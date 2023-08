A mandulák eltávolítása - Hogyan zajlik a műtét?

Sokszor nem könnyű eldönteni, hogy valóban szükséges-e eltávolítani a mandulákat gyakori mandulagyulladás esetén. Kétes esetben azonban többnyire az operáció mellett döntenek, mivel a beteg mandulák több kárt okozhatnak, mint amennyi problémát a hiányuk jelent. Manapság az operáció alig jelent megterhelést és kevés kockázattal jár.

Ha a garatmandulák krónikus gyulladása áll fenn, ha gócként funkcionálnak, ha tályog vagy daganat alakul ki, illetve ha gyakori akut gyulladás jellemző, akkor a legjobb megoldás a mandulák eltávolítása (tonsillektomia). Az operációt normál esetben legalább három éves vagy annál idősebb gyerekeken, illetve felnőtteken lehet elvégezni. A műtét egyedi döntés alapján történik, de a felsorolt esetekben indokolt a műtét elvégzése.

Mi történik a műtét során?

A garatmandulák a nyelvgyök két oldalán találhatóak, és láthatóak a szájüregben, ellentétben az orrmandulával. A garatmandulák mellett fontos idegek és erek futnak, a mandulák közelében található a nyaki verőér is. Ezért a műtétet nagyon körültekintően végzik el, a mandula körüli nyálkahártyán nagyon óvatosan ejtenek egy kb. 1 mm mély bemetszést, és a mandulát egy speciális fogóval kihúzzák. A mandulához tartozó különböző struktúrákat pedig egy kanálhoz hasonló eszközzel eltávolítják.

Gyermekeknél a garatmandulák kivételével egyidőben gyakran kerül sor az orrmandulák eltávolítására is, melynek menetével külön cikkben esik szó.

A műtét helyi érzéstelenítésben és altatásban is elvégezhető, gyermekeknél az altatás gyakoribb, felnőtteknél a helyi érzéstelenítés. Számításba kell venni, hogy a műtét idejéhez és a kockázartokhoz hozzáadódhat az altatás kockázata is.

Bizonyos esetekben van lehetőség a mandula részleges eltávolítására is. Ez akkor merül fel, ha a mandulamegnagyobbodás miatti légzési nehézség miatt merült fel a műtét. Gyulladás, tályog, góc esetén a mandulák teljes kivétele javasolt.

A gyógyulás normál esetben körülbelül egy hetet - tíz napot vesz igénybe. Ezen idő alatt oda kell figyelni arra, hogy mit eszik és iszik a beteg, bizonyos ételek és italok kerülendőek.

Orrmandula és garatmandula Az orrmandula a népesség 99 százalékánál tizenéves korra teljesen elsorvad. Tehát ha valakinek nem vették ki gyermekkorban az orrmanduláját, attól még szinte biztos, hogy nincs neki. Az orrmandula kisgyermekkorban, sajnos (vagy nem sajnos) visszanőhet, míg a torokmandula (garatmandula) nem. Ha valakinek kivették a torokmanduláit, és úgy tudja, hogy "visszanőtt", annak a műtét során maradhatott benn egy kisebb-nagyobb csonk.

Mandula eltávolítás felnőttkorban

Felnőtteknél a fájdalom valamivel lassabban szűnik meg és gyakrabban léphet fel utóvérzés a garatmandula kivételét követően, mint gyermekeknél, ezt azonban rendszerint sikerül ellátni, a műtét kockázata kicsi. A krónikus mandulagyulladás kezelése a műtét, tehát ha ez a betegség áll fenn, akkor a lehetséges szövődmények miatt elkerülése érdekében érdemes megműttetni felnőttkorban is. A szövődmények jóval veszélyesebbek, mint a mandula kivételét követő vérzés veszélye.

Felnőtteknél csak a garatmandula kivételéről lehet szó, míg gyerekeknél a garatmandulát gyakran az orrmandulával együtt távolítják el. Egyébként a műtéti eljárásban nincs alapvető különbség.

Helyi érzéstelenítésben a műtét előtt előbb spray-vel felületes nyálkahártyaérzéstelenítés történik, majd ezután injekcióval elérzéstelenítik el a mandulaágyat. A mandulákat általában tompán kifejtik a mandulaágyból, végül úgynevezett kaccsal távolítják el őket. A műtét alapvetően fájdalmatlan, bár kissé kellemetlen, hiszen vérzéssel jár, a száját végig tátva kell tartani. (Ha nyomós oka van, altatásban is elvégezhető felnőtteknél is, de az altatásos műtét után a betegek gyakran erősebb fájdalomról számolnak be.)

A beavatkozás kb. 20 percig tart, a lábadozási idő pedig 7-10 nap. Ez alatt az idő alatt fokozottan figyelni kell a mandulaműtétet követő óvintézkedésekre: fizikai kímélet javasot, és a túl hideg, túl forró ételek, italok kerülése, fűszeres, csípős, darabos ételeket, szénsavas, alkoholos italokat fogyasztani nem szabad. Tilos a forró fürdő, a hajolgatás, erőlködés.

Szerzők: Bak Marianna biológus szakfordító, forrás: hno.de, Lektorálta Dr. Csuth Ágnes, családorvos; Dr. Piros Zsuzsanna fül-orr-gégész