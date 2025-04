Az édességtől később agresszívek lesznek a gyerekek?

Számos oka van annak, amiért érdemes korlátozni a gyerekek édességfogyasztását: azok ugyanis növelik az anyagcserezavarok, valamint az elhízás kockázatát, ártanak a fogaknak és vannak arra utaló jelek is, hogy az adalékanyagok, amilyen a cukor is, hiperaktívvá tehetik őket. Mindennek tetejébe a gyermekkori napi édességfogyasztás a felnőttkori agresszív viselkedés esélyét is fokozza.

A szülők többsége – ki elveihez, ki pénztárcájához mérten – különböző gyakorisággal ad gyermekeinek csokoládét. Egy brit tanulmány szerint az, aki gyermekkorában majdnem mindennap fogyaszt édességet, a későbbiek során hajlamosabb lehet az agresszióra.

A nagy-britanniai Cardiff Egyetem pszichológusai kutatásukban arra a megállapításra jutottak, hogy az agresszívebb felnőttek nagy arányban kaptak gyermekkorukban napi rendszerességgel édességet.

A Simon Moore vezette kutatócsoport összesen 17.500 felnőtt statisztikai adatait elemezte ki, amelyek még egy ’70-es években kezdődő, hosszú távú kutatásból álltak rendelkezésükre. A tudósok a statisztikai adatok feldolgozása mellett a résztvevők társas viselkedését is megvizsgálták, s összevetették azzal az adattal, hogy a jelenleg 34 éves felnőttek 10 éves korukban mennyi édességet fogyasztottak.

Moore és kollégái megállapították, hogy az „agresszióra nagyon hajlamos” kategóriába sorolt felnőttek 69 százaléka fogyasztott gyermekként napi rendszerességgel csokit, bonbont vagy hasonló édességet.

Az „egyáltalán nem agresszív” elnevezésű, szintén 34 éves felnőttekből álló kontrollcsoport tagjai között ezzel szemben 42 százalékot tett ki a naponta édességet nassolók aránya.

A tudósok az eredmények alapján arra a következtetésre jutottak, hogy a gyermekek között sokan vannak olyanok, akik nem képesek megtanulni, hogy az édes jutalmazást (ahogy a kutatók fogalmaznak) is ki kell, hogy tudják várni. „Az, hogy egyesek képtelenek várni igényeik kielégítésére, azt eredményezheti, hogy nagyon impulzívan reagálnak bizonyos helyzetekben. Ez agresszió formájában is testet ölthet, amely a bűnözéssel is összefügg” – mondja Moore tanulmánya megállapításáról, amely a British Journal of Psychiatry című tudományos szaklapban jelent meg.

Más tudósok, mint az ugyancsak brit Alan Maryon-Davis azzal érvel, hogy az úgynevezett "nehéz" gyermekek, tehát akik nehezen kezelhetőek, viselkedési problémáik vannak, gyakran automatikusan több édességet fogyasztanak, mivel a szüleik így próbálják elérni, hogy nyugodtak maradjanak. Vagyis az édességfogyasztás szerinte nem oka az agressziónak, sokkal inkább egy viselkedési, esetleg mentális probléma, valamint az abból fakadó stressz és szorongás oldására alkalmazott nem megfelelő szülői (felnőttkorban már saját) módszer. Az édesség utáni vágy ugyanúgy tünete tehát a problémának.

Melyik az ok és melyik a következmény?

Az ok-okozati összefüggés irányának megállapítása régóta vita tárgyát képezi a tudósok körében. A legvalószínűbb a többirányú kapcsolat: a feszültség növeli az édesség utáni sóvárgást, a túl sok cukor pedig dekoncentrálttá, nyugtalanná és agresszívvé tehet (újfent). Köztudott, hogy a legtöbb ember az édességfogyasztással a fontos agyi hírvivőanyag, a szerotonin hiányát igyekszik pótolni, persze nem tudatosan. A szerotoninhiány agresszívvá tesz és fokozza az elégedetlenség érzését. Egy ördögi körről beszélünk tehát.

Mit tegyünk?

A megoldás tehát semmiképpen sem a probléma tűzoltás jelleggel történő kényelmes elodázása édességekkel. Tudjuk, hogy szülőnek lenni nem könnyű, de próbáljon meg türelmes és következetes lenni, beszélgessen gyermekével, figyeljen oda rá, az igényeire és jelzéseire. Ha gyermekénél viselkedési problémát és/vagy szorongást, nagymértékű stresszt tapasztal, forduljon minél előbb gyermekpszichiáterhez, -pszichoterapuetához vagy -pszichológushoz. Természetesen az édességek sincsenek tiltólistán, de mindenképpen figyeljünk oda a mértékre, és lehetőleg egészséges nassolnivalókat kínáljunk gyermekünknek, hiszen később is annak megfelelően állítják majd össze saját étrendjüket, amiket ebben a korban megszeretnek, a hosszú távú egészségük a tét.

WEBBeteg összeállítás

Szerzők: K. J., fordító és Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Aggressiv durch Süssigkeiten? (swissmom)