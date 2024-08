Élet krónikus betegként

A krónikus betegségek hosszú ideig tartanak, gyakran egy évig vagy tovább. Tanácsaink segíthetnek feldolgozni a betegséggel járó lelki nehézségeket.

Ha akut betegségünk van, akkor tudjuk, hogy rövid időn belül jobban fogjuk érezni magunkat, és az élet hamarosan visszatér a normális kerékvágásba. Ez nem igaz a krónikus betegségre: lehet, hogy soha nem múlik el, és számos módon megzavarhatja a megszokott életet. Lehetséges az is, hogy folyamatos orvosi kezelésre van szükség, vagy nehézségek adódnak a mindennapi tennivalók elvégzésében. A betegségspecifikus tünetek mellett olyan láthatatlan tünetek is megjelenhetnek, mint a fájdalom, a fáradtság és a hangulati zavarok, amik akár a nap gyakori részévé is válhatnak.

Hirdetés

Mindezek miatt nagyon nehéz megbirkózni egy krónikus betegséggel, és az abból fakadó stresszel. Ebben a cikkben szeretnénk bemutatni olyan nézőpontokat és tippeket, amik könnyíthetnek ezen a nehéz állapoton, segíthetnek feldolgozni a betegséggel járó lelki nehézségeket.

Kérjen segítséget! Egy krónikus betegséggel együtt élni nehéz, de ha tartósan (hónapokon át) elkeseredett, jusson eszébe, hogy ennek a háttérben hangulatzavarok vagy depresszió is állhat. A depresszió kezelhető, a problémákról pedig érdemes beszélni. Ilyenkor keressen fel klinikai szakpszichológust, pszichiátert vagy pszichoterapeutát.

Harc a krónikus betegséggel való együttélés jelentette stresszel

A krónikus betegség diagnózisa ijesztő lehet. Ha túljut a diagnózis kezdeti sokkján, hasznos megtanulni, hogyan kell megbirkózni a betegséggel való együttélésből adódó napi stresszekkel.

Mindenki érzékeny a stressz hatásaira. Azonban a krónikus betegséggel való együttélés különösen sebezhetővé teheti az érintetteket. Azokon a mindennapi kihívásokon túl, amelyekkel a legtöbb embernek szembe kell néznie, a krónikus betegségek a stresszorok új rétegeit is hozzáadják a mindennapokhoz.

Ilyenkor szükséges lehet

megbirkózni a tüneteiből eredő fájdalommal vagy kellemetlenséggel

lépéseket tenni az állapota kezelésére és gyakorolni az önellátást

alkalmazkodni azokhoz az új korlátokhoz, amelyek az állapotából fakadnak

kezelni a megnövekedett pénzügyi nyomást

megbirkózni a frusztráció, a zavarodottság vagy az elszigeteltség érzésével

A következő stratégiák segítenek megbirkózni a nehézségekkel, visszaszerezni az irányítást, és minimalizálni a hosszan tartó betegséggel járó kihívásokat:

1. Tudjon meg mindent a betegségéről!

Ha krónikus betegséggel él, hasznos lehet, ha mindent megtud a tüneteiről és a kezelési lehetőségekről.

Derítse ki, mi a betegség lefutása, mik a kilátásai, milyen kezelési lehetőségek állnak a rendelkezésre és mik a mellékhatások. Minél többet tud, annál aktívabb lehet a saját gondozásában. Beszéljen orvosával, tegye fel kérdéseit, de emellett keressen információt könyvekből, illetve az interneten megbízható portálokon.

Figyelje meg a saját testét is. Fokozottan figyeljen arra, hogy mi enyhíti vagy rontja a tüneteit. Használjon jegyzetfüzetet vagy naptárat mindezek rögzítéséhez, ezek segíthetnek a tünetek kezelésében. Ossza meg feljegyzéseit orvosával, hogy jobban megérthesse, hogyan érinti Önt a betegsége.

2. Menedzselje Önmagát!

Ha saját egészségének napi menedzsereként szolgál, az segíthet a kontroll érzésében, és javíthatja életminőségét. A javasolt kezelési terv betartása segíthet a tünetek és a stressz ellenőrzésében. Például fontos, hogy az előírt gyógyszereket az utasításoknak megfelelően szedje, és részt vegyen a tervezett vizsgálatokon. Segíthet egy emlékeztető rendszer beállítása a naptárban vagy az okostelefonban.

Más napi döntések, amelyek hatással vannak az életmódjára, befolyásolhatják, hogy mennyire hatékonyan kerüli el a stresszt. Például a tápláló ételek fogyasztása és az elegendő testmozgás javíthatja a hangulatot, javíthatja a mobilitást és enyhítheti a tüneteket. Lépéseket kell tennie hozzáállása, érzelmei és kapcsolatai kezelésére is.

Például legyen kezdeményező! Bár lehet, hogy Ön szorong és elkeseredett, ne hagyja, hogy mások (ide értve a családját és orvosát is) hozzák meg a fontos döntéseket Ön helyett. Vegyen aktívan részt a kezelésben!

3. Keressen támaszt sorstársaiban!

A szoros emberi kapcsolatok elengedhetetlenek a krónikus betegséggel való megbirkózásban. Bár a régi barátok és a család lehet a legfőbb segítője, olyan betegekkel is tartsa a kapcsolatot, akik tudják, hogy mi az, amin keresztülmegy. Léteznek önsegítő körök, alapítványok adott betegségek kapcsán a betegek és családtagjaik számára is. A társas támogatás elengedhetetlen.

4. Fontos az érzelmek kezelése

A krónikus betegség mindenre kiterjedő természete, valamint az, ahogyan megzavarja az életét és hosszú távú terveit, az érzelmek széles skáláját válthatja ki. A krónikus betegséggel élők gyakran érzik magukat feszültnek, bánatosnak, dühösnek, vagy épp félnek, depressziósak vagy szoronganak.

Kísérletezzen a stressz és a fájdalmas érzelmek kezelésének különböző módjaival. Ha talál egy technikát, amely működik, illessze be napi vagy heti rutinjába. A testmozgás, nyújtás, jóga, zenehallgatás, légzőgyakorlatok, meditálás, naplóírás, főzés, olvasás egyike vagy a minőségi idő töltése a családjával és barátaival megkönnyítheti és felélénkítheti a mindennapokat, emellett az öngöndoskodás jó eszközei is.

5. Minimalizálja a munkával kapcsolatos stresszt!

A legtöbb krónikus betegség nem azt jelenti, hogy Önnek abba kell hagynia a munkát, ha még nem nyugdíjas korú. Lehet viszont, hogy másképp kell a munkához állnia. Bontsa a munkáját tudatosan részfeladatokra. Készítsen időrendet, melyben a legnagyobb kihívást jelentő feladatokat akkorra időzíti, amikor a legjobb állapotban van. Bizonyos esetekben felmerül a részmunkaidő vagy a munkahely váltása is.Valószínű, hogy kényelmetlenül érinti Önt, de mégiscsak érdemes felettesével is beszélni betegségéről, így vele együttműködve jobban meg tudják teremteni a munkájához szükséges feltételeket. Természetesen Önnek semmi jogi kötelezettsége nincs arra, hogy munkáltatóját beavassa a betegsége részleteibe, amíg el tudja látni a feladatát.

6. Kapcsolatok kezelése

A kapcsolatkezelés akkor is fontos, ha krónikus betegségben szenved. Tapasztalhatja, hogy korlátozott energiája és ideje áll rendelkezésére a társasági élethez. Előfordulhat, hogy néhány barát vagy családtag nem érti az Ön előtt álló kihívásokat.

Ha okosan választja meg, mibe fekteti az idejét és energiáját, akkor a lehető legjobb életet élheti. Koncentráljon azokra a kapcsolatokra, amelyek a legfontosabbak az Ön számára, és engedje el azokat a kapcsolatokat, amelyek több stresszt okoznak, mint amennyi támogatást adnak az életében. Legyen nyitott a partnere felé! A betegség hatással lehet a hozzátartozói életére is. A legjobb, ha őszintén beszélnek ezekről a változásokról. Szükség lesz arra, hogy partnere tisztába jöjjön azzal, hogy mikor van szüksége segítségre és mikor nincs.

Időnként a pároknak szexuális problémáik is adódhatnak. Ez lehet az adott betegség következménye, vagy akár az alkalmazott gyógyszereké is. Ezeken a problémákon gyakran lehet segíteni. Próbálja meg az együttléteket arra az időre tenni, amikor a gyógyszerek legjobban hatnak, és amikor legkevésbé zavarják a tünetei. Tartsa észben, hogy nem az intim együttlét a kapcsolódás egyetlen formája. Fontos, hogy nyíltan, őszintén beszéljen érzelmeiről és aggályairól. Az elfojtott félelmek károsíthatják a jólétét és a hosszú távú egészségét is.

Legyen őszinte a gyermekeivel is. Ha gyermekei is vannak, ne próbálja meg eltitkolni előlük a betegségét. Ha nem tudják, mi a baj, az sokkal jobban megterheli őket, mintha tisztában lennének az igazsággal, ugyanis könnyen észreveszik az Ön feszültségét, de nem érthetik az okát.

7. Az alkalmazkodóképesség fejlesztése

A pozitív hozzáállás és az alkalmazkodóképesség nagy változást hozhat életminőségében. Fontos, hogy próbálja meg elfogadni azokat az életmódbeli változásokat, amelyeket az állapota megkövetel.

Átveheti élete felett az irányítást olyan módon megváltoztatva mindennapi tapasztalatait, hogy alkalmazkodásra nyitottan és magabiztosan közelíti meg állapotát. Fejlesszen ki új készségeket és szokásokat, és alkalmazzon új problémamegoldó megközelítést, hogy kitalálja, mi a legjobb az Ön számára. Így jobban tudja kezelni a felmerülő kihívásokat. Mindebben segítségére lehet egy pszichológus. Magyarországon majdnem minden krónikus osztályon van osztályos pszichológus, kérje kezelőorvosa segítségét a kapcsolatfelvételben.

Összefoglalva

A krónikus betegséggel való együttélés stresszes, de visszanyerheti a kontrollt, és lépéseket tehet állapota kezelésére és a kielégítő életminőség fenntartására. Tudjon meg minél többet betegségéről és kezelési igényeiről. Legyen proaktív a kezelési terv betartása és az egészséges életmód fenntartása terén. Szánjon időt olyan tevékenységekre és kapcsolatokra, amelyek boldogabbá teszik és amiben támogatottnak érezheti magát, miközben inkább kerülje az olyan embereket és dolgokat, amelyek stresszt okoznak. Elvárásai módosításával és öngondoskodás gyakorlásával egészségét és jólétét prioritássá teheti.

Tovább

Szerző: WEBBeteg

Lektorálta: Dr. Jóna Angelika

Lektorálta: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos

Felhasznált irodalom: Manage Relationships (Healthline)