Egészséges is lehet a gyermekkori nassolás – ha okosan csináljuk

Ki ne látott volna iskolai büféknél kígyózó sorokat? A gyerekek imádnak nassolni, ami egyáltalán nem baj, hiszen kisebb térfogatú gyomruk lévén naponta többször kell kalóriát magukhoz venniük, hogy kielégítse szervezetük a magas energiaszükségletet.

Az viszont gondot okozhat, hogy sokszor nem a legjobb nassolnivalók közül választanak: chips, csoki, cukros üdítő. A nassolás nem feltétlenül egészségtelen, jól összeválogatott falatokkal kifejezetten hozzájárulhatunk gyermekeink egészséges fejlődéséhez.

Az elmúlt 20 évben nemcsak Magyarországon, de világszerte is jelentősen megemelkedett a nassoló gyerekek aránya. Az egészségtelen, magas zsír-, só-, cukortartalmú, feldolgozott nassok fogyasztása növeli a hozzáadottcukor-, só- és zsírbevitel arányát, ami hosszú távon gyermekkori elhízáshoz vezethet. A túlsúly és az elhízás továbbra is az egyik legnagyobb közegészségügyi kihívás, amely közvetlenül hatással van a gyermekek tesi és lelki egészségére, az iskolai teljesítményére és életminőségére. A WHO adatai szerint ma Európában minden harmadik 6-9 éves gyermek túlsúlyos vagy elhízott.

De ha szükség van a napközbeni nassolásra a gyerekek szervezetének, akkor mi benne a rossz? Miért nő az elhízottak aránya a fejlett országokban?

Évekkel ezelőtt, amikor még ritkaságszámba ment a büfé az iskolákban, nem volt ennyi elhízott gyerek. A tízórait általában a szülő készítette el vagy napközis étkeztetés formájában kapták az iskolások. A 20-as, 30-as éveiben járó korosztály is biztos emlékszik még az egy iskola tej, egy kifli menüre. Napjainkban sok gyerek inkább pénzt hoz magával tízórai helyett, és a büfében chipsre, csokira, üdítőre költi.

Sok pedagógus panaszkodik, hogy ha van is a gyereknek befizetve napközis tízórai, az sajnos sokszor a szemetesben végzi, mert jobban esik a kicsiknek valami a fentiek közül. Miért alakult ez így? – tesszük fel a kérdést magunknak.

Ez egyrészt a szülők felelőssége, hiszen egy iskolás még nem tudja tudatosan eldönteni, hogy mi a jó neki, ezért könnyen elcsábul valami nyalánkságra, főleg ha tízórai helyett pénzt kapott. Sokszor a szülő meg sem tudja, hogy mit eszik a gyerek az iskolában.

A másik ok az egészségtelen nassolnivalók gyártásában és marketingjében keresendő. A chipseket, mogyorókat, üdítőket számos ízfokozóval dúsítják, és valljuk be, sokszor jobban esik az ízlelőbimbóknak, mint a természetes natúr ízek. Az nem a gyerekek hibája, ha jobban kedvelik a mesterséges ízeket, ugyanis az ízlelőbimbók ingerfelvevő részecskéi, ha túl erős ízfokozók révén gyakran vannak erős ingereknek kitéve, akkor kevésbé érezhető ízélmény alakul ki a natúr ízekre, újra meg kell tanulniuk a kevésbé erőteljes ízek ingereinek feldolgozását. A gyerekek, ha egyszer megszokták, akkor nehezen mondanak le ezekről az élvezetekről, főleg akkor, ha a színes csomagokban egy-egy kis kabala vagy matrica is lapul.

Mit tehetünk?

Az első tanács, hogy ne engedjük a gyereket tízórai helyett pénzzel az iskolába.

A másik a tudatos egészségre nevelés, minél előbb elmagyarázni, hogy mit érdemes és mit nem érdemes fogyasztani. A túlstimulált ízlelőbimbók ingerelhetőségét tudatos odafigyeléssel vissza lehet alakítani, ha a mesterséges ízeket mellőzzük az étrendből, és helyette lassan váltunk természetes ízvilágra.

A harmadik módszer a szülői leleményesség. Nagyon finom és tápláló nassolnivalókat magunk is készíthetünk például sárgarépából, retekből, sajtból, gyümölcsökből, gabonafélékből.

Otthoni csipegetésre pedig főleg rostokat tartalmazó ételt és tejterméket javaslok, mivel ezek ballasztanyag-tartalmuk miatt telítenek, javítják a bélműködést és a növekedéshez is hozzájárulnak.

A nassolnivaló mellé mindig biztosítsunk bőséges folyadékbevitelt, főleg ásványvizet vagy frissen készített gyümölcsleveket, melyek nem tartalmaznak tartósítószereket.

Igyekezzünk például szolgálni gyermekünk számára azzal, hogy mi szülők sem fogyasztunk egészségtelen nassolnivalókat. A gyermekek mintakövetéssel tanulnak, így a felnőttek táplálkozási szokásai alapvető fontosságúak a helyes táplálkozási minták kialakításában.

Egészséges nassolnivalók

Néhány tipp olyan nassolnivalókhoz, amelyek nemcsak finomak, hanem hozzájárulnak a gyermekek megfelelő növekedéséhez és az energiaszintjükhöz is:

Répa- és uborkacsíkok joghurtos mártogatóssal

Sajtkockák vagy -rudacskák teljes kiőrlésű keksszel

Banán natúr joghurttal, fahéjjal

Kukoricás tortilla zöldségekkel

Alma- vagy körteszeletek (citromlével meglocsolva nem barnulnak meg)

Szőlőszemek vagy áfonya, málna, eper vegyesen

Puffasztott rizs szelet túrókrémmel

Magkeverék dióból, mandulából, mogyoróból, kesuból (allergiás osztálytárs esetén nem ajánlott!)

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Csuth Ágnes, családorvos

Aktualizálta: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember