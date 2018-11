Nyelési nehézség - Milyen betegségre utalhat?

Ha a nyelési nehézséget nem valamilyen étel iránt érzett undor, vagy nem egy torok-, netán tüszős mandulagyulladás okozza, akkor is érdemes jelentőséget tulajdonítani a tünetnek. A különféle pszichés zavarok közül a pánikbetegséggel is együtt járhatnak nyelési problémák.

A negatív élethelyzetekben is jelentkezhetnek nyelési panaszok. Ezek nem károsítják ugyan a nyelőcsövet, de tovább ronthatják a közérzetünket, ezért jó, ha ismerjük mindazon stresszoldó technikákat, amelyeknek segítségével megszabadulhat a torokszorító érzésektől. Különösen indokolt, hogy orvoshoz forduljon, ha a nyelési zavar, nehézség gyakori vagy napokig, hetekig fennáll, ugyanis számos betegség tünete lehet a nyelés akadályozottsága, illetve a nyeléskor jelentkező fájdalom.

A hátveregetés sem segít!

Diszfágia (nyelési nehézség) - Veszélyes tünetek és okok A diszfágia nyelési nehézséget, míg az odinofágia fájdalmas nyelést jelent. Néha nem könnyű különbséget tenni a kettő között. Például a nyelőcsőbe ragadt étel fájdalmat okozhat. Ez most akkor diszfágia vagy odinofágia, esetleg mindkettő? A szó szoros értelmében ez diszfágia, de az ebben szenvedők fájdalmas nyelésről panaszkodhatnak (odinofágia). Azonban fontos különbséget tenni a kettő között, mivel a kiváltó okok különbözőek lehetnek.



A szakorvosok különbséget tesznek nyelési zavar és nyelési nehézség között. Azt a jelenséget, amely a nyelési folyamat néhány másodperces vagy perces elakadásával jár, diszfágiának, míg a tartósan fennálló fájdalmas nyelést – amely a táplálkozást, sőt még a folyadékfogyasztást is megnehezíti – odinofágiának nevezik.

Az alkalmanként jelentkező nyelési zavarokkal, azaz a diszfágiával nemcsak az a baj, hogy kellemetlenek, hanem az is, hogy alattomosak. A még csak ritkán fellépő zavarok is félrenyeléshez vezethetnek: ilyenkor az étel a tüdőbe jut, ahol kialakulhat az ún. aspirációs tüdőgyulladás. A félrenyelés egyébként jelentkezhet a nyelési reflex kiváltódása előtt, a nyelési folyamat közben és utána is. Fontos tudni, hogy a falat félrenyelése nem mindig jár együtt köhögéssel!

A nagyon veszélyes, úgynevezett „csendes” félrenyelés gyakran idegi eredetű, de a garat-, gégeműtétek utáni első időszakban, illetve daganatos betegeknél a sugárkezelések után is gyakori.

Már a nyál lenyelése is fáj!

Az állandósult fájdalmas nyelés, azaz az odinofágia nemcsak kellemetlen, hanem az egészséget is alááshatja, mert a nyelési fájdalom miatt a beteg egyre kevesebb ételt fogyaszt. Ez táplálkozási elégtelenséghez vezethet, így a szervezet nem jut elég tápanyaghoz, kalóriához, vízhez. A nyelési zavarokat és a fájdalmas nyelést is – ritkán – a nyelőcső megbetegedései (ilyen lehet pl. a nyelőcsőgyulladás, -elzáródás, az izmok rendellenes működése miatti begörcsölés, illetve renyhe működés) okozzák.

