogyan segíthető még elő a sebgyógyulás?

A felnőttkorban eltávolított mandula nagyobb sérüléssel jár, ezért esetükben még fontosabb a vérzés elkerülése és a mielőbbi regenerálódás. Ennek érdekében fontosak az alábbi tanácsok.

1. Igyon sok folyadékot (minimum két litert naponta)!

2. Öblögessen zsálya- vagy kamillateával naponta négyszer-hatszor (főleg étkezések után)!

3. Csak finoman mosson fogat, kímélő fogkrémmel, a hátsó őrlőfogak tisztítása közben legyen különösen óvatos, mert különben könnyen felszakíthatja a sebet.

4. Semmiképp se öblögessen szájvízzel, mert összetevői (alkohol, mentol stb.) nagyon könnyen vérzést okozhatnak!

5. Ne zuhanyozzon forró vagy hideg vízzel, a forró fürdőt is kerülje, ez a hajmosásra is érvényes!

6. Kerülje a tűző napot!

7. Kerülje a testi megterhelést (munka, sport, bevásárlótáskák cipelése, házi munka)!

8. Székelés közben ne erőlködjön!

Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító; hno-filderstadt.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos