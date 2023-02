Mi jut eszünkbe, ha meghalljuk azt, hogy férfi fogamzásgátló?

Nagy valószínűséggel a gumióvszer, netán a visszafordíthatatlan műtéti eljárás, melynek során átvágják az ondóvezetékeket (ez az úgynevezett vasectómia). A nők ezzel szemben számos nem végleges megoldás közül választhatnak: fogamzásgátló tabletták, hüvelygyűrű, spirál, tapasz, injekció - csak hogy néhányat említsünk.

A témát más szemszögből megközelítve: könnyebbnek tűnhet megakadályozni egy-két petesejt kiszabadulását, illetve megtermékenyítését, mint megpróbálni hatástalanítani milliónyi, mozgásban lévő spermiumot. A világ különböző részein a tudósok évtizedek óta dolgoznak új lehetőségeken, hiszen egyre több férfi szeretne segíteni abban, hogy női partnereik mentesüljenek a születésszabályozás terhe alól.

Milyen lehetőségeik lehetnek a férfiaknak a jövőben? Most bemutatunk néhányat a legígéretesebbnek tűnő módszerek közül:

1. Tabletta

A Minnesotai Egyetem kutatói kifejlesztettek egy olyan férfi fogamzásgátló tablettát, amely egereknél 99%-ban hatékonynak bizonyult és nem okozott mellékhatásokat. Hamarosan az emberi kísérletek következnek, a piacra kerülésig azonban 5–10 év is eltelhet. A klinikai vizsgálatoknak ugyanis nemcsak a termék hatásosságát kell bizonyítania, hanem azt is, hogy a hatása nem irreverzibilis, vagyis a tablettát használó és később gyermeket tervező pároknak sikerül utódot nemzeniük.

Folyamatban van egy másik férfi fogamzásgátló tabletta kidolgozása is, melynek hatóanyagát hosszan tartó injekció formájában is beadhatóra tervezik. Hatása a spermiumok termelődéséhez szükséges két hormon, a follikuluszstimuláló hormon (FSH) és a luteinizáló hormon (LH) gátlásán alapszik.

2. Vállra kenhető gél

A módszer, mellyel a férfiak szó szerint nagyobb részt vállalhatnak a születésszabályozásból: egy tesztoszterontartalmú gél a felkar, a váll és a hát területére. A tesztoszteron befolyásolja a csont-, az izom- és hajnövekedést, az izomerőt, a nemi jellegek kialakulását, a viselkedést, a nemi vágyat. A gél tartalmaz továbbá progesztint is, amely a női nemi hormon, a progeszteron szintetikus formája. A progesztin blokkolja a herékben a tesztoszterontermelést, így a spermiumtermelés alacsony szintre csökken. Az új formula hatékonyságának tesztelése több helyszínen is zajlik világszerte és az eddigi eredmények nagyon meggyőzőek. A tanulmány vezetője kiemelte a vállgél kulcsfontosságú előnyét: a megbízhatóságot. Mindennapos használat során a gél a bőr felszínén marad és onnan folyamatosan szabadul fel belőle a hatóanyag, ami azt jelenti, hogy amennyiben a gél használója egy napon elfelejti azt alkalmazni, a fogamzásgátló hatás ugyanúgy megmarad. A termék bevezetésére még hosszú éveket kell várni.

3. „Visszafordítható vasectomia”

Amennyiben egészségügyi vagy egyéb okok miatt az előző két lehetőség nem jöhet szóba, akkor nyújthat hosszú távú megoldást ez a nem hormonális módszer. A lényege, hogy a hímvesszőben levő csatornába, amelyen keresztül a spermiumok távoznak a testből, egy olyan gélt ültetnek be, amely a folyadék áramlását lehetővé teszi, ugyanakkor megakadályozza a spermiumok továbbhaladását. Az egyszeri, járóbeteg-ellátásként végzett beavatkozás több évig hatásos: amíg a gél természetes módon elkezd feloldódni, illetve amíg a férfi úgy nem dönt, hogy eltávolíttatja. A kutatók „férfi spirálként” emlegetik, ugyanis a behelyezését követően nincs vele teendő. A vizsgálatok már alátámasztják az eljárás hatékonyságát, de a teljes visszafordíthatóságát mindezidáig csak állatkísérletek bizonyították.

Társadalmi szintű változásra van szükség

Akár ígéretesek, akár nyugtalanítók az új lehetőségek, bevezetésük csak a távoli jövőben várható. Egy-egy ilyen termék engedélyezése előtt ugyanis rengeteg vizsgálat elvégzése szükséges. Forgalomba került például egy olyan, gyűrű alakú férfi fogamzásgátló eszköz, amely közelebb hozta a testhez a heréket, így azokban – a hőmérséklet emelkedésével – a spermiumok száma lecsökkent. A hatóságok szerint az eszköz hatása azonban nem csak átmeneti, így kivonásra került.

A felmérések szerint a férfiak nagy része fontolóra venné a fogamzásgátlás új lehetőségeinek kipróbálását. A legfontosabb célkitűzés tehát az, hogy elinduljon a változás a társadalom szintjén: mindenkinek gondolkodnia kell a fogamzásgátlásról, nem pedig elfogadni azt, hogy ez csak a nők feladata és felelőssége.

Forrás: WEBBeteg - Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító

Forrás: Hard decisions: Do new options mean it’s time men took more responsibility for birth control? (Euronews)