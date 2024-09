Cervicobrachialgia - Mi okozhat nyakból karba sugárzó fájdalmat?

A leletünkön feltüntetett cervicobrachia diagnózis nem egy betegséget, hanem egy tünetcsoportot takar, ami azt jelenti: nyakból karba sugárzó fájdalom. Oka számos különböző elváltozás lehet, erről a latin szó nem árulkodik, inkább egy gyűjtőfogalom.

Cervicobrachialgia esetén a fájdalom különböző betegségek, elváltozások részeként a nyak, a váll és a kar területén jelentkezik. A fájdalom eredete leggyakrabban egy idegszál nyomás alá kerülése, ekkor zsibbadás, érzészavar, izomgyengeség is kísérheti.

A cervicobrachialgia lehetséges okai

Ha ilyen tüneteket észlel, mindenképpen orvoshoz kell fordulnia, mivel a karba sugárzó fájdalom eredete sokszor nem egyértelmű. Alapos kikérdezéssel és fizikális vizsgálattal tudja csak az orvos is eldönteni, hogy egy nyaki porckorongsérv, egy vállízületi vagy nyaki gerinc kisízületi gyulladás, vagy csak egy „egyszerű” de makacs izomcsomó áll a panaszok háttterében.

Gerinc eredet - A „klasszikus” nyakból kisugárzó fájdalom oka általában a gerincvelői idegekre nehezedő fokozott nyomás, amelyet a nyaki gerinc különböző elváltozásai okozhatnak. Ez irritációt és ennek folytán fájdalmat okoz az idegek mentén, így a karban is. Sokszor a nyak fájdalma nem is észlelhető, de van, hogy jelentős nyaki mozgáskorlátozottság, ferde nyaktartás is kíséri. A kórképnek számos oka lehet – okozhatja a nyaki gerinc kopásos elváltozása, a csigolyák csigolyák spondylosisnak hívott kopása, a nyaki gerinc kisízületeinek spondylarthrosis-ként leírt degenerációja, a nyaki gerinc porckorongjának ellapulása, korábbi ostorcsapás sérülés miatt kialakult instabilitás, vagy a gerinc gyulladásos betegségének egyik formája.

Izom eredet - Van, hogy az idegeket, vagy az idegfonatokat nem egy „kemény” szövet nyomja össze, hanem egy tartósan rossz, előrehelyezett testtartás, egy rossz pozíció okozta izomgörcs, egy klímaberendezés miatti izomfeszesség tartja présben. Ha a fájdalom mellé az érintett végtag keringésének megváltozása is társul, arra kell gondoljunk, hogy az idegfonat mellett futó ereket is nyomhatja egy anatómiai képlet – ez a mellkas kimeneti szindróma, amit az angol rövidítés alapján TOS-ként írunk le.

Egyéb - Ha a fájdalom, mozgáskorlátozottság mellé rossz általános állapot, esetleg fogyás, vagy más gyanújelek is társulnak, az idegszálak útjába került növekvő daganatot is ki kell zárni – nagyon ritkán, de találkozunk a tüdőcsúcs, az emlő vagy a lágyrészek tumora okozta komoly karfájdalommal.

Vizsgálatok a fájdalom okának azonosításához

Ha a karból kisugárzó fájdalom néhány nap alatt nem múlik, tartósan fennáll, vagy terhelésre rosszabbodik, javasolt a háziorvos mielőbbi felkeresése, aki kikérdezés és vizsgálat után el tudja dönteni, kell-e szakorvosi konzultáció, vagy képalkotó eljárás.

A testtartás eltérése elég feltűnő, a nyaki gerinc és a felső végtag ízületeinek mozgásai is hamar kiderülnek. Egy jól mozgó nyak mellett egy beszűkült vállmozgás mindjárt a megfelelő ízületre irányítja a figyelmet. Az idegszálak működése a reflexek kalapáccsal történő vizsgálata, a bőr érintéssel történő tapintás vizsgálata és az izmok ellenállással szembei erejének felmérésével jól körbeírható. Ha ezen a területen bárhol hiba található, szinte nyakcsigolyára pontosan megmondható az eltérés helye.

Cervicobrachialgia esetén a nyaki gerinc állapotának feltérképezésére a két irányú nyaki gerinc röntgenvizsgálat első körben általában elegendő. Ez a csontos elváltozásokat tudja csak ábrázolni, a lágyrészek, izmok, porckorongok ezen nem láthatóak. Komplexebb képalkotó vizsgálatra általában akkor van szükség – és ezt már szakorvos szokta kérni – ha a kezdeti terápia nem hozott javulást, vagy a feltételezett diagnóisunkat szeretnénk megerősíteni. Mindenkit lebeszélek a vaktában kért, magánklinikákon könnyen elérhető MR-vizsgálatról, hiszen az számos, szinte anatómiai atlaszbeli fotót létrehozva egyáltalán nem biztos, hogy megválaszolja a kérdésünket, de minden egyes, korral kialakuló és esetleg jelentőség nélküli elváltozást is alaposan le fog írni.

Ugyancsak szakorvosok kezébe való, nagyon precíz diagnosztikus eszköz az EMG, azaz elektromyográfia (elektromos izomtevékenység mérés), és az ENG (elektroneurográfia) a környéki idegek működésének mérése.

Kezelés és kilátások

Szerencsére a bonyolultabb eljárásokra csak akkor van szükség, ha a beteg nem a nagy átlagba tartozik. A cervicobrachialgia – a nyak „lumbágója” – ugyanis szintén az esetek nagy részében jóindulatú, 4-6 hét alatt gyógyszeres és fizioterápiás kezelésekre szűnik. Mivel az esetek egy részében valószínű nincs kimutatható ok, csak a gerinc környéki szövetek, a nyaki és vállövi izomzat, az ízületek túlterhelése okozza a fájdalmat, a cervicobrachialgia ideális esetben háziorvos által felírt gyógyszeres kezelés, mellette végzett gyógytorna, izomfeszesség esetén gyógymasszázs hatására néhány hét alatt elmúlik.

Makacsabb krónikus esetekben, az idegszál nyomására utaló izomgyengeség, zsibbadás, érzészavar, kézgyengeség esetén, valamint akkor, ha a kezdeti terápia nem vezetett sikerre, érdemes tovább lépni. Szakorvos tudja a sokféle kiváltó ok közt kiigazodva a számunkra legelőnyösebb kezelést javasolni, fizoterápia esetén kiírni. Mivel a kórkép mozgási eredetű, a kezelésében is a mozgásnak, tarttartás korrekciónak, gyógytornának lesz nagy szerepe, de sokszor a fizikoterápiás eljárások is sokat tudnak segíteni, hogy ne csak gyógyszerekre hagyatkozzunk, hanem aktív szereplői legyünk a gyógyulásnak.

Szerző: Dr. Szilassy Tekla, reumatológus és mozgásszervi rehabilitációs szakorvos