A csokoládé: hasznos vagy káros?

Tejcsokoládé, keserű csokoládé, fehér csokoládé, töltött vagy töltetlen: a csokoládé ma már számos változatban kapható. Gyerekek, felnőttek, fiatalok és idősek hazánkban is évente több kilót esznek meg belőle. Sokak számára a csokoládé fogyasztása jutalmazást, boldogságot jelent.

A kakaóporból készült különféle termékeket a 19. században még a gyógyszertárakban árulták, mivel már akkor felismerték kedélyjavító, élénkítő hatását.

Tulajdonképpen mit is tartalmaz a csokoládé?

Télen a szerotoninszint alacsonyabb, mint nyáron, ennek oka a fényhiány. A szerotonin az agyban termelődik, egy hírvivő anyag, amely a boldogság és elégettség érzéséért felelős. Hiányában rossz hangulat, ingerültség és depresszió is kialakulhat. A csokoládé, illetve a szőlőcukor hirtelen emeli meg a vércukorszintet, ezzel együtt a szerotoninszint is gyorsan emelkedik, ami az elégedettség érzését kelti. A szőlőcukor is szénhidrát. Szénhidrátok megtalálhatóak a kenyérben, a müzliben, a tésztákban, a gyümölcsökben és a burgonyában is, ezek az élelmiszerek lassan emelik meg a vércukorszintet, vagyis tartósabb a kedélyállapotra gyakorolt hatásuk. A csokoládé viszont gyorsan szerez örömet, ami hamar el is múlik, és utána nem marad más, mint a plusz kilók.

A kakaónak enyhe vérnyomáscsökkentő hatása van és véd a szívinfarktustól is. A keserű csokoládénak a legmagasabb a kakaótartalma.

A csokoládé nagyrészt cukorból áll, ezért a fogszuvasodás elkerülése érdekében még a magas kakaótartalmú csokoládék fogyasztását sem szabad túlzásba vinni.

A csokoládéban található koffein, anamid és polifenol. Ezek az anyagok stimulálják a központi idegrendszert, jókedvet eredményeznek, valamint csökkentik a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Azonban ahhoz, hogy ezek az anyagok hatékony koncentrációban kerüljenek a szervezetünkbe, meg kellene enni egyszerre 20 kg csokoládét, de ez eszünkbe se jusson.

Fontos, hogy házi kedvenceinket soha ne engedjük a csokoládé közelébe, mert a kakaóban lévő teobromin mérgező a kutyákra, a macskákra és sok más állatra nézve! A cukros ételek sem nekik valók. A mesterséges édesítőszerek is veszélyesek rájuk nézve, például a nyírfacukor (xilit, xilitol) mérgező az állatokra nézve!

Kalóriadús finomság

Aki rendszeresen fogyaszt pralinékat, táblás csokikat, bonbonokat, számolhat vele, hogy a csípő és has környékén jelentős zsírpárnák alakulnak ki. Egy 100 g-os tejcsokoládé-tábla 35 százalékos zsír- és 50 százalékos cukortartalmával valódi energiabomba. Tanácsos kisebb mennyiségeket enni belőle, és valóban élvezni az elfogyasztását, nem gyorsan lenyelni. A cukorbetegeknek, a magas vérnyomásban, érelmeszesedésben szenvedőknek, valamint azoknak, akiknek magas a vérzsírszintjük még óvatosabbaknak kell lenniük, vagy teljesen le kell mondaniuk a csokoládéról.

Tippek az ünnepekre

A mikuláscsomagból és az adventi kalendáriumból nem hiányozhatnak a csokoládék. De ilyenkor sem szabad hagyni, hogy a gyerekek egyszerre megegyék az egész táblát, osszák be nekik a kapott csokikat! A hagyományos csokoládé alternatívája lehet a kalóriaszegény csoki.

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; gesundheit.de

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos