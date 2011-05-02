Mennyire hatékony egy fogamzásgátló módszer?

szerző: Bak Marianna, biológus szakfordító - WEBBeteg
lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos frissítve:

Raymond Pearl, amerikai biológus képletének, az úgynevezett Pearl-indexnek a segítségével megítélhető, hogy az egyes fogamzásgátló módszerek alkalmazása mellett mennyire biztonságos a védekezés, és milyen eséllyel kerülhető el a terhesség.

A Pearl-index (P) valójában és konkrétan a sikertelenségi arányt mutatja százalékban kifejezve, vagyis hogy egy adott fogamzásgátlási módszert használó 100 párnak hány női tagja fogan meg egy év alatt.

Más szavakkal, a képlettel kiszámolható az egyes fogamzásgátlási módszerek alkalmazása mellett bekövetkező nem kívánt terhességek száma, ha 100 nő alkalmazza ugyanazt a módszert 12 hónap alatt, azaz, hogy mennyi a terhesség bekövetkezésének esélye.

A képlettel kizsámolt százalékos érték tehát az adott fogamzásgátló módszer sikertelenségének mértékéről ad információt, vagyis minél kisebb a Pearl-index, annál megbízhatóbb és hatékonyabb az adott védekezési módszer.

A képlet, a Pearl-index kiszámolása

A Pearl-index képlete

Nézzünk egy példát:

Egy évben (azaz 12 hónapig) 100 nő alkalmaz egy bizonyos fogamzásgátló módszert. A 12 hónap alatt közülük ketten esnek teherbe. Pearl-index-szel felírva ez a következőképp néz ki:

Példa Pearl-index kiszámítására

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az adott módszer sikertelensége 2%, vagyis a vizsgált fogamzásgátló módszer 100-2 = 98%-os hatékonyságú.

Miért láthatunk több különböző értéket, ha utánanézünk egy módszernek?

Egy adott módszerre nézve gyakran figyelhető meg ingadozás a Pearl-index adataiban, ha a szakirodalomban vagy az interneten utánanézünk. Ennek például az lehet az oka, hogy sok gyártó úgy adja meg a módszer hatékonyságát, hogy közben nem vesz figyelembe bizonyos, gyakori, jellegzetes alkalmazási hibákat. Ennek megfelelően a Pearl-index az óvszer nagyon megfontolt és előírásszerű, gondos alkalmazása mellett kétségtelenül valamivel kisebb, mint kevésbé óvatos használat mellett.

Annak érdekében, hogy jobban megértsük, milyen nagyságrendről is van szó, vegyük figyelembe, hogy a semmilyen fogamzásgátlási módszert nem alkalmazó, tehát védekezés nélküli közösülés Pearl-indexe a következő: P = 85.

